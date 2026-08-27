Tin vui cho những người thích ăn rau húng quế!

Không chỉ làm "bùng nổ vị giác" trong nhiều món ăn quen thuộc, thói quen ăn húng quế còn mang đến hàng loạt lợi ích bất ngờ cho sức khỏe và vóc dáng mà ít người biết.

Nếu bạn là "fan cứng" của những bát phở nóng hổi ngập tràn rau thơm hay mê mẩn đĩa bún đậu mắm tôm đậm đà, thì đây chắc chắn là thông tin khiến bạn cực kỳ thích thú. Húng quế, loại rau gia vị quốc dân với hương vị cay nồng, thơm nức mũi không chỉ nâng tầm vị giác mà còn là một "kho báu" dinh dưỡng cực kỳ quý giá cho cơ thể.

Dân dã trên mâm cơm nhưng sở hữu bảng thành phần "đắt giá"

Húng quế có tên khoa học là Ocimum basilicum, thuộc họ Lamiaceae. Trong ẩm thực Việt, phần lá và ngọn non màu xanh mướt, mọng nước luôn là thành phần đắt giá giúp tạo nên mùi thơm đặc trưng cho vô số món ăn.

Ảnh minh họa

Y học cổ truyền ghi nhận húng quế có vị cay, tính ấm, quy kinh phế - tỳ, giúp giải cảm, giảm đau, làm mồ hôi vọt ra và kích thích tiêu hóa. Còn dưới góc nhìn của y học hiện đại, loại rau này lại chứa đựng nguồn dưỡng chất vô cùng phong phú như vitamin K, vitamin A, vitamin C, calcium, sắt, potassium cùng các tinh dầu sinh học quý giá như eugenol, linalool và flavonoid. Việc thường xuyên thêm húng quế vào bữa ăn chính là cách bạn đang chủ động chăm sóc cơ thể mỗi ngày.

Hàng loạt lợi ích sức khỏe ẩn sau hương vị hấp dẫn

Mỗi lần thưởng thức húng quế, bạn vừa ăn ngon lại đồng thời mang về cho cơ thể những điểm cộng sức khỏe rất tuyệt vời. Nổi bật như:

Hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết

Hợp chất eugenol dồi dào trong húng quế có khả năng ngăn ngừa sự co thắt của mạch máu, hỗ trợ điều hòa huyết áp. Tinh dầu tự nhiên trong rau còn giúp thúc đẩy tế bào tuyến tụy tiết insulin, hỗ trợ chuyển hóa glucose tốt hơn để giữ chỉ số đường huyết luôn ở mức an toàn.

Tốt cho hệ tiêu hóa, giảm đầy hơi

Ảnh minh họa

Mỗi khi lỡ ăn quá no hoặc bị chướng bụng, vài lá húng quế tươi sẽ là "cứu tinh" tức thì. Các hoạt chất trong tinh dầu rau giúp làm dịu niêm mạc dạ dày, chống co thắt ruột, giảm tình trạng tiết axit dư thừa và đánh bay cảm giác ậm ạch khó chịu sau bữa ăn.

Đánh bay căng thẳng, xua tan mỏi mệt

Húng quế chứa các hợp chất hoạt động như một chất thích nghi sinh học (adaptogen). Chúng giúp điều hòa nồng độ hormone cortisol trong cơ thể, làm dịu hệ thần kinh đang căng thẳng. Nhâm nhi một tách trà húng quế ấm sẽ giúp bạn ngủ sâu và ngon giấc hơn.

Bảo vệ tế bào, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư

Húng quế chứa 2 chất chống oxy hóa thuộc nhóm flavonoid hòa tan trong nước là vicenin và orientin. Các hợp chất này được chứng minh có khả năng bảo vệ cấu trúc tế bào và nhiễm sắc thể khỏi sự tổn thương do bức xạ hay các hóa chất độc hại, từ đó giảm nguy cơ đột biến tế bào gây ung thư.

Hỗ trợ chức năng thận và đào thải axit uric

Nhờ đặc tính lợi tiểu tự nhiên và khả năng làm giảm nồng độ axit uric trong máu, ăn húng quế đều đặn giúp thanh lọc đường tiết niệu, hỗ trợ làm sạch thận và ngăn ngừa sự hình thành của các tinh thể thể sỏi thận.

Kháng khuẩn khoang miệng, làm đẹp da từ bên trong

Hai hoạt chất linalool và eugenol có khả năng diệt khuẩn cực mạnh, giúp làm sạch khoang miệng, giảm viêm nướu và giữ hơi thở luôn thơm mát. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong húng quế còn giúp đẩy lùi mụn nội tiết, làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ bạn duy trì vóc dáng thon gọn nhờ lượng chất xơ dồi dào.

Biến tấu húng quế đa dạng trong ẩm thực hằng ngày

Sức hút của húng quế còn nằm ở chỗ nó cực kỳ "dễ tính" và có thể kết hợp hoàn hảo trong vô số phong cách chế biến khác nhau:

Ảnh minh họa

- Ăn sống chuẩn vị: Là "linh hồn" không thể thiếu khi ăn kèm phở bò, phở gà, bún bò Huế, bún đậu mắm tôm, bánh xèo hay các món gỏi cuốn. Cảm giác cắn nhẹ một lá húng quế tươi giòn, vị cay nhẹ xộc lên mũi sẽ làm dậy mùi cho toàn bộ món ăn. - Nấu nướng dậy vị: Húng quế nêm vào các món xào như bò xào, hải sản xào, hoặc thả vào nồi canh chua, canh cá lúc vừa tắt bếp sẽ tạo nên hương thơm vô cùng kích thích.

- Pha trà thư thái: Lá húng quế tươi rửa sạch, hãm cùng nước sôi và một chút mật ong, thêm vài giọt chanh sẽ tạo thành ly trà thảo mộc thanh lọc cơ thể, giải tỏa căng thẳng cực kỳ hiệu quả sau giờ làm việc.

- Sốt Pesto chuẩn Âu: Bạn hoàn toàn có thể xay nhuyễn húng quế cùng hạt điều, tỏi, dầu oliu và phô mai để tạo nên món sốt Pesto xanh mướt, béo ngậy trộn mì Spaghetti ngon tuyệt hảo.

Ngoài ra còn có thể phơi khô để ngửi hay trồng một chậu nhỏ quanh nhà.

Một số lưu ý khi dùng húng quế

Dù thơm ngon và bổ dưỡng, bạn vẫn cần bỏ túi vài nguyên tắc nhỏ để thưởng thức húng quế an toàn.

Lượng ăn hợp lý cho một người trưởng thành là từ 20g đến 30g húng quế tươi mỗi ngày (dùng từ 2 đến 3 lần mỗi tuần). Tránh ăn quá nhiều liên tục vì có thể gây tích tụ dư thừa eugenol không tốt cho gan.

Ảnh minh họa

Phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú nên hạn chế dùng nhiều vì húng quế có thể kích thích co bóp tử cung. Bệnh nhân chuẩn bị phẫu thuật hoặc người đang dùng thuốc chống đông máu nên ngừng ăn húng quế trước 2 tuần do rau có tác dụng làm loãng máu nhẹ.

Luôn ngâm rửa rau thật kỹ dưới dòng nước chảy và ngâm qua nước muối loãng trước khi ăn sống để loại bỏ vi khuẩn và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhé!