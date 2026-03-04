Ám ảnh bệnh nan y, nam thanh niên phải điều trị rối loạn lo âu

Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam 27 tuổi, làm công nhân, với biểu hiện điển hình của rối loạn lo âu bệnh tật.

Bác sĩ Viện Sức khỏe tâm thần thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Theo bác sĩ Phạm Thanh Tùng, Viện Sức khỏe tâm thần, người nhà cho biết bệnh nhân vốn trầm tính, cầu toàn, hay suy nghĩ. Từ tháng 4-2025, sau áp lực công việc, anh xuất hiện cảm giác khó thở khi hít vào, nặng tức ngực.

Dù khám chuyên khoa tai mũi họng, chụp X-quang phổi và được chẩn đoán viêm mũi xoang nhẹ, điều trị có cải thiện, anh vẫn không yên tâm.

Trong 5 tháng sau đó, bệnh nhân liên tục đến nhiều bệnh viện tuyến trung ương, thực hiện nội soi, đo chức năng hô hấp, chụp CT ngực... nhưng tất cả kết quả trong giới hạn bình thường. Dù vậy, anh không tin mình khỏe mạnh, cho rằng các triệu chứng là dấu hiệu của bệnh lý nghiêm trọng chưa được phát hiện.

Tình trạng lo lắng kéo dài khiến các cơn khó thở tăng dần, kèm theo co quắp tay chân, cứng đờ người. Gia đình đưa bệnh nhân vào Trung tâm Cấp cứu A9. Tại đây, người bệnh được thở ôxy, làm khí máu, chụp X-quang ngực song không phát hiện bất thường và được chuyển sang Viện Sức khỏe Tâm thần điều trị.

Sau 40 ngày điều trị nội trú với chẩn đoán rối loạn lo âu hỗn hợp, tình trạng bệnh nhân ổn định, triệu chứng khó thở giảm rõ rệt, không còn co quắp tay chân và đã nhận thức được tình trạng của mình.

Theo bác sĩ Vũ Thị Lan, Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), rối loạn lo âu bệnh tật (Illness Anxiety Disorder) là rối loạn tâm thần đặc trưng bởi nỗi lo quá mức về việc mắc hoặc sẽ mắc bệnh nghiêm trọng, dù kết quả khám và xét nghiệm bình thường. Bệnh thường khởi phát ở độ tuổi 20-30 và có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây.

Người mắc rối loạn này thường xuyên sợ mắc ung thư, HIV, bệnh tim mạch; liên tục kiểm tra cơ thể, đo huyết áp, theo dõi nhịp tim hoặc dành nhiều thời gian tra cứu triệu chứng trên Internet để tự chẩn đoán. Một số người đi khám liên tục để tìm sự trấn an, số khác lại né tránh khám vì sợ phát hiện bệnh.

Thực tế, lo âu kéo dài có thể kích hoạt hệ thần kinh tự chủ, gây ra các biểu hiện như tim đập nhanh, khó thở, đau đầu, rối loạn tiêu hóa, tạo thành vòng xoắn giữa lo âu và triệu chứng cơ thể.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không tự chẩn đoán bệnh qua mạng. Nếu lo lắng quá mức về sức khỏe kéo dài trên 6 tháng dù đã được khẳng định bình thường, nên thăm khám chuyên khoa tâm thần để được tư vấn và điều trị kịp thời, tránh ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống và tốn kém chi phí y tế không cần thiết.