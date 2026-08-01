Lời khuyên cho những ai cứ ngủ dậy là uống nước

Những ai đang có thói quen uống nước ngay khi tỉnh giấc mỗi sáng hãy nhớ.

Nhiều người có thói quen ngay khi vừa mở mắt đã uống một cốc nước ấm, thậm chí coi đây là "nghi thức" không thể thiếu để bắt đầu ngày mới. Có người cho rằng uống nước ấm buổi sáng giúp thanh lọc cơ thể, kích thích tiêu hóa, giảm cân và thậm chí "đào thải độc tố".

Thực tế, uống nước sau khi thức dậy hoàn toàn có thể là một thói quen tốt, đặc biệt nếu bạn cảm thấy khát hoặc thường uống không đủ nước trong ngày. Tuy nhiên, không cần biến một cốc nước ấm thành một "liều thuốc buổi sáng" với quá nhiều công dụng chưa được chứng minh.

Điều quan trọng hơn cả là uống đủ nước trong cả ngày và lựa chọn nhiệt độ nước phù hợp.

Uống nước sau khi thức dậy có lợi gì?

Sau một đêm ngủ, cơ thể vẫn tiếp tục mất nước thông qua hơi thở, mồ hôi và nước tiểu. Vì vậy, uống nước vào buổi sáng có thể giúp bổ sung lượng dịch đã mất và đưa cơ thể trở lại trạng thái đủ nước.

Điều quan trọng hơn cả là uống đủ nước trong cả ngày và lựa chọn nhiệt độ nước phù hợp (Ảnh: iStock)

Nước cũng đóng vai trò quan trọng trong nhiều hoạt động của cơ thể, trong đó có điều hòa thân nhiệt, vận chuyển chất dinh dưỡng và hỗ trợ tiêu hóa. Uống đủ nước còn giúp phân mềm hơn, từ đó hỗ trợ phòng ngừa táo bón ở những người có nguy cơ do thiếu nước.

Tuy nhiên, không nhất thiết phải là nước ấm. Nếu bạn thích nước ấm vì cảm giác dễ uống vào buổi sáng, hoàn toàn có thể duy trì. Nếu thích nước mát, điều đó cũng không có nghĩa là bạn đang uống nước "kém tốt" hơn.

Một cốc nước ấm cũng không có khả năng "rửa sạch độc tố" trong cơ thể theo nghĩa mà nhiều nội dung trên mạng xã hội thường quảng cáo. Cơ thể vốn có gan, thận, phổi và nhiều cơ chế sinh lý đảm nhiệm việc chuyển hóa, loại bỏ các chất không cần thiết.

Không cần ép mình uống thật nhiều nước ngay khi vừa tỉnh giấc

Một sai lầm khá phổ biến là cho rằng sau 6-8 giờ ngủ, ai cũng cần uống ngay 1-2 cốc nước thật nhanh để "bù nước".

Một sai lầm khá phổ biến là cho rằng sau 6-8 giờ ngủ, ai cũng cần uống ngay 1-2 cốc nước thật nhanh để "bù nước" (Ảnh: iStock)

Thực tế, nhu cầu nước của mỗi người khác nhau, phụ thuộc vào thời tiết, mức độ vận động, chế độ ăn, tuổi tác và tình trạng sức khỏe.

Viện Hàn lâm Quốc gia Mỹ đưa ra mức tham khảo khoảng 3,7 lít tổng lượng nước/ngày đối với nam giới trưởng thành và 2,7 lít đối với nữ giới trưởng thành. Nhưng đây là tổng lượng nước từ cả đồ uống và thực phẩm, chứ không phải mỗi ngày phải uống đúng từng ấy lít nước lọc. Nhu cầu thực tế cũng thay đổi theo từng người.

Vì thế, nếu vừa thức dậy không thấy khát, bạn không cần cố uống một lượng lớn nước chỉ vì nghe nói đó là "khung giờ vàng".

Ngược lại, nếu cảm thấy khát sau khi ngủ dậy, một cốc nước là lựa chọn đơn giản và hợp lý.

Điều cần lưu ý nhất: Đừng uống nước quá nóng

Nếu có một điều đặc biệt cần lưu ý ở những người thường uống nước ấm buổi sáng, đó là nhiệt độ của nước.

Nước ấm và nước nóng không giống nhau. Nước khiến miệng hoặc cổ họng cảm thấy bỏng rát không nên được sử dụng như một thói quen hàng ngày.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới xếp việc uống đồ uống rất nóng, trên 65°C, vào nhóm "có thể gây ung thư cho người" (Group 2A). Các nghiên cứu được IARC đánh giá cho thấy mối liên quan giữa việc thường xuyên uống đồ uống rất nóng và ung thư thực quản.

Nếu có một điều đặc biệt cần lưu ý ở những người thường uống nước ấm buổi sáng, đó là nhiệt độ của nước (Ảnh: Getty Images)

Điều này không có nghĩa một lần uống trà hay nước nóng sẽ gây ung thư. Mối lo nằm ở thói quen uống đồ uống ở nhiệt độ rất cao thường xuyên trong thời gian dài. Do đó, thay vì cố uống nước thật nóng với suy nghĩ "càng nóng càng tốt cho cơ thể", hãy để nước nguội đến mức dễ uống, không gây bỏng rát.

Uống nước trước bữa ăn có giúp giảm cân?

Một cốc nước trước bữa ăn có thể tạo cảm giác no tạm thời và khiến một số người ăn ít hơn. Đây là lý do uống nước trước bữa ăn đôi khi được đưa vào các chiến lược kiểm soát cân nặng.

Tất nhiên, không nên biến điều này thành lời khẳng định rằng chỉ cần uống nước ấm là có thể giảm cân. Giảm cân vẫn phụ thuộc chủ yếu vào tổng thể chế độ ăn, lượng năng lượng nạp vào, hoạt động thể chất, giấc ngủ và nhiều yếu tố khác.

Nếu một người thay nước ngọt, trà sữa hoặc các loại đồ uống nhiều đường bằng nước lọc, lợi ích đối với kiểm soát cân nặng có thể rõ ràng hơn nhiều so với việc chỉ quan tâm nước phải nóng hay lạnh.

Người có bệnh lý đặc biệt không nên tự ép uống thật nhiều nước

Với người khỏe mạnh, uống nước theo nhu cầu cơ thể thường là cách đơn giản để duy trì đủ nước. Tuy nhiên, những người mắc một số bệnh lý như bệnh tim, bệnh thận hoặc bệnh gan có thể được bác sĩ yêu cầu kiểm soát lượng dịch đưa vào cơ thể.