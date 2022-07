Chuyên gia Nhật chia sẻ 2 phương pháp giúp giảm 15cm vòng eo trong 30 ngày, đặc biệt thích hợp cho người ngồi nhiều, ít vận động lâu ngày hình thành bụng to

Một trong những tập của chương trình Nhật Bản "Health is about X" khai thác chủ đề giảm cân. Kuno Fu, giáo sư Viện Đại học Tsukuba, Nhật Bản và là chuyên gia huấn luyện cơ bắp, cũng chỉ ra nguyên nhân khiến bụng to là do thói quen ngồi lâu.



Một cuộc khảo sát cho thấy những người béo phì dành 9,5 giờ mỗi ngày để ít vận động, tức là hơn 2 giờ 44 phút so với những người cân nặng bình thường. Vị giáo sư này đã trích dẫn một nghiên cứu cho thấy việc ngồi lâu sẽ làm suy yếu "psoas major" (cơ lớn nhất nằm sâu trong bụng) và con người dễ bị lạnh lưng, xương chậu lùi về phía trước và đẩy các cơ quan nội tạng về phía trước, gây ra bụng phình to.



Trong chương trình, một phương pháp được dạy để kiểm tra xem bạn có vấn đề về sự suy giảm cơ nặng của psoas hay không. Cụ thể:



Ngồi ở tư thế này ở bước đầu tiên

Sau đó mở rộng 2 chân

Tiếp đến là khoanh tay trước ngực và đứng lên, đứng thẳng bằng 2 chân và ngồi xuống, mông sát vào ghế khi ngồi xuống, lặp lại nhanh 10 lần và ghi lại số giây bạn cần để thực hiện toàn bộ quá trình này

Số giây cần thiết để bạn thực hiện toàn bộ quá trình ở trên phản ánh độ tuổi của cơ psoas bên trong cơ thể bạn

Cách để cải thiện sức mạnh cơ bắp và loại bỏ bụng mỡ

Sau khi tự kiểm tra, nếu nó phản ánh khả năng bị suy giảm cơ psoas, bạn có thể thử 2 phương pháp được các chuyên gia khuyên dùng để giúp cải thiện sức bền cơ psoas major và có cơ hội loại bỏ vòng bụng trong vòng 1 tháng.

1. Nâng chân 3 giây

Ngồi ở phía trước của ghế, hai tay của bạn trên thành ghế. Sử dụng 3 giây để nâng cao chân của bạn và sau đó 3 giây để hạ xuống, đây là 1 set. Thực hiện 10 lần lặp lại trong 1 hiệp và thực hiện 3 hiệp một ngày. Ngồi thẳng lưng trước ghế, không ngả lưng.

Bước 1: Ngồi lên ghế, 2 tay chống vào thành ghế

Bước 2 nâng chân trong 3 giây, hạ chân trong 3 giây làm 1 set

Lưu ý giữ lưng thẳng đứng, không ngả về sau

2. Phương pháp đi bộ của người khổng lồ

Nâng cao đùi khi bạn đi bộ, mỗi bước đi nhiều hơn một chân so với đi bộ bình thường. Đi bộ với tốc độ gấp 1,5 lần tốc độ bình thường của bạn. Phương pháp này là tập thể dục nhịp điệu giúp đốt cháy chất béo, nên thực hiện liên tục trong 10 phút sẽ hiệu quả hơn.

Liên quan đến 2 phương pháp trên, sau khi 4 khách mời trong chương trình kiên trì thực hiện trong 1 tháng, kết quả cho thấy sức mạnh cơ bắp chính của họ đã được cải thiện, và một trong số họ đã tăng lên gấp 2 lần sức mạnh cơ ban đầu. Đồng thời, số cân nặng và vòng eo của họ cũng giảm xuống, một trong số họ đã giảm thành công 15,3cm vòng eo, giảm gần 8kg.



Nguồn và ảnh: TOPick

