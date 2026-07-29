6 loại rau củ giá rẻ là "thần bảo hộ" của dạ dày: Chợ Việt bán đầy nhưng nhiều người "ngó lơ"

Cách chúng ta ăn uống quyết định rất lớn tới sức khỏe dạ dày. Một số thực phẩm gây bệnh tật cho dạ dày nhưng cũng có không ít loại rau củ tốt cho cơ quan này. Chỉ tiếc là nhiều người gặp chúng hàng ngày ở chợ nhưng không biết mà mua!

Trong xã hội hiện đại, các bệnh về dạ dày ngày càng trở nên phổ biến. Bởi vì môi trường sống tiềm ẩn nhiều nguy cơ độc hại, nhịp sống nhanh khiến nhiều người có lối sống, nhất là những thói quen ăn uống không lành mạnh.

Chế độ ăn uống sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe dạ dày (Ảnh minh họa)

Có nhiều cách để chúng ta bảo vệ dạ dày của mình, nhưng quan trọng nhất là ăn uống sao cho lành mạnh. Bởi vì chế độ ăn uống có quan hệ mật thiết đối với sức khỏe của dạ dày. Nếu ăn uống sai cách, dạ dày sẽ bị tổn thương và mắc bệnh. Ngược lại, trong tự nhiên cũng có rất nhiều thực phẩm giúp bảo vệ dạ dày mà bạn nên ăn thường xuyên hơn để phòng bệnh tật, đó là:

1. Khoai lang

Nhắc đến thực phẩm bảo vệ dạ dày, chúng ta không thể bỏ qua khoai lang. Trong khoai lang chứa nhiều tinh bột và các chất xơ, vitamin A, C, B6… tốt cho hệ tiêu hóa, giúp tăng nhu động ruột, khiến dạ dày hoạt động tốt hơn, ngăn ngừa chứng táo bón. Do đó, khoai lang còn được biết đến là một thực phẩm nhuận tràng.

Đặc biệt, khoai lang chứa hàm lượng tinh bột cao, sau khi vào cơ thể nó được chuyển đổi thành glucose giúp bảo vệ dạ dày rất hiệu quả. Tuy nhiên không nên ăn khi bụng đang đói.

Người đau dạ dày nên ăn khoai lang thường xuyên. Bởi vì khoai lang dễ tiêu hóa, đồng thời chứa nhiều dưỡng chất giúp cải thiện sức khỏe dạ dày. Đặt biệt là tinh bột kháng, chất xơ, canxi, β-caroten, potassium… Qua đó giúp phục hồi và bảo vệ lớp niêm mạc, chống viêm và giảm căng thẳng cho dạ dày.

2. Bắp cải

Loại rau quen thuộc này không chỉ rẻ mà còn có giá trị dinh dưỡng cao, lại tốt cho sức khỏe và rất dễ chế biến với nhiều món ăn đa dạng. Nhưng không phải ai cũng biết rằng bắp cải còn được xem là “thuốc bảo vệ dạ dày tự nhiên”.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng bắp cải rất giàu chất xơ và các chất như vitamin C, axit folic và kali. Nhờ vậy có thể ức chế hiệu quả vi khuẩn Helicobacter pylori và sửa chữa niêm mạc dạ dày bị tổn thương, ngăn ngừa các vấn đề về dạ dày xảy ra.

Bắp cải rất tốt cho dạ dày, nhưng sẽ tốt hơn nếu tránh các chách chế biến nhiều dầu mỡ, ăn ít khi muối chua (Ảnh minh họa)

Bắp cải còn có thể được sử dụng để điều trị thiếu axit dạ dày. Uống nước ép bắp cải hoặc nước bắp cải lên men từ dưa cải bắp trước khi ăn có thể cải thiện hệ tiêu hoá. Bắp cải còn có thể giúp giảm đau bụng và loét dạ dày. Theo báo cáo từ Viện Sức khỏe quốc gia, Thư viện y học quốc gia Mỹ, thời gian lành loét dạ dày trung bình ở những người uống nước ép bắp cải được rút ngắn so với những người không uống nước ép bắp cải.

3. Bí đỏ

Theo y học cổ truyền, bí đỏ có vị ngọt, tính bình, tác dụng bổ khí, kiện tỳ, giải khát, nhuận tràng, điều trị hiệu quả chứng đau đầu, chóng mặt, tiểu đường, hạ huyết áp, có lợi cho tim mạch, giúp làm sáng mắt. Đặc biệt, bí đỏ hỗ trợ tiêu hóa và điều trị viêm loét dạ dày rất hiệu quả.

