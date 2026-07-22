Bé trai 13 tuổi bị hôn mê, thiếu oxy não và viêm phổi hít sau khi đuối nước.

Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Theo người nhà, khoảng 16h30 cùng ngày nhập viện, bé L.B.Đ.Q. (13 tuổi, ngụ xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh) cùng ba người bạn ra tắm ao. Do trượt chân xuống hố sâu hình thành sau quá trình nạo vét lòng ao, bé bị chìm dưới nước. Cả ba người bạn đều không biết bơi, cố gắng cứu nhưng bất thành và phải gọi người dân hỗ trợ.

Sau khoảng 10 phút, bé được đưa lên bờ trong tình trạng hôn mê, tím tái, thở ngáp. Người dân đã tiến hành ép tim tại chỗ khoảng 10 phút, trẻ nôn ra nhiều nước rồi được đưa đến bệnh viện địa phương bằng ô tô cá nhân.

Tại đây, bệnh nhi được xác định hôn mê với thang điểm Glasgow 7 điểm, phù phổi cấp và nhanh chóng được đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp, điều trị chống phù não, dùng lợi tiểu, kháng sinh trước khi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP Hồ Chí Minh).

Khi nhập viện, trẻ vẫn hôn mê, co giật, co cứng, SpO₂ chỉ 82–85% dù được bóp bóng hỗ trợ thở. Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng thiếu oxy máu và nhiễm toan chuyển hóa. X-quang phổi ghi nhận tổn thương thâm nhiễm hai phế trường do viêm phổi hít, trong khi chụp CT sọ não phát hiện phù não hai bán cầu.

Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị ngạt nước giờ thứ 5, thiếu oxy não và viêm phổi hít. Bệnh nhi được điều trị tích cực bằng thở máy, chống phù não bằng natri clorid 3% và mannitol, thuốc chống co giật, kháng sinh phổ rộng cùng các biện pháp điều chỉnh rối loạn điện giải và toan kiềm.

Sau gần hai tuần điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt, được cai máy thở, chuyển thở oxy, tỉnh táo và giao tiếp tốt. Sau đó, trẻ được chuyển sang Khoa Nội tổng hợp tiếp tục điều trị và xuất viện sau ba tuần.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần cho trẻ học bơi và tuyệt đối không để trẻ tắm sông, suối, ao, hồ khi không có người lớn giám sát. Khi phát hiện trẻ đuối nước, cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi nước, gọi cấp cứu và tiến hành hồi sinh tim phổi nếu trẻ ngừng thở, ngừng tim. Không nên xốc nước, lăn người hay ấn bụng vì những cách làm này không có tác dụng, làm mất "thời gian vàng" cứu sống.

Bên cạnh đó, gia đình cần đậy kín các dụng cụ chứa nước, không để trẻ nhỏ chơi một mình trong nhà tắm hoặc gần khu vực có nước. Đối với các công trình có hố đào, hố nước hoặc cống rãnh, cần có rào chắn và biển cảnh báo để phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc.