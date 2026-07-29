5 lý do vì sao nên trồng một chậu cây húng quế trong nhà

Húng quế là một loại cây gia vị quen thuộc với người Việt. Tuy nhiên, lợi ích của nó không chỉ có thế.

Húng quế hay còn được gọi là é quế, húng chó, rau é, hương thái. Cây có tên khoa học là Ocimum basilicum , thuộc họ Hoa môi Lamiaceae . Cây cao khoảng 50-80cm, có lá xanh bóng, hoa mọc thành chùm và mùi thơm đặc trưng.

Không cần khu vườn rộng, một chậu húng quế đặt ở ban công, bậu cửa sổ hay gần cửa ra vào có thể mang lại nhiều giá trị thiết thực cho gia đình.

Làm rau gia vị

Cây húng quế (Ảnh: Whitney Bond).

Húng quế thường được ăn kèm phở, bún bò, bún chả, bánh xèo hoặc các món cuốn. Lá cây cũng có thể dùng để chế biến gà xào húng quế, cá xào, tôm kho, cơm chiên, salad, mì Ý sốt pesto và nhiều món ăn khác.

Húng quế có vị hơi cay, hương thơm rõ, giúp món ăn dậy mùi và bớt ngấy. Trồng một chậu trong nhà giúp gia đình chủ động hái lượng lá vừa đủ, thay vì phải mua cả bó rồi để héo trong tủ lạnh.

Ngoài dùng trong món ăn, húng quế còn có thể pha trà. Hương trà the mát, dễ chịu được nhiều người yêu thích vì tạo cảm giác thư giãn tinh thần. Lá có thể dùng tươi hoặc kết hợp vào các loại đồ uống phù hợp.

Tạo mùi thơm cho không gian sống

Lá và hoa húng quế chứa tinh dầu, trong đó hàm lượng thường cao hơn khi cây bắt đầu ra hoa. Mùi thơm tự nhiên tỏa ra khi lá bị chạm, vò nhẹ hoặc khi có gió có thể giúp khu vực bếp, ban công và bậu cửa sổ trở nên dễ chịu hơn.

Theo Gardening Know How , hương thơm nhẹ của húng quế còn góp phần tạo cảm giác ấm cúng cho không gian bếp. Cây húng quế nhỏ, xanh quanh năm nếu được chăm sóc tốt nên cũng thích hợp để tạo một góc xanh trong nhà.

Cây húng quế - Vị thuốc đa năng

Món ăn với lá húng quế (Ảnh: The New York Times).

Theo báo Sức khỏe và Đời sống , lá húng quế cung cấp vitamin A, C, K, magie, sắt cùng các hợp chất chống oxy hóa như flavonoid và polyphenol. Tinh dầu của cây còn chứa eugenol, citronellol và linalool.

Những thành phần này được ghi nhận có tiềm năng chống oxy hóa, chống viêm, hỗ trợ tiêu hóa, sức khỏe tim mạch, miễn dịch và giúp cơ thể ứng phó tốt hơn với căng thẳng. Húng quế cũng thường được dùng trong y học cổ truyền để hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi, làm dịu ho và các triệu chứng cảm nhẹ.

Theo báo Dân Việt, lá húng quế còn được dùng ngoài da trong một số kinh nghiệm dân gian. Tuy nhiên, các nghiên cứu về nhiều lợi ích của húng quế vẫn cần thêm bằng chứng trên người, vì vậy không nên tự ý dùng với lượng lớn để điều trị bệnh.

Hỗ trợ đuổi muỗi và một số côn trùng gây hại

Theo tạp chí Real Simple , húng quế là loại thảo mộc có khả năng hỗ trợ xua đuổi ruồi và muỗi. Tom’s Guide cũng đề cập hương thơm đậm của cây có thể góp phần hạn chế muỗi quanh khu vực trồng.

Một chậu húng quế đặt gần cửa ra vào, cửa sổ hoặc ban công vì thế có thể đóng vai trò như biện pháp hỗ trợ tự nhiên. Tuy nhiên, cây không thể thay thế màn chống muỗi, việc dọn nước đọng hay các biện pháp kiểm soát côn trùng cần thiết.

Biểu tượng của may mắn, thịnh vượng

Chậu cây húng quế (Ảnh: Muller Seeds).

Theo Gardening Know How , húng quế từ lâu được xem là biểu tượng của sự sung túc và thịnh vượng. Nhiều người trồng cây gần cửa ra vào với niềm tin rằng sức sống nhanh, lá xanh và hương thơm của cây có thể mang lại năng lượng tích cực, may mắn và thuận lợi trong công việc.

Tom’s Guide cũng cho biết, theo quan niệm phong thủy, đặt húng quế gần lối vào nhà được cho là có ý nghĩa thu hút vận may và sự thuận lợi về tài chính.