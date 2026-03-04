Mùa xuân, mùa đẹp nhất trong năm, mùa của sự sống sinh sôi nảy nở và cũng là mùa hồi sinh 1 em bé tưởng chừng chết não, sống đời thực vật. Trong phòng bệnh sáng trưng ánh đèn của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh (Hà Nội), bé trai Trần Quang Minh (3 tuổi, Thái Nguyên) đang chập chững từng bước đi, đôi mắt sáng ngời và nét mặt rạng rỡ, khiến tất cả những người chứng kiến đều muốn vỡ òa hạnh phúc.

Bà và bé Minh.

Cách đây 3 tháng, bé Minh nằm bất động 1 chỗ, đôi mắt mở nhưng vô hồn, tứ chi gần như liệt toàn bộ. Bé không nói, cũng không khóc. Gia đình từng được các bác sĩ tuyến trung ương tiên lượng chết não, sống đời thực vật. Thậm chí, cả nhà phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

Mọi chuyện bắt đầu từ cú sốc đuối nước thương tâm...

3 tháng sau điều trị cho cháu, bà Vũ Thị Dinh (bà nội bé Minh) mới có thể bình tâm kể lại chuyện ngày hôm ấy. Một buổi chiều bà đi hái chè, ông lơ là vài phút để 2 chị em trông nhau, để rồi phát hiện ra cháu mình đã đuối nước.

"Khi về nhà không thấy cháu đâu, vợ chồng tôi và chị gái nó nháo nhào đi tìm. Tìm mãi không thấy đâu thì được người cháu ở nhà bên nhớ ra kể "Minh lội xuống ao". Tá hỏa, tôi chạy ra ao thì cháu tôi đã nổi lên rồi", bà nội bé Minh sợ hãi nhớ lại.

Bà nhanh chóng lội xuống ao, đưa cháu mình lên, tay chân bủn rủn, bế cháu lên, cùng mọi người xung quanh làm cấp cứu tạm thời, rồi lại bùn rủn tay chân nhờ gọi xe cấp cứu.

Nhớ lại chuyện dữ xảy ra với con mình, chị Phạm Thị Lan (mẹ bé Minh) nghẹn giọng kể qua điện thoại: ''Chiều đó, vợ chồng em đang đi làm thì nghe tin dữ của con. Cả người em bủn rủn, sự sợ hãi bao vây, em không bước đi được, phải có người dìu mới về gặp con được...".

Bé Minh được bà đưa vào nằm oxy cao áp.

Lan nhớ mãi thời khắc ấy. Khi xe chở cô dừng trước cửa nhà cũng là lúc bác sĩ đang đưa con mình đi bệnh viện. Minh tím tái, mắt nhắm nghiền, không còn biết gì. Bác sĩ nhanh chóng chỉ định đưa ngay xuống tuyến dưới.

Tại bệnh viện tuyến tỉnh, bé được sơ cứu đuối nước, được cho thở oxy phục hồi. Bác sĩ khuyên nên chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị tiếp.

"Bác sĩ ở đây nói con em bị chết não, khả năng tỉnh lại 10-20%, hi vọng sống vô cùng mong manh", Lan nhớ lại. Cô vô cùng hoảng sợ. Trong thoáng mơ hồ đã nghĩ, "nếu con đi mẹ cũng đi theo con" vì không thể chịu nổi cú sốc này. Con trai cô, đứa trẻ 3 tuổi lanh lợi, hoạt bát giờ có nguy cơ sống đời thực vật. Trái tim người mẹ trẻ làm sao có thể chịu nổi?

Nhưng sự động viên của gia đình, của y bác sĩ đã giúp cô cố gắng bình tâm lại, quyết tâm cứu chữa cho con, dù chỉ còn 1% hi vọng sống. Nhất là khi ngay trưa hôm sau, con cô đã tỉnh lại dù không biết gì, chỉ mở mắt.

Chính giây phút ấy, Lan như vớ được phao giữa dòng nước xiết. Bản năng người làm mẹ mách bảo đây chính là dấu hiệu cho thấy con cô có thể khỏe lại bình thường. "Cả nhà em đều đồng lòng nhờ các bác sĩ cứu giúp, bởi tỉnh lại là có cơ hội cao", Lan nói.

Bé Minh trong hiện tại.

