Một số triệu chứng ban đầu của ung thư đại trực tràng rất dễ bị xem nhẹ, nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa thông thường khiến nhiều người chủ quan. Đến khi triệu chứng nghiêm trọng, cũng là lúc bệnh ở giai đoạn nặng, khối u bắt đầu "nuốt chửng" cơ thể bạn.

Ung thư đại trực tràng là khối u ác tính xảy ra ở trực tràng và có nguồn gốc từ các tế bào biểu mô niêm mạc trực tràng. Bác sĩ Yuan Gaofeng, Phó trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhân dân số 1 Suqian (Trung Quốc) cảnh báo, đây là một căn bệnh nguy hiểm, có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh.

Bởi không chỉ có tỷ lệ mắc và tử vong cao, bệnh còn ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng cuộc sống hàng ngày, tâm lý và đặc biệt là gây ra hàng loạt biến chứng về sức khỏe, nguy cơ di căn cũng như tái phát cao.

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6 triệu chứng giúp phát hiện sớm ung thư đại trực tràng

Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc WHO (dự án GLOBOCAN), ung thư đại trực tràng hiện đứng thứ hai về tỷ lệ tử vong trên toàn cầu, cướp đi sinh mạng của gần 1 triệu người mỗi năm.

May mắn là việc phát hiện sớm, điều trị sớm và quản lý toàn diện có thể cải thiện đáng kể khả năng sống sót và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Ung thư đại trực tràng giai đoạn đầu chưa lây lan ra ngoài vị trí chính - thường là giai đoạn 0 hoặc giai đoạn 1 - có tỷ lệ sống sót sau 5 năm là 89.8%.

Nhưng để làm được điều này, bác sĩ Yuan Gaofeng cùng các chuyên gia tiêu hóa khác nhắc nhở chúng ta cần hết sức chú ý, không bỏ lỡ 6 dấu hiệu sớm nhất của ung thư đại trực tràng sau đây:

1. Rối loạn tiêu hóa dai dẳng

Một trong những triệu chứng phổ biến nhất của ung thư đại trực tràng được bác sĩ Yuan Gaofeng chỉ ra là thay đổi thói quen đại tiện. Chẳng hạn như táo bón, tiêu chảy hoặc các đợt xuất hiện xen kẽ 2 rối loạn tiêu hóa.

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2. Chán ăn, đầy bụng khó hiểu

Khó tiêu, đầy trướng bụng trên vùng rốn, ăn không ngon là tình trạng thường thấy ở người bệnh ung thư đại tràng. Nói rõ hơn về triệu chứng này, bác sĩ Wang Feng tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) cho biết, đau bụng được biểu hiện bằng các triệu chứng khó chịu ở vùng dạ dày, từ đó gây ảnh hưởng và khó chịu ở toàn bộ vùng bụng, phổ biến là mệt mỏi phờ phạc và đau bụng từng cơn.

3. Thay đổi thói quen đại tiện

Ví dụ như đại tiện nhiều hơn,đau quặn, mót rặn, khó chịu khi đi ngoài. Khi đi đại tiện, người bệnh thường bị đau quặn, mót rặn, phân nhầy mũi máu và phân nát, phân hình lá lúa (do phân phải đi qua khối u), đi xong vẫn muốn rặn tiếp. Phó trưởng khoa Phẫu thuật Ung bướu, Xu Zhiping thuộc Bệnh viện Thành phố Ninh Đức (Trung Quốc) nhắc nhở, dấu hiệu này thường bị xem nhẹ, bỏ qua, tự điều trị tại nha.

4. Có máu khi đi đại tiện

Theo giải thích của bác sĩ Yuan Gaofeng, khi phân đi qua khối u không chỉ làm cho chúng thay đổi về kích cỡ mà chúng còn gây nên hiện tượng chảy máu. Đại tiện kèm máu đỏ tươi, nhỏ giọt, phủ lên phân là triệu chứng phổ biến nhất của ung thư trực tràng. Máu có thể lẫn trong phân hoặc được nhận thấy sau khi đi tiêu. Triệu chứng này rất dễ bị nhầm lẫn với bệnh trĩ.

5. Giảm cân không rõ nguyên nhân

Nếu không có lý do rõ ràng như ăn kiêng hoặc tăng cường tập thể dục nhưng lại giảm cân đáng kể thì đó có thể là một trong những triệu chứng của ung thư trực tràng. Đương nhiên, nó sẽ đi cùng với các bất thường về tiêu hóa khác như đau bụng, rối loạn tiêu hóa, có máu khi đại tiện... Nhưng bác sĩ Wang Feng nói thêm, hầu hết các bệnh ung thư đều có thể gây ra tình trạng này, tốt nhất là đi khám càng sớm càng tốt.

