Tai nạn lưỡi câu móc vào mắt, nguy cơ tổn thương nghiêm trọng

Bệnh nhi nam, 13 tuổi, trong lúc đi câu cá không may bị lưỡi câu móc vào mắt phải. Sau tai nạn, trẻ đau nhiều, gia đình không thể tự lấy dị vật nên nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế.

Tại thời điểm nhập viện tại Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba (Phú Thọ), bác sĩ ghi nhận mi mắt phải sưng nề, kết mạc cương tụ nhẹ, vận động nhãn cầu vẫn bình thường. Dị vật là lưỡi câu cắm vào mi trên mắt phải. Dù chưa gây tổn thương sâu vào nhãn cầu, đây là tình huống tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tổn thương mắt nghiêm trọng nếu xử lý sai cách. May mắn, trẻ được đưa đến viện kịp thời và xử trí an toàn.

Qua trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo tai nạn do lưỡi câu ở trẻ em không hiếm gặp, đặc biệt khi tham gia các hoạt động ngoài trời. Việc thiếu quan sát, giữ khoảng cách không an toàn khi vung cần câu là nguyên nhân phổ biến dẫn đến chấn thương.

Phụ huynh cần trang bị kiến thức an toàn cho trẻ, hướng dẫn giữ khoảng cách khi câu cá và tuyệt đối không để trẻ tự ý tháo lưỡi câu khi bị mắc vào da, đặc biệt là vùng mắt. Việc tự ý rút dị vật tại nhà có thể khiến tổn thương nặng hơn.

Khi xảy ra tai nạn, cần giữ nguyên dị vật, hạn chế để trẻ dụi mắt và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được xử trí đúng chuyên môn.

Các chuyên gia nhấn mạnh, chỉ một sơ suất nhỏ trong sinh hoạt cũng có thể gây hậu quả lớn đối với thị lực của trẻ. Chủ động phòng tránh vẫn là giải pháp quan trọng nhất để bảo vệ đôi mắt cho trẻ em.