Sau 10 ngày điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương, sức khỏe bé Minh bình phục, đã được cai máy thở. Tuy nhiên, di chứng não để lại vô cùng nặng nề: Bé không phản ứng với môi trường xung quanh, liệt không hoàn toàn tứ chi, tay phải yếu nhiều hơn, đầu thường ngửa ra sau, mất hết các vận động thô. Tiên lượng bại não hoặc sống thực vật được đặt ra.

Nhiều ngày trôi qua, Minh vẫn không có thêm bất cứ tiến triển nào. Người làm mẹ luôn mong con mình gặp những điều tuyệt vời nhất lại không đành ngồi yên. Cô tìm hiểu và rồi cuối cùng cả gia đình quyết định cho con đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc để tìm thêm cơ hội. Ở đây, các bác sĩ tư vấn nên cho con tập vật lý trị liệu kết hợp bấm huyệt, sử dụng oxy cao áp. Điều kỳ diệu đã đến chỉ sau 10 ngày tuân thủ phác đồ điều trị.

Khoảnh khắc con cất tiếng gọi "mẹ" sau 10 ngày điều trị oxy cao áp...

Cho đến lúc này, Lan vẫn nhớ như in thời khắc tuyệt diệu ấy. Sau 10 ngày điều trị bằng oxy cao áp kết hợp bấm huyệt, vật lý trị liệu, Minh đã biết cười, biết nói. Khoảnh khắc con cất tiếng gọi "mẹ" ngày hôm ấy khiến Lan vỡ òa. Khoảnh khắc ấy khiến cô nhận ra mình đã đúng khi làm theo trái tim mách bảo, trái tim của người mẹ luôn yêu thương con tha thiết.

Gần 2 tháng điều trị, Minh có thể vịn đứng không cần trợ giúp, giao tiếp tốt, nói câu dài gần tương đương trước tai nạn, thị giác cải thiện rõ rệt. Đến ngày 24/2/2026, tròn 3 tháng kể từ khi bắt đầu liệu trình, bé đã tự đi lại, ánh mắt linh hoạt, chủ động tìm đồ chơi và gọi người thân.

Không chỉ chữa bệnh cho bé ngoạn mục, các bác sĩ nơi đây còn áp dụng ưu đãi giảm giá cho Minh. Bé được điều trị thêm 2 tháng bằng oxy cao áp. Hơn ai hết, những người làm bác sĩ giữ trọn tâm đức chỉ muốn cứu chữa bệnh nhân tới cùng, mong bệnh nhân phục hồi hoàn toàn.

"Đến giờ phút này mới hết hoảng hồn, thực sự quá mừng, lời cảm ơn đến các bác sĩ ở đây có nói bao nhiêu lần cũng không đủ bởi tôi không dám nghĩ có ngày cháu mình có thể nói được, cười được nữa. Các bác sĩ ở đây quá tận tụy với con cháu nhà tôi", bà Dinh nghẹn ngào.





Lan nói qua điện thoại, giọng cũng nghẹn lại: "Tận đáy lòng, em không biết nói gì hơn là lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến các bác sĩ tại bệnh viện. Cảm ơn các bác đã cứu con em 1 lần nữa". Cuối tuần này, cô sẽ lên với con, bởi còn phải chăm con lớn mới mổ ruột thừa, chồng vẫn phải đi làm kiếm sống cho cả nhà trong khi kinh tế gia đình không khá giả. Đó cũng là lý do vì sao bé Minh ở Hà Nội với bà gần như toàn thời gian.

Là một người thường xuyên chăm sóc bé khi ở viện, chị Đỗ Thị Mai (điều dưỡng phụ trách khối kỹ thuật viên tại bệnh viện) vẫn không thể quên ngày đầu tiên Minh đến khoa. "Minh chỉ như 1 em bé khoảng 2 tháng tuổi, chưa biết lẫy, chưa có phản xạ gì hết. Thực sự rất thương. Xuất phát từ tình thương ấy, tất cả bác sĩ, nhân viên trong khoa đều cố gắng hết sức vì bé".

Điều dưỡng Đỗ Thị Mai chia sẻ về bé Minh đầy cảm xúc.

Nhưng sau điều trị oxy cao áp, bé có những phản ứng tích cực: Ăn ngủ đều trộm vía. Nhờ đó mà Minh phục hồi đáng kinh ngạc. "Vài hôm không gặp cháu là thấy sự khác biệt rồi. Từ chưa lẫy, chưa ngồi được thì lẫy được, ngồi được, rồi đứng được, đi được, giao tiếp được".

