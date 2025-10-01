Loại quả tên lạ, chua chua ngọt ngọt nhưng lại có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe

Ở Việt Nam có những loại quả dân dã mà không phải ai cũng biết đến, nhất là với những người sinh ra và lớn lên ở những miền đất khác. Một trong số đó phải kể đến là quả chùm ruột - một loại quả có vị độc đáo, không chỉ là một món ăn vặt mà còn là bài thuốc quý trong dân gian.

Quả chùm ruột có vị chua chua, ngọt ngọt.

Chùm ruột còn gọi là tầm duột, chùm giuột, tầm ruộc, mak nhôm (Vientian). Tên khoa học Phyllanthus distichus Meull, Arg. (Phyllanthus acidus Skeels, Cicca disticha L.). Thuộc họ Thầu dầu Euphorbiaceae. Chùm ruột là một cây nhỏ, thân nhẵn. Cành có vỏ màu xám nhạt, trên có nhiều vết sẹo của lá cũ.

Cây thường mọc hoang và được trồng ở miền Nam để ăn quả. Có mọc và được trồng ở Lào. Tại miền Bắc (Hà Nội), một vài nhà cũng trồng làm cảnh. Còn mọc ở nhiều nơi vùng nhiệt đới châu Á (Malaysia, Ấn Độ, Indonesia, Philippines) và ở đảo Mangat.

Tại miền Nam người ta thường bán những quả chưa chín để ăn sống hoặc nấu chín, vỏ quả khi đó có màu trắng vàng nhạt, trông như sáp, khía thành 4 - 6 múi, vị chua. Chùm ruột là loại trái cây quen thuộc thường để ăn sống và làm mứt.

Ít ai biết rằng, chùm ruột - một loại quả dân dã gắn bó với tuổi thơ của nhiều người Việt lại chính là bí kíp rẻ bèo để duy trì làn da sáng mịn, mái tóc bóng khỏe và một vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi thật.

Chùm ruột thường xuất hiện trong những hũ ô mai, mứt chua ngọt hay ly nước đá giải khát ngày hè. Nhưng đằng sau hương vị chua thanh kích thích vị giác ấy là một kho tàng vitamin và khoáng chất. Nổi bật nhất chính là hàm lượng vitamin C cao bất ngờ, thậm chí vượt trội hơn nhiều loại quả đắt tiền khác. Vitamin C được ví như tấm áo giáp bảo vệ làn da khỏi quá trình oxy hóa, ngăn ngừa nếp nhăn, làm mờ vết thâm và giúp da sáng mịn đều màu.

Mứt chùm ruột sên xong có thể đem phơi nắng hoặc rắc thêm ớt khô để tăng độ thơm ngon. Ảnh: Nguyễn Thị Thảo.

Không chỉ vậy, vitamin C trong chùm ruột còn là chất xúc tác giúp cơ thể sản sinh collagen, loại protein quyết định độ căng mướt, đàn hồi của làn da. Ở độ tuổi ngoài 35, lượng collagen bắt đầu suy giảm, khiến da dễ chảy xệ và xuất hiện dấu hiệu lão hóa. Ăn chùm ruột thường xuyên chính là cách tự nhiên để bù đắp phần thiếu hụt đó, giữ cho da luôn săn chắc, rạng rỡ.

Mái tóc cũng hưởng lợi rõ rệt từ loại quả dân dã này. Nhờ giàu chất chống oxy hóa, chùm ruột kích thích tuần hoàn máu dưới da đầu, nuôi dưỡng nang tóc chắc khỏe hơn. Kết quả là tóc ít gãy rụng, óng mượt và có độ bóng tự nhiên.

Không dừng lại ở đó, chùm ruột còn giàu chất xơ và các loại acid hữu cơ, có nhiều tác dụng đối với sức khỏe của con người.

Theo HealthBenefitsTimes, quả chùm ruột rất có lợi trong việc điều trị táo bón. Vì chứa nhiều vitamin C, quả chùm ruột sẽ giúp tiêu hóa tốt và khắc phục tình trạng táo bón. Ngoài ra, loại quả này cũng rất thích hợp để làm sạch đường ruột.

Quả chùm ruột được giã nát, tách hạt rồi lấy phần thịt trộn với mắm, đường, ớt, tạo thành món ăn vặt lạ miệng. Ảnh: Huyền Trần.

Quả chùm ruột có vị chua, có thể làm cho bụng trở nên thon gọn và giúp giảm béo cho cơ thể khi tiêu thụ thường xuyên. Điều này là do quá trình tiêu hóa được hỗ trợ và làm giảm cảm giác thèm ăn nhờ vào vị axit trên lưỡi.

Canxi và sắt chứa trong quả chùm ruột có khả năng nuôi dưỡng hệ xương chắc khỏe và không bị xốp, từ đó ngăn ngừa tình trạng loãng xương. Quả này cũng là nguồn cung cấp các chất chống oxy hóa, có tác dụng hỗ trợ chức năng gan và điều trị bệnh xơ gan.

Điều tuyệt vời là chùm ruột rẻ bèo, dễ mua ngoài chợ, và có thể chế biến theo nhiều cách. Bạn có thể ăn chùm ruột tươi chấm muối ớt, vị chua chua mặn mặn vừa "gây nghiện" vừa giúp bổ sung vitamin. Nếu thích nhẹ nhàng hơn, có thể nấu nước chùm ruột pha mật ong, hoặc làm siro để pha cùng soda. Dù ở dạng nào, chỉ cần duy trì thường xuyên, cơ thể cũng sẽ nhận được nguồn dưỡng chất tự nhiên giúp da và tóc cải thiện từng ngày.

Lưu ý khi ăn quả chùm ruột Khi ăn quả chùm ruột, bạn cần lưu ý rửa sạch, ngâm nước muối và ăn với lượng vừa phải để tránh cảm giác no, khó hấp thu canxi và ảnh hưởng đến bao tử. Hạn chế ăn chùm ruột khi đói hoặc ngay sau bữa chính, đặc biệt người có tiền sử bệnh thận, gout, sỏi thận nên tránh vì hàm lượng oxalate trong chùm ruột có thể làm giảm hấp thu khoáng chất. Tuyệt đối không ăn, uống hay tiếp xúc bằng đường miệng với vỏ và rễ cây chùm ruột vì chứa độc tố gây ngộ độc nguy hiểm.

(Theo thanhnienviet, laodong)