Loại quả rẻ bèo được ví như “nhân sâm xanh”, vừa bổ sung canxi vừa hạ mỡ máu

Theo bác sĩ gia đình Lý Đường Việt (Trung Quốc), đậu bắp là thực phẩm giàu protein, ít calo và chứa nhiều glutathione - hoạt chất hỗ trợ làm đẹp da và duy trì thể trạng. Không chỉ vậy, loại quả này còn có tác dụng bổ sung canxi, bảo vệ mắt, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, ổn định huyết áp và góp phần giảm cholesterol (mỡ máu).

Đậu bắp chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất nhầy tự nhiên, được ví như "nhân sâm xanh". Ảnh minh họa.

Quả đậu bắp có thể chế biến thành nhiều món ngon như đậu bắp sốt mè, đậu bắp xào, đậu bắp sốt trứng muối cho vào lẩu. Loại quả này còn được gọi là "nhân sâm xanh" vì chứa đa dạng dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Cụ thể, trong 100g đậu bắp có khoảng 94mg canxi. Nhờ hàm lượng axit oxalic thấp nên khả năng hấp thu canxi cao giúp đậu bắp trở thành nguồn bổ sung canxi hiệu quả. Đây là lựa chọn phù hợp cho những người cần tăng cường vi chất này trong chế độ ăn.

Đậu bắp cũng giàu vitamin A và beta-carotene, hai dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe võng mạc, góp phần bảo vệ thị lực và hỗ trợ chức năng của mắt.

Một lợi ích đáng chú ý khác của loại quả trên là khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết và cholesterol. Chất nhầy đặc trưng của đậu bắp là polysaccharide, có tác dụng giúp giảm cholesterol và đường trong máu. Bên cạnh đó, đậu bắp còn chứa isoquercetin, hợp chất có thể giảm hấp thu cholesterol toàn phần và đường huyết.

Ảnh minh họa.

Dưới góc nhìn dinh dưỡng hiện đại, đậu bắp được đánh giá là thực phẩm lý tưởng với nhiều lợi ích đáng chú ý sau:

Ngừa táo bón, hỗ trợ tiêu hóa: Lượng chất xơ dồi dào cùng chất nhầy tự nhiên trong đậu bắp giúp kích thích nhu động ruột và tạo môi trường thuận lợi cho hệ vi sinh đường ruột phát triển. Điều này giúp cải thiện tiêu hóa, ngừa táo bón và hỗ trợ chức năng ruột ổn định, hiệu quả tương đương sữa chua.

Làm đẹp da từ bên trong: Đậu bắp chứa vitamin C và K, những chất có vai trò sản sinh collagen, phục hồi tế bào da tổn thương. Duy trì thói quen ăn đậu bắp giúp da mịn màng, sáng khỏe và làm chậm quá trình lão hóa.

Giảm cân tự nhiên: Hàm lượng chất xơ cao trong đậu bắp tạo cảm giác no lâu, giúp hạn chế ăn vặt và kiểm soát khẩu phần hiệu quả. Thêm vào đó, loại thực phẩm này lại rất ít calo nên phù hợp với người đang giảm cân hoặc giữ dáng.

Tăng cường sức khỏe xương khớp: Canxi, vitamin K và folate trong đậu bắp giúp duy trì mật độ xương, cải thiện linh hoạt các khớp và giảm nguy cơ loãng xương. Chất nhầy từ đậu bắp cũng bổ sung độ trơn cho khớp, hỗ trợ giảm đau, cứng khớp ở người cao tuổi.

Hạn chế biến chứng tim mạch: Chất nhầy trong đậu bắp còn giúp giảm hấp thu cholesterol xấu, hỗ trợ ổn định huyết áp. Nhờ đó, thực phẩm này đóng vai trò như một "lá chắn mềm" bảo vệ sức khỏe tim mạch, đặc biệt ở người có nguy cơ cao như người lớn tuổi, người béo phì hoặc có tiền sử tăng huyết áp.

Với giá thành rẻ, dễ chế biến và giá trị dinh dưỡng cao, đậu bắp là lựa chọn đáng cân nhắc trong bữa ăn hàng ngày để bảo vệ và nâng cao sức khỏe một cách tự nhiên.

Lưu ý khi ăn đậu bắp: Bề mặt đậu bắp có lớp lông tơ nhỏ, một số người ăn sống có thể gặp phản ứng dị ứng da. Theo chuyên gia, dù được nấu chín, chất xơ và các dưỡng chất quan trọng trong đậu bắp vẫn được giữ lại. Vì vậy, thay vì ăn sống, bạn nên chần sơ hoặc nấu chín loại quả này để đảm bảo an toàn và giúp món ăn ngon hơn. Nên chần trước khi cắt bỏ cuống để giữ trọn lớp chất nhầy có tác dụng bảo vệ thành dạ dày, đồng thời cải thiện hương vị.

H.Giang (theo vtcnews, vietnamnet)