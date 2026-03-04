Phát hiện sớm u tuyến yên, cứu thị lực cho nữ giáo viên nước ngoài

Bệnh nhân đến khám tại Khoa Mắt vì tình trạng nhìn mờ tiến triển nhanh. Dù đã khám ở nhiều nơi, nguyên nhân vẫn chưa được xác định. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận dấu hiệu giảm thị lực kèm thu hẹp thị trường hai bên - biểu hiện điển hình của tổn thương chèn ép đường dẫn truyền thần kinh thị giác.

Kết quả chụp cộng hưởng từ phát hiện khối u tuyến yên kích thước lớn, chèn ép giao thoa thị giác - nguyên nhân trực tiếp gây suy giảm thị lực. Người bệnh nhanh chóng được hội chẩn liên chuyên khoa và chỉ định phẫu thuật kịp thời.

Sau một tháng tái khám, thị lực và thị trường của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Nhờ được can thiệp sớm, chức năng thị giác được phục hồi, giúp bệnh nhân ổn định sinh hoạt và công việc.

Theo các bác sĩ, nhìn mờ là triệu chứng phổ biến nhưng không nên chủ quan, bởi ngoài các nguyên nhân thường gặp như tật khúc xạ hay đục thủy tinh thể, đây còn có thể là dấu hiệu của các bệnh lý nguy hiểm liên quan đến não và hệ thần kinh.

Trường hợp trên cho thấy vai trò quan trọng của việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Với hệ thống chuyên khoa sâu và khả năng hội chẩn liên chuyên khoa, các cơ sở y tế tuyến đầu có thể giúp xác định chính xác nguyên nhân, tránh bỏ sót những bệnh lý tiềm ẩn đe dọa thị lực và tính mạng.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện tình trạng nhìn mờ kéo dài hoặc kèm theo các dấu hiệu bất thường, người dân cần đi khám sớm để được chẩn đoán và xử trí đúng cách, tránh những hậu quả đáng tiếc.