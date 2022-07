Nữ phi công 21 tuổi tử vong sau 5 ngày bị muỗi đốt vào trán, chuyên gia cảnh báo 2 trường hợp cần nhập viện dù bị muỗi gì đốt đi chăng nữa

Oriana Pepper sinh ra và lớn lên tại thành phố Bury St Edmunds thuộc hạt Suffolk của Vương quốc Anh. Uớc mơ của cô là trở thành phi công giống như bố và anh trai mình. Vì vậy, mới 21 tuổi nhưng cô đã xuất sắc vượt qua bài kiểm tra lý thuyết và trở thành phi công tập sự của EasyJet - hãng hàng không nổi tiếng và có số lượng hành khách vận chuyển nhiều nhất tại Vương quốc Anh.

Để được nhận vào làm việc tại trụ sở chính tại sân bay Luton London, Oriana cần phải tham gia huấn luyện và đánh giá thêm. Vì vậy, tháng 5/2021 cô đã cùng bạn trai tới Antwerpen (Bỉ) theo yêu cầu của EasyJet.

Mọi việc đều tiến triển tốt đẹp trong những ngày sau đó, trừ việc cả hai chưa thích nghi với thời tiết và 1 vài loại côn trùng ở đây. Đến ngày 7/7, Oriana đang làm việc thì bị muỗi đốt vào trán, gần mắt phải. Mặc dù vết đốt khó chịu khác thường nhưng vì chủ quan, lại từng bị muỗi ở đây đốt nhiều lần rồi tự khỏi nên cô không quá để tâm.



Ba ngày sau, vết muỗi đốt sưng tấy nặng, nhiễm trùng nên Oriana buộc phải tìm đến bác sĩ. Uống kháng sinh theo đơn được 2 ngày, các triệu chứng của cô không những không thuyên giảm mà ngày càng tồi tệ hơn. Ngoài nhiễm trùng nặng, lan rộng thì Oriana bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lú lẫn, khó nói chuyện, rối loạn ý thức.

Đỉnh điểm là cô bất ngờ ngất xỉu khi đang đứng trong nhà, được bạn trai gọi cấp cứu đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Tuy nhiên, cô đã không qua khỏi được và tử vong vào cùng ngày nhập viện 12/7/2021, tức sau khi bị muỗi đốt 5 ngày.

Bác sĩ cảnh báo 2 trường hợp cần nhập viện khi bị muỗi đốt

Vụ việc của Oriana quá bất thường và gây nhiều sóng gió dư luận trong 1 thời gian dài. Gần đây, tại phiên điều trần về cái chết của cô, Nigel Parsley - nhân viên điều tra cấp cao của Suffolk xác nhận lý do qua đời vì nhiễm trùng nặng do côn trùng cắn. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Oriana tử vong vì "tắc mạch và nhiễm trùng nghiêm trọng do vết muỗi đốt trên trán".

Ảnh minh họa

Vi khuẩn đã lan dọc theo động mạch cảnh của Pepper lên não, gây ra một chứng tắc mạch nhiễm trùng trong não. Cả bác sĩ điều trị và điều tra viên Nigel đều phải thốt lên 1 cách vừa thương cảm vừa bất ngờ rằng mình chưa từng gặp 1 trường hợp nào như vậy trước đây.

Bạn trai của Oriana, anh James Hall cũng cho biết tại buổi điều trần rằng hai người họ đã bị muỗi đốt nhiều lần sau khi đến Antwerpen vào ngày 20/5 năm ngoái, nhưng không có điều gì bất thường. Cư dân địa phương cũng khẳng định, "vào thời điểm này trong năm, chuyện bị muỗi đốt là chuyện rất bình thường ”.

Tuy nhiên, trong lịch sử y học thì đã có không ít trường hợp bị nhiễm trùng, thậm chí tử vong sau khi bị muỗi đốt. Trả lời phỏng vấn của TOPick, bác sĩ da liễu nổi tiếng Hu Huifu chỉ ra rằng phản ứng chung khi bị muỗi đốt thường là ngứa, sưng, mẩn đỏ. Thông thường, chúng sẽ biến mất nhanh chóng trong vài phút đến vài giờ sau khi bị đốt.

Nhưng cần phải hiểu rằng thể chất và hệ miễn dịch của mỗi người là khác nhau nên cũng có một số người có thể bị phản ứng nghiêm trọng. Ông nhắc nhở chúng ta phải ngay lập tức tìm đến bác sĩ nếu có các triệu chứng sau đây:

- Mụn nước, nổi mề đay trên diện rộng, tổn thương da, nhiễm trùng do vi khuẩn…

- Phản ứng dị ứng nghiêm trọng như chóng mặt, sưng mí mắt, khó thở, tụt huyết áp…

Ngoài ra, muỗi đốt còn truyền rất nhiều bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, sốt rét, sốt vàng da, virus Zika, viêm não Nhật Bản, Dirofilaria immitis, viêm não Murray Valley… Vì vậy, việc vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, chủ động phòng chống muỗi, nhất là vào mùa hè vô cùng quan trọng.

Nguồn và ảnh: TOPick, BBC, Independent

https://kenh14.vn/nu-phi-cong-21-tuoi-tu-vong-sau-5-ngay-bi-muoi-dot-vao-tran-chuyen-gia-canh-bao-2-truong-hop-can-nhap-vien-du-bi-muoi-gi-dot-di-chang-nua-20220710233049221.chn