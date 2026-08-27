Bí mật sau 'dấu mộc đỏ' ở trung tâm điều trị đột quỵ lớn nhất nhì phía Nam

Khi được chẩn đoán đột quỵ, người bệnh sẽ được đóng một dấu mộc đỏ trên hồ sơ bệnh án. Mỗi dấu mộc đỏ được đóng xuống là lúc một cuộc chạy đua bắt đầu. Phía sau đó là hàng loạt con người và bộ phận cùng chuyển động để giữ lại sự sống quý giá cho người bệnh.
Video: Bác sĩ chạy đua với thời gian cứu sống người bệnh đột quỵ
Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) là một trong những cơ sở điều trị đột quỵ lớn của phía Nam, mỗi ngày tiếp nhận lượng lớn người bệnh từ TPHCM và các tỉnh, thành chuyển đến.
Mỗi ngày, khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận khoảng 300 lượt cấp cứu, trong đó có khoảng 50 trường hợp liên quan đến đột quỵ. Đây là nhóm bệnh đặc biệt nguy hiểm bởi thời gian xử trí có ý nghĩa quyết định đến khả năng cứu sống cũng như hạn chế di chứng cho người bệnh.
Giữa dòng người bệnh liên tục đổ vào khoa Cấp cứu, người bệnh đột quỵ được nhận diện bằng một dấu mộc đỏ. Từ đây, họ không chỉ được tiếp nhận bởi một bác sĩ mà là cả ê-kíp đột quỵ, gồm bác sĩ cấp cứu, bác sĩ Bệnh lý mạch máu não, Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp Mạch máu - Thần kinh.
Theo ThS.BS. Trần Bá Lân, Phó khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115, với căn bệnh mà từng phút đều quý giá, các bác sĩ phải nhanh chóng nhận diện và kích hoạt quy trình điều trị. “Một người bệnh đột quỵ cần sự phối hợp đồng thời của nhiều bộ phận. Nếu từng ê-kíp làm việc riêng rẽ, người bệnh có thể mất thêm những khoảng thời gian quý giá. Bác sĩ khi thấy hồ sơ có dấu đột quỵ cấp đó và được điều dưỡng nhận bệnh phân loại thì sẽ ra khám liền lập tức”, bác sĩ Lân nói.
Từ dấu mộc đỏ ấy, một chuỗi phản ứng gần như lập tức được kích hoạt. Người bệnh được thăm khám, thực hiện các cận lâm sàng cần thiết và đưa đi chụp CT nếu có chỉ định. Phòng chụp CT não được đặt ngay trong khoa Cấp cứu nhằm rút ngắn quãng đường di chuyển. Phòng chẩn đoán hình ảnh cũng nằm gần đó. Với những người đủ điều kiện lấy huyết khối bằng dụng cụ, việc di chuyển chỉ mất vài chục bước chân.
Bệnh viện cũng xây dựng hệ thống “code stroke”. Khi mã đột quỵ được kích hoạt, thông tin người bệnh được cập nhật để bác sĩ cấp cứu, bác sĩ đột quỵ, can thiệp mạch và chẩn đoán hình ảnh cùng nắm tình trạng người bệnh. "Trong cuộc chạy đua này, không có khâu nào được phép chậm trễ. Một phút được rút ngắn có thể mở thêm cơ hội điều trị cho người bệnh", BS.Lân nói.
Để rút ngắn thời gian này, bệnh viện đưa vào vận hành hệ thống quản lý cấp cứu đột quỵ. Khi người bệnh nhập viện, thông tin được cập nhật để các thành viên trong ê-kíp cùng nắm bắt. Kết quả CT, xét nghiệm hay những thay đổi trong quá trình xử trí cũng được thông báo nhanh đến các bác sĩ liên quan. Hệ thống còn cảnh báo khi người bệnh chậm được thực hiện các bước cần thiết. Nếu quá 15 phút chưa được khảo sát hình ảnh, hệ thống cảnh báo bằng mã màu, quá 30 phút sẽ chuyển sang cảnh báo màu đỏ.
Không phảingười bệnh đột quỵ nào cũng cần can thiệp. Tùy tình trạng và kết quả thăm khám, những trường hợp có chỉ định sẽ tiếp tục được đưa đến Khoa Chẩn đoán Hình ảnh để đánh giá vị trí tắc nghẽn và mức độ tổn thương. Với những trường hợp cần lấy huyết khối, người bệnh được chuyển sang Đơn vị Can thiệp Mạch máu - Thần kinh để tái thông mạch.
Tại đây, các bác sĩ phải dựa trên hình ảnh mạch máu để xác định chính xác vị trí tắc nghẽn, sau đó thực hiện can thiệp phù hợp. Đây là một trong những bước quan trọng trong điều trị các trường hợp đột quỵ nặng. Bác sĩ phải theo dõi hình ảnh trên màn hình để đưa dụng cụ tiếp cận chính xác vị trí mạch máu bị tắc, lấy huyết khối và khôi phục dòng máu lên não.
Bệnh viện Nhân dân 115 hiện kết nối với các đơn vị trong mạng lưới đột quỵ. Khi một người bệnh từ tuyến dưới được chuyển đến, thông tin điều trị, tình trạng bệnh và hình ảnh học có thể được gửi trước về bệnh viện. Nhờ đó, ê-kíp đột quỵ có thể chuẩn bị từ khi người bệnh còn đang trên đường chuyển viện. “Mục tiêu cuối cùng vẫn là không để thời gian vàng bị lãng phí. Nhiều người bệnh sau khi được lấy huyết khối, tái thông mạch đã vượt qua cơn nguy kịch và phục hồi tốt.
Mỗi dấu mộc đỏ được đóng xuống hồ sơ bệnh án là lúc một cuộc chạy đua bắt đầu. Phía sau đó là hàng loạt con người và bộ phận cùng chuyển động để giữ lại những phút quý giá cho người bệnh. Nhưng tốt hơn cả một cuộc chạy đua trong phòng cấp cứu, vẫn là phát hiện và kiểm soát các yếu tố nguy cơ trước khi cơn đột quỵ xảy ra.