6. Mệt mỏi và căng thẳng, chóng mặt

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Bác sĩ Xu Zhiping giải thích, mệt mỏi do ung thư đại tràng thường liên quan đến thiếu máu do mất máu trong phân. Người bệnh cảm thấy kiệt sức ngay cả khi đã nghỉ ngơi, đồng thời suy nhược cơ thể một cách nhanh chóng mà không rõ nguyên nhân.

Nhưng bà cũng lưu ý rằng các triệu chứng trên không nhất thiết có nghĩa là bạn bị ung thư trực tràng vì chúng có thể liên quan đến các vấn đề sức khỏe khác. Nhưng quan trọng là nếu bạn gặp bất kỳ một hoặc nhiều triệu chứng này, tốt nhất là tiến hành chẩn đoán y tế sớm để tìm ra nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Nhóm người có nguy cơ cao và cách ngăn ngừa ung thư đại trực tràng

Các bác sĩ tiêu hóa đều thống nhất, có nhiều nguyên nhân dẫn tới bệnh ung thư đại trực tràng, ai cũng có thể nằm trong tầm ngắm. Tuy nhiên có một số nhóm người nằm trong nhóm nguy cơ cao mắc bệnh đó là:

- Người có yếu tố di truyền: Một số đột biến gen nhất định có thể làm tăng nguy cơ ung thư trực tràng. Những người có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư trực tràng hoặc ruột kết có nguy cơ mắc ung thư trực tràng cao hơn.

- Người trên 50 tuổi: Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng nguy cơ cao nhất là người trên 50 tuổi.

- Người mắc một số bệnh: Polyp đường ruột có nguy cơ rất cao tiến triển thành ung thư trực tràng nếu không được điều trị kịp thời. Hoặc những người mắc bệnh viêm ruột như viêm loét đại tràng hoặc bệnh Crohn có nguy cơ mắc bệnh này cao hơn.

- Người có lối sống không lành mạnh: Ung thư đại trực tràng dễ gặp hơn ở những người có lối sống không lành mạnh lâu dài như chế độ ăn nhiều chất béo, thiếu chất xơ, thích ăn nhiều thịt chế biến sẵn… Đồng thời, ít vận động, béo phì, hút thuốc và uống rượu quá nhiều cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư trực tràng.

Như vậy, có những yếu tố gây ung thư đại trực tràng chúng ta không thể thay đổi được, nhưng ngược lại cũng có nhiều yếu tố có thể giảm thiểu nhờ điều chỉnh lối sống. Hãy phòng ngừa ung thư trực tràng bằng một số hành động được bác sĩ Yuan Gaofeng khuyến nghị như:

- Xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh: Điều rất quan trọng là duy trì chế độ ăn uống cân bằng và đa dạng. Tăng cường ăn rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế tiêu thụ thịt đỏ và thịt chế biến sẵn có thể làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

- Kiểm soát cân nặng: Duy trì mức cân nặng phù hợp có thể giúp giảm tỷ lệ mắc ung thư trực tràng, nhất là kiểm soát kích thước vòng eo.

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- Vận động đều đặn: Hoạt động thể chất thường xuyên, chẳng hạn như đi bộ, chạy hoặc các bài tập aerobic khác… Thói quen này còn giúp kiểm soát cân nặng nên rất hữu ích để phòng bệnh ung thư đại trực tràng.

- Đặc biệt chú trọng bổ sung chất xơ: Ăn nhiều chất xơ có thể có lợi cho sức khỏe đường ruột. Tăng cường ăn các thực phẩm giàu chất xơ như rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu có thể giúp ngăn ngừa ung thư trực tràng.

- Bỏ hút thuốc và hạn chế uống rượu: Hút thuốc và uống rượu quá mức có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, trong đó có ung thư trực tràng. Bỏ hút thuốc và hạn chế uống rượu có thể làm giảm nguy cơ ung thư.

- Khám sàng lọc định kỳ: Nội soi đại tràng thường xuyên là phương pháp quan trọng để xác định và phát hiện sớm ung thư trực tràng. Tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân và tiền sử gia đình, bác sĩ sẽ đề xuất lịch trình và phương pháp sàng lọc phù hợp.

Nguồn và ảnh: QQ, Baidu Health, Family Doctor