2 nhân viên sân bay tử vong sau khi bị muỗi đốt

2 nhân viên sân bay ở Đức đã tử vong vì bệnh sốt rét, được cho là do muỗi trên máy bay mang mầm bệnh.

Theo Metro, tổng cộng 6 công nhân tại sân bay Frankfurt đã mắc bệnh trong đợt bùng phát bí ẩn này, mặc dù họ không hề đến những vùng có nguy cơ mắc bệnh sốt rét cao.

Các quan chức y tế Đức tin rằng những con muỗi đã xâm nhập vào sân bay nhộn nhịp nhất nước này từ bên trong một chiếc máy bay.

Sự bùng phát của căn bệnh nhiệt đới này được phát hiện lần đầu vào giữa tháng 7 và trường hợp tử vong đầu tiên được báo cáo cùng tháng đó.

Ca tử vong thứ 2 xảy ra trong tháng này và đã được xác nhận ngày 26/8.

Bẫy đã được giăng bên trong Sân bay Frankfurt sau khi 6 công nhân mắc bệnh sốt rét. (Ảnh: Getty Images)

Cơ quan y tế công cộng của Đức, Viện Robert Koch, cho biết các ca nhiễm bệnh có khả năng lây truyền do muỗi Anopheles nhiễm bệnh trên máy bay.

Nhân viên sân bay đã được thông báo về các ca nhiễm và được khuyên nên theo dõi sát sao bất kỳ triệu chứng nào có thể xảy ra.

Theo BBC News, 6 công nhân nam bị nhiễm bệnh được cho là đã làm việc ở các khu vực khác nhau của sân bay.

Các xét nghiệm máu dự kiến sẽ cho biết liệu họ bị một con muỗi hay 6 con muỗi khác nhau đốt.

Viện Robert Koch cho biết, Đức không ghi nhận trường hợp mắc bệnh sốt rét nào trong cộng đồng kể từ những năm 1950.

Chỉ cần một vết cắn của muỗi Anopheles cái cũng đủ để truyền ký sinh trùng sốt rét vào máu. (Ảnh: Getty Images/iStockphoto)

Bệnh sốt rét ở sân bay xảy ra khi muỗi di chuyển trên máy bay, ví dụ như bên trong vali, và đốt một người hoặc nhiều người trên máy bay hoặc tại sân bay.

Bệnh sốt rét có thể được điều trị nếu phát hiện sớm, nhưng nó vẫn tiếp tục cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người, đặc biệt là ở vùng cận Sahara thuộc châu Phi.

Bệnh này lây lan qua muỗi Anopheles cái bị nhiễm bệnh, chỉ cần một vết cắn là đủ để lây nhiễm ký sinh trùng vào cơ thể người.

Các triệu chứng bao gồm sốt cao, cảm giác nóng, lạnh hoặc ớn lạnh, đổ mồ hôi, đau đầu, lú lẫn, đau cơ, vàng mắt và đau họng.

Bệnh nhân nhiễm bệnh, đặc biệt là trẻ em, thường cảm thấy vô cùng mệt mỏi và buồn ngủ.

Các triệu chứng thường xuất hiện từ 7 đến 18 ngày sau khi bị muỗi đốt.