Trong bí đỏ có chứa chất Pectin, chất giúp quá trình tiêu hóa diễn ra nhanh hơn và loại bỏ độc tố ra khỏi đường tiêu hóa. Do đó, việc bổ sung bí đỏ sẽ giúp bảo vệ dạ dày và ngăn ngừa viêm loét dạ dày hay nhiễm trùng trên đường ruột. Bí đỏ giàu chất xơ, kháng viêm nên cũng giúp giảm các khó chịu do rối loạn tiêu hóa.

Về chế biến, bí đỏ cũng dễ chế biến và đa dạng món ăn ngon miệng. Để tốt nhất cho dạ dày, bạn nên uống nước ép bí đỏ hoặc ăn các món luộc, hấp… ít dầu mỡ. Người mắc bệnh dạ dày nên ưu tiên nấu cháo hay súp bí đỏ để tăng hiệu quả. Ngoài phần thịt quả, hạt bí đỏ cũng rất giàu Nitric Oxide (NO), chất mà cơ thể sử dụng để chữa lành những vết viêm.

4. Bông cải xanh

Bông cải xanh luôn được xếp vào nhóm thực phẩm tốt cho sức khỏe. Loại rau này chứa nhiều chất cần thiết cho cơ thể như protein, thiamin, riboflavin… vitamin A, C, K, vitamin B6, folate… có lợi cho sức khỏe dạ dày. Đặc biệt là với những người hay táo bón, tiêu hóa kém, người bệnh trào ngược dạ dày thực quản.

Đặc biệt, chất sulforaphane trong bông cải xanh có khả năng tiêu diệt vi khuẩn helicobacter pylori (HP), là thủ phạm chính gây loét, trào ngược dạ dày, ung thư dạ dày. Ăn bông cải xanh thường xuyên còn có tác dụng chống oxy hóa, giảm táo bón, phòng ngừa các bệnh mãn tính và bệnh ung thư. Súp lơ xanh có thể được chế biến thành các món canh, món xào, salad…

5. Cà rốt

Beta-carotene, vitamin K, chất xơ, kali và các chất chống oxy hóa trong cà rốt rất tốt cho sức khỏe dạ dày và đường tiêu hóa. Đồng thời có thể giúp hỗ trợ các vấn đề về tiêu hóa khác như rối loạn dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản. Cà rốt còn có khả năng phòng cao huyết áp, ung thư, tốt cho mắt và tim mạch.

Tiến sĩ Mian Iftikhar, một chuyên gia y tế Ấn Độ cho biết cà rốt, đặc biệt là nước ép cà rốt tốt hơn cho sức khỏe dạ dày và đường tiêu hóa. Đồng thời có thể giúp đối phó với nhiều vấn đề về tiêu hóa khác như rối loạn dạ dày, loét dạ dày tá tràng, viêm dạ dày, bệnh Crohn (bệnh viêm mạn tính ảnh hưởng đến đường tiêu hóa), tiêu chảy…

Nước éop cà rốt là "thần dược" với dạ dày nếu uống điều độ (Ảnh minh họa)

6. Khoai mỡ

Khoai mỡ trong Đông y có tên là Mao thử, có vị ngọt, tính bình, không độc, tác dụng chính là bổ tỳ, phế, sáp tinh khí, tiêu thũng, làm giảm đau. Khoai mỡ cũng được xếp trong danh sách thực phẩm phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh dạ dày.

Khoai mỡ chứa nhiều chất khoáng và nguyên tố vi lượng tốt cho dạ dày như Kali, sắt, vitamin C, vitamin A, đồng, mangan… Chúng giúp bảo vệ và sửa chữa niêm mạc dạ dày, chống lại vi khuẩn gây hại dạ dày cũng như giảm các khó chịu do bệnh đường tiêu hóa.

Hơn nữa, khoai mỡ còn chứa tinh bột kháng, hoạt động tương tự chất xơ hoà tan. Vì vậy nó cung cấp vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh đồng thời làm tăng các enzym tiêu hoá. Ngoài ra, khoai mỡ còn có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng, làm dịu một số rối loạn tiêu hoá, chẳng hạn như viêm loét đại tràng, táo bón, tiêu chảy và bệnh Crohn.

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