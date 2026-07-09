5 thực phẩm không nên trữ trong tủ lạnh, cho dù trời nóng đến mấy

Khi thời tiết ấm lên, nhiều người vội cho mọi thực phẩm vào tủ lạnh vì nghĩ đó là cách bảo quản an toàn nhất. Tuy nhiên, các chuyên gia của tổ chức Which? cảnh báo thói quen này có thể làm hỏng hương vị và kết cấu của ít nhất 5 loại thực phẩm quen thuộc.

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Khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, nhiều người có xu hướng cho hầu hết thực phẩm vào tủ lạnh để tránh hỏng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia của tổ chức tư vấn tiêu dùng Which? (Anh), không phải thực phẩm nào cũng phù hợp để bảo quản trong môi trường lạnh. Với một số loại, nhiệt độ thấp còn khiến chúng mất vị ngon, thay đổi kết cấu và nhanh xuống cấp hơn.

Dưới đây là 5 loại thực phẩm mà Which? khuyến cáo không nên cất trong tủ lạnh.

Dưa chuột

Theo Which?, nhiệt độ lạnh có thể khiến vỏ dưa chuột nhăn nheo, còn phần ruột trở nên mềm nhũn, làm giảm đáng kể độ giòn vốn có. Cách bảo quản tốt nhất là để dưa chuột ở nhiệt độ phòng.

Nếu muốn ăn mát hơn, bạn chỉ nên cho vào tủ lạnh khoảng 1 giờ trước khi chế biến hoặc ăn, vừa đủ để làm mát mà không ảnh hưởng đến kết cấu.

Cà chua

Which? cho biết nhiệt độ thấp làm giảm hoạt động của các enzyme tạo nên hương vị tự nhiên của cà chua.

Việc bảo quản trong tủ lạnh có thể khiến cà chua nhạt vị, kém thơm và bở hơn, vì vậy tốt nhất nên để ở nhiệt độ phòng cho đến khi chín hoàn toàn.

Chuối

Nhiều người có thói quen cất chuối vào tủ lạnh để kéo dài thời gian sử dụng, nhưng thực tế điều này khiến vỏ chuối nhanh chuyển sang màu đen.

Theo Which?, chuối nên được bảo quản ở nơi mát mẻ, thoáng khí, thay vì trong tủ lạnh.

Ngoài ra, chuối còn giải phóng khí ethylene - loại khí thúc đẩy quá trình chín. Vì vậy, nên để chuối tách khỏi các loại trái cây khác để tránh làm chúng chín quá nhanh.

Bánh mì

Cho bánh mì vào tủ lạnh là một sai lầm phổ biến.

Các chuyên gia giải thích môi trường lạnh sẽ làm bánh mì mất nước nhanh hơn, khiến bánh bị khô, cứng.

Qua thử nghiệm, Which? nhận thấy bánh mì giữ được độ mềm tốt hơn nếu được bảo quản trong túi vải cotton hoặc túi nhựa ở nhiệt độ phòng, chỉ hơi khô nhẹ ở phần rìa.

Hành tây

Hành tây cũng không nên để trong tủ lạnh vì độ ẩm cao sẽ khiến củ hành nhanh mềm, dễ mốc và hỏng.

Thay vào đó, hãy bảo quản hành ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Riêng với hành đã cắt, bạn nên cho vào hộp kín rồi bảo quản trong tủ lạnh hoặc ngăn đông để giữ được chất lượng.

Nhiều độc giả sau khi xem khuyến cáo của Which? cũng bày tỏ sự bất ngờ. Có người đặt câu hỏi: "Không hiểu ai lại có thói quen để chuối và bánh mì trong tủ lạnh?"

Trong khi đó, một số người sống ở khu vực có thời tiết rất nóng cho biết nhiệt độ phòng có thể lên tới 30°C nên khá băn khoăn về cách bảo quản phù hợp. Với trường hợp này, Which? khuyến nghị có thể cất thực phẩm trong tủ bếp tối, khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp, thay vì cho tất cả vào tủ lạnh.



