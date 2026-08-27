Cảnh báo 5 dấu hiệu suy thận dễ bị bỏ qua: Nhìn làn da, mi mắt có thể nhận biết bất thường nhưng nhiều người Việt vẫn chủ quan

Suy giảm chức năng thận thường không gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, một số thay đổi tưởng như rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày có thể là tín hiệu cảnh báo quan trọng.

Thận là một trong những cơ quan giữ vai trò thiết yếu, đảm nhiệm việc lọc chất thải khỏi máu, duy trì cân bằng nước và các khoáng chất trong cơ thể. Đáng lo ngại, bệnh thận mạn thường tiến triển âm thầm, gần như không gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Vì vậy, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi chức năng thận đã suy giảm đáng kể và việc điều trị trở nên khó khăn hơn.

Một số thay đổi ở làn da, mí mắt và thói quen đi tiểu có thể là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề về thận (Ảnh: Bohe)

Dưới đây là 5 nhóm dấu hiệu thường gặp mà mọi người không nên chủ quan.

1. Thói quen đi tiểu thay đổi bất thường

Những thay đổi trong thói quen đi tiểu có thể là một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm cho thấy chức năng thận đang gặp vấn đề. Một số người có thể đi tiểu nhiều hơn bình thường, đặc biệt là vào ban đêm, trong khi những trường hợp khác lại nhận thấy lượng nước tiểu giảm rõ rệt.

Tuy nhiên, tiểu đêm không đồng nghĩa với suy thận. Tình trạng này có thể xuất hiện do uống nhiều nước trước khi ngủ, nhiễm trùng đường tiết niệu, đái tháo đường hoặc một số nguyên nhân khác. Nếu tình trạng kéo dài, tái diễn mà không rõ nguyên nhân, bạn nên đi khám để được kiểm tra.

Một dấu hiệu khác cần lưu ý là nước tiểu xuất hiện nhiều bọt và lâu tan. Bọt trong nước tiểu đôi khi chỉ là hiện tượng bình thường, nhưng nếu thường xuyên xuất hiện và kéo dài, đây có thể là dấu hiệu liên quan đến protein niệu. Khi bộ lọc của thận bị tổn thương, các protein vốn được giữ lại trong máu có thể lọt vào nước tiểu. Để xác định có protein trong nước tiểu hay không, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm tỷ lệ albumin-creatinin niệu (UACR). Đây là một trong những xét nghiệm giúp phát hiện tổn thương thận ngay cả khi cơ thể chưa xuất hiện các triệu chứng rõ ràng.

2. Mí mắt, bàn chân hoặc mắt cá chân bị phù

Mí mắt sưng húp sau khi ngủ dậy, bàn chân hoặc mắt cá chân phù lên là những thay đổi bên ngoài mà nhiều người dễ bỏ qua. Trong một số trường hợp, tình trạng này có thể liên quan đến việc thận suy giảm khả năng đào thải lượng muối và nước dư thừa, khiến dịch tích tụ trong các mô và gây phù.

Phù quanh mắt thường dễ nhận thấy vào buổi sáng. Trong khi đó, tình trạng phù ở bàn chân và mắt cá chân có thể rõ hơn vào cuối ngày, đặc biệt sau khi đứng hoặc ngồi trong thời gian dài. Một số người còn nhận thấy giày dép trở nên chật hơn hoặc để lại vết hằn trên da.

Tuy nhiên, phù không phải dấu hiệu chỉ gặp ở người có vấn đề về thận. Các bệnh lý về tim, gan, tĩnh mạch hoặc một số nguyên nhân khác cũng có thể gây ra biểu hiện tương tự. Vì vậy, nếu tình trạng sưng phù xuất hiện bất thường, kéo dài hoặc tái diễn, cần đi khám để xác định chính xác nguyên nhân thay vì tự kết luận đó là dấu hiệu suy thận.

3. Mệt mỏi kéo dài, khó tập trung

Mệt mỏi, thiếu năng lượng hoặc khó tập trung là những biểu hiện khá phổ biến trong cuộc sống hằng ngày nên nhiều người thường cho rằng nguyên nhân chỉ là do thiếu ngủ, căng thẳng hoặc làm việc quá sức. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài mà không tìm được lý do rõ ràng, đây cũng có thể là dấu hiệu cần lưu ý về sức khỏe thận.

