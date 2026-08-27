Người đàn ông suy thận cấp sau khi ăn một món để qua đêm, bác sĩ nói: Tủ lạnh không phải "két an toàn"

Một người đàn ông bị tiêu chảy, nôn ói dữ dội và suy giảm chức năng thận nghiêm trọng sau khi ăn loại thực phẩm quen thuộc đã được gọt vỏ, để qua đêm trong tủ lạnh.

Vào những ngày hè nóng bức, không ít người có thói quen cho phần trái cây đã gọt vỏ ăn không hết vào tủ lạnh để hôm sau dùng tiếp. Tuy nhiên, thói quen tiết kiệm tưởng chừng vô hại này trong một số trường hợp có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng, thậm chí gây tổn thương thận cấp tính.

Yangtse Evening Post đưa tin mới đây tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, xảy ra một trường hợp gặp sự cố nghiêm trọng về an toàn thực phẩm sau khi ăn trái cây để qua đêm. Một người đàn ông họ Trương đã ăn một quả đào đã gọt vỏ, để trong tủ lạnh qua một đêm và bắt đầu có dấu hiệu mềm nhũn, hỏng. Chỉ trong nửa ngày, người này xuất hiện các triệu chứng ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng, trong một ngày bị tiêu chảy toàn nước hơn 10 lần kèm nôn ói dữ dội.

Sau đó, ông Trương được đưa khẩn cấp đến khoa Thận, Bệnh viện Đại học Y khoa Nam Kinh trực thuộc Bệnh viện Tô Châu để cấp cứu và được chẩn đoán tổn thương thận cấp tính. May mắn, sau khoảng một tuần điều trị chống nhiễm trùng và bù dịch, chức năng thận của bệnh nhân đã hồi phục về mức bình thường và ông được xuất viện.

Nguyên nhân tổn thương thận

Bác sĩ điều trị, bác sĩ Trương Viên Viên, cho biết khi nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện da xanh xao và lờ đờ, mệt mỏi. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy nồng độ creatinine huyết thanh – một chỉ số đánh giá chức năng thận – đã tăng vọt lên hơn 800 μmol/L (cao gấp nhiều lần mức bình thường). Bệnh nhân cũng bị hạ kali máu và nhiễm toan chuyển hóa nghiêm trọng; các triệu chứng lâm sàng này hoàn toàn phù hợp với tình trạng suy thận cấp.

Đội ngũ chuyên khoa thận của bệnh viện đã điều trị y tế cho ông Trương. (Ảnh: Yangtse Evening Post)

Tại sao một trường hợp "đau bụng" tưởng chừng như thông thường lại gây tổn thương thận nghiêm trọng đến vậy? Bác sĩ Trương giải thích rằng đây là một trường hợp điển hình của "tổn thương thận cấp do nguyên nhân trước thận".

Sụt giảm mạnh thể tích tuần hoàn: Tình trạng ngộ độc thực phẩm đã kích hoạt các cơn tiêu chảy và nôn mửa liên tục, khiến cơ thể mất một lượng lớn dịch và chất điện giải trong thời gian rất ngắn.

Thận suy giảm chức năng do thiếu máu cục bộ: Khi tình trạng mất nước nghiêm trọng làm sụt giảm đột ngột thể tích tuần hoàn, thận không được tưới máu đầy đủ (thiếu máu cục bộ), dẫn đến chức năng thận suy giảm nhanh chóng chỉ trong vòng một ngày. Nếu cộng thêm tình trạng đổ mồ hôi do nắng nóng mùa hè, nguy cơ mất nước và suy thận sẽ tăng lên gấp bội.

Tủ lạnh không phải là "két an toàn": Đừng để trái cây đã cắt quá 4 giờ

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng nhiều người thường lầm tưởng việc bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đồng nghĩa với sự an toàn; thực tế, tủ lạnh hoàn toàn không phải là một chiếc "két an toàn".

Nguy cơ từ vi khuẩn chịu lạnh: Các mầm bệnh nguy hiểm như Listeria có sức sống cực kỳ bền bỉ và vẫn có thể tiếp tục sinh sôi ngay cả trong môi trường nhiệt độ thấp của tủ lạnh (4°C).

Nguyên tắc "Cắt và Dùng ngay": Khi trái cây đã được gọt vỏ hoặc cắt miếng, lớp màng bảo vệ tự nhiên của chúng bị phá vỡ, khiến chúng rất dễ bị nhiễm vi sinh vật từ môi trường bên ngoài.

Giới hạn bảo quản an toàn: Các bác sĩ khuyến cáo nên tiêu thụ trái cây đã cắt hoặc gọt vỏ trong vòng bốn giờ và không nên ăn nếu đã để qua đêm. Cần loại bỏ ngay những loại trái cây có dấu hiệu bị nhũn, biến màu hoặc hư hỏng. Ngoài ra, nếu tình trạng tiêu chảy đi kèm với các triệu chứng như mệt mỏi dữ dội, giảm lượng nước tiểu hoặc lờ đờ, người bệnh không nên tự ý dùng thuốc không kê đơn để cầm cự mà cần đến cơ sở y tế ngay lập tức.