Bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam sở hữu 2 "siêu robot" Mỹ, vừa làm điều chưa từng có khi mổ ung thư

Sự xuất hiện của bộ đôi "siêu robot" thế hệ mới tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đang thay đổi hoàn toàn cục diện phẫu thuật ung thư kỹ thuật cao tại Việt Nam.

Phẫu thuật ung thư từ lâu luôn đặt ra bài toán hóc chuẩn cho các bác sĩ: Làm sao bóc tách triệt căn khối u, nạo vét sạch hạch nhưng vẫn giữ lại nguyên vẹn từng sợi thần kinh và mạch máu nhỏ nhất cho bệnh nhân? Trong nhiều trường hợp, ranh giới giữa việc làm sạch tế bào ung thư và nguy cơ để lại di chứng vĩnh viễn cho người bệnh là vô cùng mong mỏng.

Trước đây, bệnh nhân mổ ung thư bằng robot thường phải chấp nhận cảnh xếp hàng chờ đợi 1 đến 2 tháng do máy móc khan hiếm. Tuy nhiên, việc Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (TP.HCM, Việt Nam) quyết định đầu tư thêm hệ thống Da Vinci Xi thứ hai, chính thức đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 3 tại Đông Nam Á sở hữu bộ đôi "siêu robot" Mỹ này, đã giải quyết triệt để nút thắt về công suất mổ.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam sở hữu 2 siêu robot phẫu thuật ung thư Da Vinci Xi của Mỹ

Đặc biệt, sự kết hợp giữa 2 cỗ máy thế hệ thứ 4 này vừa giúp các bác sĩ thực hiện thành công kỹ thuật phẫu thuật buồng điều khiển kép (Dual Console) lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Cuộc "song kiếm hợp bích" kỷ lục chỉ còn 40 phút trên bàn mổ ung thư

Ở mô hình phẫu thuật robot thông thường, dù nhiều bác sĩ cùng có mặt trong phòng mổ nhưng tại một thời điểm chỉ có duy nhất một người ngồi buồng lái điều khiển. Khi muốn hỗ trợ hay chuyển giao, ê kíp buộc phải luân phiên nhường ghế, dễ phát sinh khoảng gián đoạn và kéo dài thời gian gây mê. Kỹ thuật buồng điều khiển kép (Dual Console) ra đời đã xóa bỏ hoàn toàn rào cản này. Hai chuyên gia có thể cùng ngồi ở hai buồng lái độc lập, quan sát chung phẫu trường 3D phóng đại 15 lần và trực tiếp phối hợp thao tác song song trên cơ thể bệnh nhân theo thời gian thực.

PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên cùng TS.BS Lê Phúc Liên của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trong ca phẫu thuật Dual Console đầu tiên

Dấu ấn lịch sử này vừa được ghi nhận qua hai ca phẫu thuật Dual Console đầu tiên tại Việt Nam cho ông Huỳnh Văn Đoàn (73 tuổi, ở An Giang, Việt Nam) và ông Kiên (60 tuổi, ở TP.HCM, Việt Nam). Cả hai bệnh nhân đều mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn T2 T3 trên nền đái tháo đường và tăng huyết áp, khối u xâm lấn làm mất ranh giới giải phẫu tự nhiên. Điều trị nội khoa không đáp ứng khiến cơ thể suy kiệt nặng, sức khỏe yếu khiến mỗi phút kéo dài trên bàn mổ đều làm tăng nguy cơ biến chứng gây mê.

Chỉ 12 giờ sau khi nhập viện, hai bệnh nhân được đưa vào phòng mổ hybrid hiện đại bậc nhất. PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên cùng TS.BS Lê Phúc Liên (Trưởng đơn vị Niệu nữ) của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, được sử dụng 2 hệ thống điều khiển của 2 Robot Da Vinci Xi để trực tiếp phối hợp phẫu thuật. Trong khi PGS Chuyên tập trung bóc tách khối u dính chặt, bác sĩ Liên cùng lúc thao tác giữ mô, kiểm soát mạch máu, bảo tồn bàng quang, niệu đạo và hệ thống thần kinh vùng chậu.

Ông Huỳnh Văn Đoàn (ngồi giữa) là người bệnh đầu tiên tại Việt Nam được phẫu thuật bằng kỹ thuật Dual Console trên hệ thống robot Da Vinci Xi Ông Huỳnh Văn Đoàn (ngồi giữa) là người bệnh đầu tiên tại Việt Nam được phẫu thuật bằng kỹ thuật Dual Console trên hệ thống robot Da Vinci Xi

Sự đồng bộ hoàn hảo giúp ca mổ cắt tuyến tiền liệt bằng robot vốn kéo dài 150 đến 180 phút nay được rút ngắn kỷ lục xuống chỉ còn khoảng 40 phút, tương đương 1/3 thời gian thông thường. Nhờ giảm đáng kể thời gian gây mê và mất máu cực ít, ông Đoàn đã có thể ngồi dậy ăn uống sau 1 ngày, đi lại bình thường sau 2 ngày và xuất viện khỏe mạnh chỉ sau 3 ngày.

