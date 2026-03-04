Chơi game suốt 4 ngày 3 đêm, nam sinh viên đột nhiên hét lên rồi bất tỉnh

Một nam thanh niên ở Đài Loan, Trung Quốc, đã nghiện game trực tuyến trong kỳ nghỉ đông và chơi suốt 4 ngày 3 đêm không ngủ. Sau đó, khi đứng dậy đi vệ sinh, anh ta hét lên, ngã quỵ và bất tỉnh.

Tờ Sin Chew Daily đưa tin rằng vụ việc này gần đây và được một nữ y tá tại khoa chăm sóc đặc biệt (ICU) ở Đài Loan, Lin Ting, tiết lộ thông qua mạng xã hội.

Nam sinh viên ngã quỵ, bất tỉnh sau khi chơi game liên tục 4 ngày 3 đêm.

Theo báo chí Trung Quốc, nữ y tá tại phòng chăm sóc đặc biệt cho biết sau khi nam sinh viên đại học này ngã quỵ, anh đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Người này được chẩn đoán bị vỡ động mạch não.

Theo ftvnews.com.tw đưa tin, khi đang thức dậy đi vệ sinh giữa đêm, nam thanh niên này đột nhiên hét lên và ngã quỵ. Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, sinh viên đại học này ngay lập tức được phẫu thuật và các bác sĩ phát hiện ra một mạch máu trong não của anh ta đã bị vỡ, gây chảy máu nghiêm trọng.

Nam thanh niên phải phụ thuộc vào máy thở và cần dùng thuốc để tăng huyết áp, theo lời y tá. Tuy nhiên, người này sau đó đã qua đời.

Trước sự việc này, y tá đã chỉ ra rằng làm việc quá sức, uống rượu quá nhiều và làm việc quá tải đều có thể âm thầm gây tổn thương các mạch máu não.



