Nghiên cứu Harvard: Không phải cứ ít tinh bột và chất béo là tốt cho tim

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y học Journal of the American College of Cardiology cho thấy chất lượng bữa ăn của bạn - bao gồm chất lượng của loại tinh bột và chất béo mà bạn nạp vào - quan trọng hơn số lượng.

Nhóm tác giả dẫn đầu bởi nhà dịch tễ học Zhiyuan Wu từ Đại học Harvard (Mỹ) đã phân tích kết quả theo dõi gần 200.000 người Mỹ trong khoảng 30 năm cho thấy các kiểu ăn ít chất béo và ít carbohydrate khác nhau sẽ đem lại hiệu ứng khác nhau.

Chất lượng carbohydrate và chất béo bạn nạp vào rất quan trọng - Minh họa AI: Thu Anh

Theo Science Alert, việc ăn thừa carbohydrate - chủ yếu từ nhóm thực phẩm tinh bột/đường - và chất béo là một vấn đề phổ biến đã được chứng minh là làm tăng nguy cơ các vấn đề tim mạch.

Tuy nhiên, kết quả mới nhấn mạnh việc giảm carbohydrate và chất béo có đem lại lợi ích hay không sẽ phụ thuộc vào loại carbohydrate và chất béo bạn tiêu thụ, cũng như việc bạn có ăn đủ một số thứ khác hay không.

Nếu bạn ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn và protein hoặc chất béo từ động vật; hoặc thiếu rau, trái cây, tinh bột lành mạnh như ngũ cốc nguyên hạt, chất béo lành mạnh hoặc các chất dinh dưỡng thiết yếu khác; thì về lâu dài lợi ích lên sức khỏe tim mạch sẽ không được đảm bảo cho dù bạn có cố giảm carbohydrate và chất béo.

Sau 30 năm, những tình nguyện viên có chế độ ăn uống lành mạnh, đa dạng với đầy đủ chất dinh dưỡng đa lượng cho thấy mức cholesterol "tốt" (HDL-C) trong máu cao hơn, cũng như mức chất béo và các chỉ số viêm thấp hơn so với những người có chế độ ăn thiếu các chất thiết yếu đó.

Họ cũng có nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành - nguyên nhân phổ biến của các cơn nhồi máu cơ tim - thấp hơn đáng kể.

"Việc tập trung vào chất lượng chế độ ăn uống tổng thể có thể mang lại sự linh hoạt cho mỗi cá nhân trong việc lựa chọn các kiểu ăn uống phù hợp với sở thích của họ, đồng thời vẫn hỗ trợ sức khỏe tim mạch" - tiến sĩ Wu kết luận.