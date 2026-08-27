Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu bé 21 tháng tuổi chấn thương sọ não nặng do vặn tay ga xe máy điện

Không để trẻ ngồi phía trước xe máy, xe tay ga tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Chỉ một khoảnh khắc lơ đễnh, một thói quen tưởng chừng vô hại của người lớn khi chở con trẻ có thể đánh đổi bằng cả tính mạng của đứa trẻ. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra gần đây là bài học đắt giá, giật báo động đỏ về sự chủ quan của không ít phụ huynh.

Tối ngày 21/8/2026, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận bệnh nhi 21 tháng tuổi trong tình trạng chấn thương sọ não đặc biệt nghiêm trọng. Nguyên nhân xuất phát từ việc gia đình cho bé đứng trên sàn xe máy điện phía trước. Trong lúc người lớn không chú ý, trẻ vô tình vặn tay ga khiến xe lao vút về phía trước. Cú ngã mạnh xuống nền bê tông khiến bé rơi vào trạng thái lơ mơ, tím tái. Dù được các bác sĩ khẩn trương cấp cứu và hồi sức tích cực, bệnh nhi đã không thể vượt qua do tổn thương não quá nặng.

Theo TS.BS Đặng Ánh Dương, Trưởng khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa (Bệnh viện Nhi Trung ương), việc để trẻ ngồi hoặc đứng phía trước xe tay ga, xe máy điện chứa đựng rất nhiều rủi ro:

Trẻ dễ chạm vào bộ phận điều khiển: Ở vị trí phía trước, trẻ nhỏ rất dễ với tới tay ga. Do nhận thức chưa hoàn thiện, hành động tò mò vặn tay ga có thể làm xe mất kiểm soát tức thì.

Nguy cơ chấn thương nặng do lực quán tính: Khi phanh gấp, va chạm hoặc đi qua đoạn đường xóc, trẻ ngồi trước hoàn toàn không có điểm tựa. Lực quán tính sẽ hất văng trẻ về phía trước, đập mạnh vào tay lái gây chấn thương ngực, sọ toàn diện hoặc văng ra xa.

Để ngăn ngừa những bi kịch tương tự, các chuyên gia y tế khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc an toàn:

Không cho trẻ ngồi/đứng phía trước: Tuyệt đối không để trẻ tiếp cận tay lái hay đứng trên sàn xe dưới bất kỳ hình thức nào.

Tắt máy, rút chìa khóa khi dừng xe: Ngay cả khi chỉ dừng lại trong vài giây, luôn nhớ tắt khóa điện và rút chìa khóa để trẻ không thể tự ý khởi động.

Cho trẻ ngồi phía sau an toàn: Trẻ nhỏ cần được ngồi phíaหลัง, sử dụng đai/địu an toàn chuyên dụng cố định chắc chắn vào người lớn. Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn phù hợp với độ tuổi của trẻ.

Giáo dục ý thức: Thường xuyên hướng dẫn trẻ các quy tắc an toàn cơ bản khi ngồi trên phương tiện giao thông.

An toàn của trẻ nhỏ nằm trọn trong tay người lớn. Mỗi gạt tay ga, mỗi phút cẩn trọng trước khi xe lăn bánh chính là ranh giới bảo vệ sự sống và tương lai của con trẻ.

Nguồn: Bệnh viện Nhi TW