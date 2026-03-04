Hà Nội ghi nhận 2 ổ dịch dại trên chó

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội phối hợp cơ quan thú y đã điều tra, xử lý các ổ dịch. Tại xã Hòa Lạc, ổ dịch đầu tiên ghi nhận ngày 13/2/2026 khi một con chó thả rông cắn người dân, mẫu xét nghiệm dương tính với virus dại. Ngày 14/2, tiếp tục xuất hiện một con chó nghi dại cắn thêm 2 người và 1 con chó khác; tuy nhiên không lấy được mẫu do đã bị tiêu hủy.

Tại xã Hạ Bằng, ngày 25/2/2026, ghi nhận một con chó vô chủ có biểu hiện nghi dại cắn một bé gái và nhiều vật nuôi. Kết quả xét nghiệm sau đó xác định dương tính với virus dại.

Qua điều tra dịch tễ, ngành Y tế ghi nhận 4 trường hợp bị chó dại hoặc nghi dại cắn, đều là vết thương độ III - mức độ nặng. Các trường hợp này đã được tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại kịp thời, hiện sức khỏe ổn định.

Sau khi phát hiện ổ dịch, chính quyền địa phương đã triển khai tiêu độc khử trùng, truy xuất nguồn lây và tăng cường truyền thông phòng chống bệnh. Tổng đàn chó, mèo tại các khu vực nguy cơ lên tới hàng trăm con và đang được tổ chức tiêm vaccine dại khẩn trương.

Ngành Y tế cảnh báo, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm, khi đã phát bệnh gần như không thể cứu chữa nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vaccine. Người dân cần quản lý chặt vật nuôi, không thả rông và tiêm phòng đầy đủ.

Khi bị chó, mèo cắn hoặc cào, cần rửa vết thương ngay dưới vòi nước với xà phòng, sau đó đến cơ sở y tế để được tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại. Tuyệt đối không tự ý xử trí bằng các phương pháp dân gian.