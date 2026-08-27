Bé gái 5 tuổi biểu hiện lạ, bác sĩ gắp ra thứ "đáng sợ" trong bụng

Bé gái 5 tuổi ở Cà Mau 3 ngày không đi đại tiện được gia đình đưa đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra khiến các bác sĩ bất ngờ một "vật thể" nặng 250g nằm trong bụng.

Chiều 25/8, bác sĩ chuyên khoa II Trương Minh Kiển, Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau, cho biết bệnh viện vừa điều trị thành công và cho xuất viện một bệnh nhi mắc ca bệnh hiếm gặp.

Trước đó vài ngày, bé T.Th.M.Y. (5 tuổi, ở xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng rối loạn tiêu hóa, 3 ngày liên tục không đi đại tiện.

Qua khai thác bệnh sử, thăm khám, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện trong dạ dày của bé có một khối tóc lớn. Đây là tình trạng được gọi là Trichobezoar, xảy ra khi tóc được nuốt vào nhưng không thể tiêu hóa, lâu ngày tích tụ và kết thành búi.

Các bác sĩ nhanh chóng chỉ định phẫu thuật. Ca mổ diễn ra an toàn, ê-kíp đã lấy ra khỏi dạ dày bé gái một khối tóc nặng khoảng 250g, tích tụ trong thời gian dài.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhi phục hồi tốt. Bé ăn uống bình thường, chức năng tiêu hóa ổn định và được xuất viện ngày 25/8.

Khối tóc nặng khoảng 0,25kg được lấy ra trong bụng của bé gái 5 tuổi ở Cà Mau.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Lê Văn Khen, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau, Trichobezoar thường liên quan đến hành vi nhổ, ngậm hoặc nuốt tóc ở trẻ. Ban đầu, những hành vi này có thể bị người lớn xem là thói quen nhỏ và không đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu kéo dài, tóc tích tụ trong dạ dày có thể tạo thành khối lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Bệnh có thể gây đau bụng kéo dài, nôn ói, chán ăn, suy dinh dưỡng, thiếu máu; trường hợp nặng có thể dẫn đến tắc ruột hoặc thậm chí thủng dạ dày.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm đến những thay đổi trong hành vi sinh hoạt của trẻ, đặc biệt khi trẻ có thói quen nhổ, ngậm hoặc ăn tóc. Nếu trẻ xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, chán ăn, nôn ói hoặc táo bón kéo dài, gia đình nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.