Loại quả “tốt nhất thế giới”, ở Việt Nam trồng bạt ngàn mà giá cực rẻ

Loại quả "tốt nhất thế giới" và nhiều người tin dùng là quả bơ (tên khoa học Persea Americana, thuộc họ Lauraceae) có nguồn gốc từ Mexico và Trung Mỹ, được mệnh danh là "siêu thực phẩm" nhờ hàm lượng dinh dưỡng cực cao. Loại quả này giàu chất xơ, chất béo tốt, gần 20 loại vitamin và khoáng chất như kali, lutein, folate, nhưng lại rất ít đường. Nhờ vậy, bơ mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ tim mạch, miễn dịch đến thị lực và xương khớp.

Quả bơ giàu dinh dưỡng. Ảnh minh họa.

Không ngạc nhiên khi quả bơ đứng đầu danh sách 20 thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe do chuyên trang ẩm thực uy tín của Anh - Good Food - công bố, vượt qua cả trứng, tỏi, lựu hay cải xoong. Bơ cung cấp chất béo không bão hòa đơn, vitamin E, folate, chất xơ hòa tan cùng các khoáng chất thiết yếu như kali, đồng, sắt – tất cả đều quan trọng với tim mạch, thần kinh và hệ miễn dịch.

Dưới đây là những lợi ích tuyệt vời của quả bơ:

Bảo vệ thị lực: Lutein và zeaxanthin trong bơ bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia UV, kết hợp với vitamin A và các chất béo tốt giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng theo tuổi tác.

Cải thiện tiêu hóa: Bơ chứa từ 11-17g chất xơ tùy kích thước quả, giúp ngăn ngừa táo bón, giảm khó tiêu và giảm nguy cơ ung thư ruột kết.

Tốt cho tim mạch: Bơ giàu kali giúp điều hòa huyết áp bằng cách giảm natri trong máu và căng thẳng thành mạch. Chất béo chủ yếu là axit oleic – một loại axit béo không bão hòa đơn – giúp giảm viêm trong tim và mạch máu. Beta-sitosterol trong bơ giúp duy trì mức cholesterol tốt, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và điều chỉnh mỡ máu.

Giảm cân: Chất béo và chất xơ trong bơ giúp tạo cảm giác no, hạn chế thèm ăn và giảm tích mỡ, đặc biệt ở vùng bụng. Hàm lượng carbohydrate thấp cũng hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả.

Hỗ trợ ngăn ngừa viêm khớp và loãng xương: Axit béo omega-3, phytosterol, beta-sitosterol, vitamin E trong bơ giúp giảm viêm, bôi trơn khớp và cải thiện tình trạng viêm xương khớp. Vitamin K hỗ trợ tăng mật độ xương, phòng ngừa loãng xương.

Ngăn ngừa ung thư: Dưỡng chất thực vật trong bơ giúp hấp thụ carotinoids chống ung thư khi ăn cùng rau quả màu cam và đỏ.

Kiểm soát huyết áp: Một quả bơ cung cấp khoảng 28% nhu cầu kali hàng ngày, giúp giãn mạch máu và ổn định huyết áp hiệu quả.