Cơ chế bảo tồn chức năng: Bóc tách khối u mà không làm tổn thương mô lành

Khác với các dòng robot phẫu thuật giá rẻ vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm dữ liệu, Da Vinci Xi là công nghệ Mỹ đã được FDA chứng nhận qua hơn 14 triệu ca mổ thành công trên toàn cầu. Sự đắt giá của cỗ máy này nằm ở hệ thống cổ tay EndoWrist xoay 540 độ linh hoạt hơn tay người và khả năng lọc sạch hoàn toàn độ rung tay của bác sĩ.

Sự hiện đại của công nghệ robot Da Vinci Xi cùng sự tiện lợi của kỹ thuật Dual Console giúp ích rất nhiều cho cả đội ngũ y bác sĩ lẫn bệnh nhân ung thư

Khi chui sâu vào các "vùng cấm" hẹp như vùng chậu, trung thất hay phế quản, bàn mổ tích hợp chuyển động linh hoạt giúp robot tiếp cận mọi góc độ mà không cần dịch chuyển bệnh nhân. Sự kết hợp này mang lại những ưu thế lâm sàng vượt trội:

- Phân tách ranh giới khối u và đánh giá tưới máu mô: Hình ảnh huỳnh quang phân giải cao giúp phẫu thuật viên nhận diện rõ mạch máu, đánh giá mức độ tưới máu mô ngay trong mổ và "gọt" sạch triệt căn tế bào ung thư mà không cắt phạm vào các mô khỏe mạnh xung quanh.

- Bảo toàn trọn vẹn dải thần kinh tinh vi: Khả năng luồn lách linh hoạt giúp bóc tách khối u dính sát vùng chậu nhẹ nhàng, bảo tồn nguyên vẹn các dải thần kinh chi phối sinh lý, tiểu tiện và tránh cho bệnh nhân nguy cơ phải đeo túi hậu môn nhân tạo trọn đời.

- Cầm máu vi phẫu và bảo vệ miễn dịch: Máy hàn và kẹp nhiệt tích hợp giúp bóc tách tỉ mỉ và hàn kín vi mạch ngay khi cắt, khống chế lượng máu mất chỉ vài mililít, giúp bệnh nhân không cần truyền máu bổ sung và duy trì hệ miễn dịch tự nhiên.

- Triệt tiêu nguy cơ dính ruột và biến chứng: Vết mổ siêu nhỏ hạn chế tối đa việc nội tạng tiếp xúc với không khí bên ngoài, từ đó giảm hẳn rủi ro nhiễm trùng chéo, chống dính ruột và hạn chế các biến chứng nguy hiểm sau phẫu thuật.

- Phục hồi thần kỳ sau 24 giờ: Nhờ hạn chế tối đa tổn thương mô cơ, bệnh nhân giảm tới 80% cảm giác đau, không cần phụ thuộc vào thuốc giảm đau hạng nặng, có thể tự đi lại sau 24 giờ và sớm xuất viện chỉ sau 1 đến 2 ngày.

Tăng gấp đôi công suất mổ, giành lại "thời điểm vàng" cho bệnh nhân

Việc sở hữu hai "siêu robot" Da Vinci Xi không chỉ mang ý nghĩa ứng dụng kỹ thuật buồng điều khiển kép đỉnh cao trong các ca cực khó. Giá trị lớn lao hơn cả là công suất phẫu thuật được nhân đôi ngay trong các điều kiện mổ thường quy. Thay vì chỉ một phòng mổ vận hành, giờ đây hai bệnh nhân ung thư khác nhau có thể được phẫu thuật bằng robot hoàn toàn độc lập và cùng lúc.

Ngay cả khi không sử dụng kỹ thuật Dual Console, việc có 2 robot phẫu thuật Da Vinci Xi giúp bệnh nhân tìm đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh rút ngắn rất nhiều thời gian chờ được phẫu thuật

Sự đầu tư này giúp xóa bỏ hoàn toàn tình trạng dồn dọng lịch mổ, mang lại cơ hội can thiệp ngay ở giai đoạn sớm cho vô số bệnh nhân thay vì phải chờ đợi mòn mỏi hàng tháng trời. Thời gian luôn là "vàng" đối với bệnh nhân ung thư, và việc được mổ sớm chính là chìa khóa quyết định tỷ lệ sống còn.

Với chi phí điều trị chỉ bằng khoảng 1/3 so với việc sang các nước trong khu vực, cùng sự hỗ trợ từng bước từ BHYT cho một số danh mục phẫu thuật robot, người dân trong nước đang có cơ hội tiếp cận trực tiếp với nền y học đỉnh cao thế giới. Sự chuẩn hóa về hạ tầng và công nghệ này không chỉ nâng cao tỷ lệ sống sót, mà quan trọng hơn là giúp người bệnh ung thư vượt qua cuộc phẫu thuật một cách nhẹ nhàng nhất để sớm trở lại với cuộc sống thường nhật.