Khi chức năng thận suy giảm, cơ thể có thể gặp tình trạng thiếu máu và tích tụ các chất thải trong máu. Điều này khiến một số người thường xuyên cảm thấy uể oải, thiếu sức, khó tập trung hoặc giảm khả năng làm việc và sinh hoạt như trước.

Đặc biệt, nếu cảm giác mệt mỏi không cải thiện dù đã ngủ đủ và nghỉ ngơi, đồng thời xuất hiện cùng các dấu hiệu như phù, thay đổi thói quen đi tiểu hoặc chán ăn, bạn nên đi khám để tìm nguyên nhân. Không nên tự ý sử dụng thuốc bổ hay thực phẩm chức năng chỉ để cải thiện tình trạng mệt mỏi khi chưa xác định được nguyên nhân.

4. Chán ăn, buồn nôn hoặc thay đổi vị giác

Chán ăn, ăn không ngon miệng, buồn nôn hoặc nhận thấy khẩu vị thay đổi cũng có thể xuất hiện khi chức năng thận suy giảm, đặc biệt ở những trường hợp bệnh đã tiến triển. Khi thận không còn loại bỏ chất thải hiệu quả, các chất này có thể tích tụ trong máu và gây ra nhiều triệu chứng trên toàn cơ thể.

Một số người có thể cảm thấy thức ăn không còn hấp dẫn như trước, nhanh no, thường xuyên buồn nôn hoặc thậm chí nôn. Những biểu hiện này khá dễ bị nhầm với các vấn đề về dạ dày, đường ruột hoặc rối loạn tiêu hóa thông thường.

Nếu tình trạng chán ăn, buồn nôn hoặc thay đổi vị giác kéo dài và đi kèm mệt mỏi, phù hoặc những bất thường khi đi tiểu, bạn nên kiểm tra sức khỏe để tìm nguyên nhân. Việc chỉ dùng thuốc dạ dày hoặc tự điều chỉnh chế độ ăn mà không xác định nguyên nhân có thể khiến vấn đề thực sự bị bỏ qua.

5. Da khô, ngứa kéo dài

Da khô, ngứa dai dẳng là một biểu hiện khác có thể liên quan đến suy giảm chức năng thận, đặc biệt khi bệnh đã tiến triển. Khi thận hoạt động kém, cơ thể có thể gặp tình trạng rối loạn cân bằng khoáng chất và tích tụ các chất thải, từ đó gây ra cảm giác ngứa kéo dài.

Không ít người dễ nhầm triệu chứng này với dị ứng, thời tiết hanh khô hoặc tác động từ các sản phẩm chăm sóc da. Tuy nhiên, nếu tình trạng ngứa kéo dài, tái diễn mà không xác định được nguyên nhân, đặc biệt khi xuất hiện cùng những bất thường khác như mệt mỏi, phù hoặc thay đổi thói quen đi tiểu, bạn nên đi kiểm tra để tìm nguyên nhân.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu trên không đồng nghĩa với suy thận. Bệnh thận mạn có thể âm thầm tiến triển trong thời gian dài mà gần như không gây ra triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, những thay đổi của cơ thể chỉ mang tính cảnh báo và không thể thay thế cho việc thăm khám, xét nghiệm để đánh giá chính xác chức năng thận.

Để phát hiện sớm các bất thường, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm máu và nước tiểu. Trong đó, xét nghiệm creatinin máu được sử dụng để tính mức lọc cầu thận ước tính (eGFR), qua đó đánh giá khả năng lọc của thận. Xét nghiệm nước tiểu, trong đó có tỷ lệ albumin-creatinin niệu (UACR), giúp phát hiện albumin trong nước tiểu, một dấu hiệu có thể liên quan đến tổn thương thận.

Một vài lần tiểu đêm, cảm giác mệt mỏi trong vài ngày hay tình trạng da khô chưa đủ để khẳng định chức năng thận đang suy giảm. Tuy nhiên, nếu những biểu hiện này kéo dài, tái diễn hoặc xuất hiện đồng thời với các dấu hiệu như phù, nước tiểu bất thường, chán ăn và mệt mỏi, bạn không nên tiếp tục chủ quan mà cần đi khám để tìm nguyên nhân.

Nguồn: Bohe