Lợi ích và tác hại của bánh mì ít người biết

Lợi ích của bánh mì

Dưới đây là một số lợi ích của bánh mì đối với sức khoẻ nếu như bạn ăn vừa đủ:

Cung cấp nguồn năng lượng dồi dào

Cơ thể chúng ta luôn cần carbohydrate (carbs) bởi nó cung cấp năng lượng dồi dào cho cơ thể. Báo Lao động dẫn nguồn trang Eat This Not That cho biết, theo Kate Turner, sáng lập Live Well with Kate (Mỹ), cơ thể chúng ta phân hủy các loại carbs đơn giản và phức tạp thành glucose để sử dụng cho các tế bào khắp cơ thể, hoặc được lưu trữ trong cơ để sử dụng trong tương lai.

Đặc biệt, muốn nguồn năng lượng thật dồi dào, hãy chọn bánh mì nguyên hạt. Bánh mì trắng sẽ cung cấp nguồn năng lượng ngay lập tức, nhưng vì nó chỉ có lượng nhỏ chất xơ và thiếu vitamin, khoáng chất so với bánh mì nguyên hạt. Vì vậy, ăn bánh mì trắng bạn sẽ cảm thấy đói nhanh hơn.

Không nên lạm dụng bánh mì trong chế độ ăn uống hàng ngày

Chứa nhiều vitamin và khoáng chất

Nếu chỉ ăn carbs đã tinh chế mà không bổ sung vitamin và khoáng chất cần thiết, cơ thể chúng ta sẽ phải lấy năng lượng từ các kho dự trữ vitamin và khoáng chất. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi nhanh hơn.

Trong khi đó, bánh mì nguyên hạt lại cung cấp nhiều chất dinh dưỡng bao gồm vitamin B, protein, chất béo lành mạnh và chất xơ". Việc không có các hạt như trong bánh mì trắng sẽ khiến khoảng 25% protein bị mất đi, cùng với đó giảm tới 17 loại chất dinh dưỡng quan trọng.

Tác hại của bánh mì nếu ăn sai cách

Bên cạnh các lợi ích thì bánh mì cũng có một số tác hại sau nếu như bạn ăn sai cách. Báo Tuổi trẻ dẫn nguồn Trang thông tin Y học thường thức chỉ ra một số tác hại của bánh mì với sức khoẻ như sau:

Gây bệnh táo bón

Bánh mì chứa lượng tinh bột lớn có tính kết dính và không chất xơ. Khi ăn nhiều, bạn có thể bị táo bón ngay lập tức.

Tăng nguy cơ gây ung thư thận

Kết luận trên được Viện nghiên cứu dược Milan (Ý) rút ra sau cuộc khảo sát chế độ ăn uống của 767 bệnh nhân bị ung thư biểu mô tế bào thận (Renal Cell Carcinoma – RCC) và 1.534 người khỏe mạnh cách đây 9 năm. Khi so sánh giữa nhóm hấp thu nhiều ngũ cốc nhất và nhóm ít nhất, bánh mì đã làm tăng nguy cơ mắc bệnh RCC lên 94%; mì ống và gạo ở mức 29%; sữa và yoghurt 27%. Ngược lại, nguy cơ trên giảm 26% ở nhóm ăn nhiều thịt gia cầm và giảm 35% ở nhóm ăn nhiều rau quả.

Chứa lượng muối cao

Khi bạn ăn các loại bánh mì nhất là dưới dạng pizza, sandwich cũng đồng nghĩa với việc bạn đang nạp quá nhiều muối vào cơ thể.

Tăng cân

Ăn nhiều bánh mì sẽ làm bạn tăng cân do lượng tinh bột trong đó.

Làm tăng lượng cholesterol

Theo các nghiên cứu, cholesterol không chỉ sinh ra từ chất béo mà có thể ngay từ bánh mì. Bột bánh mì có thể làm gia tăng loại cholesterol xấu liên quan đến bệnh tim mạch là cholesterol LDL tới 60% trong khoảng 12 tuần.

Chứa nhiều gluten gây hại

Trong lúa mì- thành phần chính của bánh mì, chứa một loại protein được gọi là gluten. Theo nhiều nghiên cứu, nạp quá nhiều gluten vào cơ thể sẽ gây các tác dụng phụ như đầy hơi, tổn thương đường ruột. Hơn thế, gluten còn có ảnh hưởng tới việc phát triển bệnh tâm thần phân liệt và có thể gây nghiện như dạng thuốc phiện.

Trên đây là những lợi ích và tác hại của bánh mì. Các chuyên gia khuyến cáo, hãy cân nhắc về việc dùng bánh mì vào các bữa ăn của bạn. Đặc biệt không nên lạm dụng các loại bánh mì hay các đồ chứa nhiều tinh bột.