Bí mật sau 'dấu mộc đỏ' ở trung tâm điều trị đột quỵ lớn nhất nhì phía Nam

Bệnh viện Nhân dân 115 hiện kết nối với các đơn vị trong mạng lưới đột quỵ. Khi một người bệnh từ tuyến dưới được chuyển đến, thông tin điều trị, tình trạng bệnh và hình ảnh học có thể được gửi trước về bệnh viện. Nhờ đó, ê-kíp đột quỵ có thể chuẩn bị từ khi người bệnh còn đang trên đường chuyển viện. “Mục tiêu cuối cùng vẫn là không để thời gian vàng bị lãng phí. Nhiều người bệnh sau khi được lấy huyết khối, tái thông mạch đã vượt qua cơn nguy kịch và phục hồi tốt.