Đến giờ, chị Mai vẫn nhớ như in vào 1 ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua. Đó là thời điểm Minh biết đi và niềm vui được chia sẻ từ gia đình nhanh chóng lan tỏa toàn khoa, toàn bệnh viện. "Giống như 1 thành viên trong gia đình vậy, khi nhận được 1 tin vui từ ai đó thì cả nhà đều rất happy. Thật sự mừng cho gia đình", chị Mai xúc động nói.

"Đây không chỉ là phép màu mà còn là thành quả của quá trình nghiên cứu"

BSCKI. Đinh Văn Hào (Trưởng khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc) đã có mở đầu cho chia sẻ đầy xúc động và tự hào ngành y.

BS Hào đang cho bé Minh nằm oxy cao áp.

"Thực tế y văn thế giới và Việt Nam đã ghi nhận 1 vài trường hợp thành công, nhưng thông tin chưa nhiều và chủ yếu là hướng dẫn cho bệnh nhân trưởng thành. Để áp dụng được liều oxy chính xác cho bệnh nhi, tôi và ekip đã nghiên cứu rất nhiều, lựa chọn ứng dụng mức áp suất 3 PSI trong 45-60 phút/phiên, 5 phiên/tuần. Cũng đồng thời tập phục hồi chức năng cho bé. Sau 3 tháng, bé đã đi tự đi được, nhận thức và giao tiếp tốt như trước khi bị đuối nước", BS Hào cho hay.

Dù cơ hội mong manh, các bác sĩ tại đây nhận thấy tổn thương não do thiếu oxy không đồng nghĩa với việc toàn bộ tế bào thần kinh đã hoại tử hoàn toàn. Trong nhiều trường hợp, vẫn tồn tại vùng ''tranh tối tranh sáng'' - nơi tế bào bị ức chế chức năng nhưng chưa chết hẳn. Oxy cao áp có cơ chế làm tăng lượng oxy hòa tan trong huyết tương, cải thiện tưới máu mô não, hỗ trợ giảm phù nề và tạo điều kiện cho các tế bào thần kinh còn khả năng hồi phục được ''kích hoạt'' trở lại.

BSCKI. Đinh Văn Hào chia sẻ về ca bệnh.

"Bên cạnh đó, bệnh nhi còn nhỏ tuổi. Đây cũng là một yếu tố quan trọng. Não bộ trẻ em có tính mềm dẻo thần kinh (neuroplasticity) cao hơn người trưởng thành, nghĩa là khả năng tái tổ chức và phục hồi chức năng có thể tốt hơn nếu được can thiệp đúng thời điểm và đúng phác đồ", BS Hào chia sẻ.

Các bác sĩ đã cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích và nguy cơ, hội chẩn đa chuyên khoa, theo dõi sát các chỉ số an toàn trước khi quyết định triển khai điều trị. "Có thể nói, đây là quyết định dựa trên cơ sở khoa học, kinh nghiệm lâm sàng và niềm tin rằng, khi còn một cơ hội, dù nhỏ, chúng tôi vẫn nên nỗ lực để giành lại sự sống và chất lượng sống cho trẻ".

Trong tổn thương não do thiếu oxy ở trẻ nhỏ, điều trị nền tảng sau giai đoạn hồi sức vẫn là phục hồi chức năng như vật lý trị liệu, ngôn ngữ trị liệu… nhằm duy trì vận động và kích thích phản xạ. Tuy nhiên, các phương pháp này chủ yếu mang tính hỗ trợ, khả năng tác động trực tiếp lên vùng não tổn thương còn hạn chế. Trong khi đó, nhiều tế bào thần kinh chỉ ở trạng thái ''ức chế chuyển hóa'', chưa hoại tử hoàn toàn và vẫn có khả năng hồi phục nếu được cung cấp đủ oxy.

Trong trường hợp bệnh nhi Minh, phác đồ được triển khai trong buồng oxy cao áp đơn ( thay vì buồng đa chỗ), sử dụng 100% oxy y tế đạt tiêu chuẩn, được cung cấp từ hệ thống oxy hóa lỏng tinh khiết. Môi trường buồng đơn giúp kiểm soát chặt chẽ nồng độ oxy, áp suất và thời gian điều trị, hạn chế pha loãng với không khí môi trường và đảm bảo độ ổn định của áp lực điều trị. Việc kiểm soát chính xác các thông số này đặc biệt quan trọng ở bệnh nhi, khi hệ thần kinh đang phát triển và nhạy cảm với thay đổi sinh lý.