5 mẹo khi ăn uống giúp phụ nữ làm trắng da từ bên trong, thải độc cơ thể và duy trì cân nặng ổn định

Ngày nay, so với các phương pháp làm trắng từ bên ngoài thì làm trắng da từ bên trong được các chị em yêu thích hơn. Bởi vì nó có hiệu quả thật sự, ít rủi ro, an toàn và giữ được lâu dài hơn. Trong đó, việc điều chỉnh chế độ ăn uống, làm trắng bằng thực phẩm được đa số tín đồ làm đẹp lựa chọn.

Sau đây là 5 mẹo khi ăn uống tuy đơn giản nhưng giúp ích rất nhiều cho các chị em muốn làm trắng da, giữ dáng, đẩy lùi lão hóa:

1. Uống nước chanh hằng ngày

Như chúng ta đã biết, chanh rất giàu vitamin C có nhiều chức năng như kháng khuẩn, cải thiện khả năng miễn dịch, hỗ trợ sản xuất collagen. Vì vậy, đây là loại trái cây làm đẹp da được chị em phụ nữ rất tin dùng.

Ngoài việc dùng chanh để đắp mặt thì uống nước chanh hằng ngày cũng là phương pháp làm trắng da tự nhiên hiệu quả. Uống nước chanh thường xuyên có thể bổ sung vitamin C, đây là 1 chất giúp da trắng sáng hơn và giảm các tổn thương do nắng, khói bụi, hóa chất. Hơn nữa, chất tẩy trắng của nước chanh tươi tự nhiên sẽ giúp làm mờ các vết mụn làm cho làn da của bạn dần sáng trắng hơn mà lại an toàn.

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người lầm tưởng về thời điểm uống nước chanh có lợi cho da. Vì chanh là một loại thực phẩm cản quang nên đừng uống vào buổi sáng khi bụng đói, dễ làm cơ thể khó chuyển hóa melanin, khiến càng uống da lại càng đen hơn.

Cách uống đúng là uống một ly nước ấm pha chanh tươi trước khi đi ngủ khoảng 30 phút đến 1 giờ. Người bị dạ dày có thể thêm vài giọt mật ong vào nước chanh để giảm độ chua, uống cũng ngon hơn.

2. Tránh chế độ ăn uống không tốt cho da

Muốn da đẹp dáng xinh, nhất là vào mùa hè, bạn cần đặc biệt lưu ý đến việc điều chỉnh chế độ ăn uống.

Đầu tiên, hãy hạn chế tối đa việc sử dụng các loại đồ ăn chiên rán nhiều dầu mỡ, thức ăn cay nóng, các món nêm nếm nhiều muối, quá nhiều loại gia vị. Bởi vì chúng sẽ kích thích tiết bã nhờn trong cơ thể, làm da bóng dầu và dễ bị mụn.

Hơn nữa, nó cũng khiến da yếu đi, dễ bị bắt nắng, cháy nắng, tổn thương khi dùng mỹ phẩm và dễ bị tăng sắc tố. Đồng thời cũng làm chậm quá trình trao đổi chất làm da lão hóa nhanh hơn. Từ đó gây ra tình trạng da đen sạm, không đều màu hoặc thậm chí là nám, tàn nhang, da chùng nhão, nhiều nếp nhăn.

Ngoài ra, nếu muốn dưỡng trắng da từ bên trong, bạn cũng đừng tập trung quá nhiều 1 loại chất vào cơ thể. Tức là nên có chế độ ăn đa dạng món, thay đổi theo ngày.

3. Uống nước đúng cách

Nước lọc cũng là 1 cách làm trắng da từ bên trong đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả.

Uống nước đúng cách sẽ giúp da bổ sung độ ẩm thích hợp cũng như làm căng đầy các tế bào da. Đồng thời đẩy nhanh quá trình đào thải các tạp chất ra khỏi tế bào da qua mồ hôi, nước tiểu. Giúp da trông trắng sáng, tươi trẻ và khỏe mạnh hơn, giúp làn da thoát khỏi tình trạng khô da nhăn da và các vấn đề thâm sạm, tàn nhang.

Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng uống đúng cách nghĩa là uống đủ, phương pháp uống đúng chứ không phải là uống càng nhiều càng tốt. Lượng nước uống hằng ngày nên duy trì trong khoảng 1,5 - 2,1 lít. Nên uống nước ấm từ 30 - 40 độ C, uống làm nhiều lần trong ngày và mỗi lần không quá 500ml. Nên uống thành từng ngụm nhỏ để đạt hiệu quả tốt nhất cho cả sức khỏe và làn da.

4. Ăn thêm thực phẩm giàu omega-3

Omega-3 rất tốt cho da, giúp làm đẹp và trắng da từ bên trong, ngăn ngừa nguy cơ lão hóa sớm. Chất này cũng giúp chị em phụ nữ có tâm trạng tốt hơn, ngủ ngon hơn. Từ đó khiến cho làn da được khỏe mạnh, đẹp từ trong ra ngoài.

Nếu muốn bổ sung omega-3 thông qua thực phẩm, bạn có 2 nguồn omega-3 từ động vật và thực vật để làm đa dạng bữa ăn hằng ngày. Các loại thực vật giàu omega-3 gồm có: cải xoăn, súp lơ, rau chân vịt, hạt lanh, hạt chia, quả óc chó, rau hoặc hạt thuộc họ đậu như đậu đen, lạc, đậu Hà Lan…

Còn đối với omega-3 từ động vật, bạn hãy thường xuyên ăn các loại cá, nhất là cá biển sâu và hải sản biển. Phổ biến như cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi, cá cơm, hàu…

Để hấp thụ được tối đa lượng axit béo omega-3 và đạt hiệu quả trắng da, đẩy lùi lão hóa, bạn hãy lưu ý khi chế biến các loại thực phẩm trên. Nên ưu tiên các phương pháp chế biến ít dầu mỡ, gia vị như hấp, luộc… thay vì chiên, xào, rán…

5. Sử dụng dầu thực vật tốt cho làn da để nấu nướng

Ngoài việc hạn chế ăn các món dầu mỡ thì thay thế dầu ăn thông thường bằng các loại dầu nguồn gốc thiên nhiên cũng rất tốt cho da. Bạn có thể bắt đầu thay đổi thói quen nấu nướng từ bây giờ bằng cách sử dụng dầu olive, dầu hướng dương, dầu bơ, dầu lạc, dầu hạt cải, dầu hạnh nhân.

Ngoài tốt cho sức khỏe, ngăn ngừa nhiều loại bệnh tật thì các loại dầu này làm trắng da, đẩy lùi lão hóa da, giảm nám, tàn nhang rất hiệu quả. Ví dụ như với dầu olive, nó chứa các thành phần có công dụng dưỡng da như chất béo lành mạnh, chất chống oxy hóa, vitamin E có công dụng làm thay đổi các sắc tố trên da, giúp làm trắng da.

Hay dầu hạt cải không cholesterol, chứa chất béo không bão hòa, giàu omega-3, omega-6, vitamin E, vitamin K và khoáng chất sắt làm da trắng khỏe từ bên trong. Ngoài việc chế biến món ăn, các loại dầu này khi kết hợp với 1 số nguyên liệu khác dùng để đắp mặt cũng có hiệu quả làm đẹp da rất tốt.

