Bà nhổ răng sữa bằng chỉ, bé trai 7 tuổi xẹp phổi

Một trường hợp đến từ Sóc Trăng mới được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố thành công.

Mới đây, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố thông tin, bệnh viện vừa cấp cứu kịp thời bé N.B.K. (7 tuổi, tỉnh Sóc Trăng) bị hóc dị vật đường thở. Tai nạn xảy ra khi trẻ được nhổ răng tại nhà.

Trước nhập viện 6 ngày, bé K. được bà ngoại dùng sợi chỉ để nhổ răng cửa theo cách dân gian. Sau đó, bà không tìm thấy chiếc răng. Trẻ quấy khóc nhiều không rõ nguyên nhân. Gia đình không xác định được bé K. có nuốt răng hay không.

Những ngày sau, bé K. sốt cao, uống thuốc nhiều ngày không đỡ. Tại bệnh viện địa phương, SpO2 của trẻ giảm còn 86%, ho đàm. Kết quả Xquang ngực phát hiện có dị vật trong phế quản gốc phải, gây xẹp thùy dưới phổi phải. Bệnh nhi được thở oxy, tiêm kháng sinh rồi chuyển Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Hình ảnh nội soi đường thở bé trai 7 tuổi gắp ra chiếc răng cửa (Ảnh: BV)

Tại đây, trẻ lừ đừ, thở nhanh 46 lần/phút, khó thở, thở khò khè, tím tái, SpO2: 85-86%. Chụp Xquang phổi, CT scan ngực, ghi nhận dị vật cản quang trong lòng phế quản trung gian bên phải hình cái răng, xẹp phổi thùy dưới phổi phải.

Ê-kíp tiến hành nội soi đường hô hấp, gắp ra được một chiếc răng; hút rửa phế quản. Sau can thiệp, trẻ tỉnh táo, hết khó thở, thở khí trời, SpO2 đạt 96-98%.

Theo BSCKII Nguyễn Minh Tiến (Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố), phụ huynh có thể nhổ răng tại nhà cho trẻ nếu răng của trẻ lung lay rất nhiều, gần như chỉ còn dính lợi, không đau nhiều, không sưng hay chảy mủ, trẻ hợp tác và không quá sợ hãi. Cách an toàn là rửa tay sạch, cho trẻ súc miệng, dùng gạc sạch nắm nhẹ răng và xoay/kéo rất nhẹ theo hướng răng đã lung lay, không nên giật mạnh.

"Tuy nhiên, hướng xử trí tốt nhất là đưa trẻ đến bác sĩ nha khoa để được thăm khám, can thiệp phù hợp, an toàn", BS Tiến thông tin thêm.