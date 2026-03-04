Nguy kịch sau 2 tháng dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Vết bầm tím trên cơ thể là một trong những dấu hiệu của bệnh TTP.

Khoa Hồi sức tích cực Thần kinh, Viện Thần kinh - Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng rối loạn ý thức, da xanh xao, tiểu ít và xuất hiện nhiều vết bầm tím. Trước đó, bệnh nhân đã sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc trong khoảng 2 tháng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng rất nặng với thiếu máu nghiêm trọng, tiểu cầu giảm sâu và chức năng thận suy giảm. Sau khi thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc ban xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối (TTP) - một bệnh lý hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm.

Theo các chuyên gia, TTP là rối loạn đông máu do thiếu hụt enzym ADAMTS13, khiến các cục máu đông nhỏ hình thành trong lòng mạch, gây tắc nghẽn tại não, thận và nhiều cơ quan quan trọng. Bệnh có thể khởi phát bởi nhiễm trùng, bệnh lý nền, thai kỳ hoặc sử dụng thuốc, thảo dược không rõ nguồn gốc.

TTP thường biểu hiện bằng các dấu hiệu như rối loạn ý thức, sốt, thiếu máu, giảm tiểu cầu và suy thận. Nếu không điều trị kịp thời, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 90%.

Bệnh nhân đã được điều trị bằng phương pháp trao đổi huyết tương nhằm loại bỏ các yếu tố bất thường trong máu. Sau hai lần can thiệp, tình trạng cải thiện rõ rệt, các chỉ số dần trở về gần mức bình thường. Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên tự ý sử dụng các loại thuốc truyền miệng, thuốc nam không rõ thành phần. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như mệt mỏi kéo dài, bầm tím, sốt hoặc tiểu ít, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

Trường hợp trên là lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ tiềm ẩn từ việc sử dụng các sản phẩm không được kiểm chứng. Chủ động bảo vệ sức khỏe bằng cách lựa chọn phương pháp điều trị chính thống là điều cần thiết để tránh những hậu quả đáng tiếc.