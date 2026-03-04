Thêm nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì "không tên" ở TPHCM

Sáng 4-4, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết đang tiếp tục điều trị cho hàng chục bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một tiệm trên đường Đồ Chiểu.

Theo cập nhật đến 7 giờ cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận 54 ca với các triệu chứng chủ yếu như đau bụng, buồn nôn và nôn ói. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt, mất nước do nôn liên tục.

Tiệm bánh mì được đề nghị tạm ngưng hoạt động

Các bệnh nhân cho hay trước đó họ đã ăn bánh mì tại tiệm ở số 13 Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu (TPHCM), thường được gọi là "bánh mì không tên" do không treo bảng hiệu. Tiệm này mới chuyển về địa chỉ trên và bắt đầu bán từ chiều đến tối.

Liên quan vụ việc, chiều 3-3, UBND phường Vũng Tàu đã thành lập đoàn kiểm tra kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh nói trên sau khi ghi nhận nhiều ca nghi ngộ độc nhập viện.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở đang chuẩn bị dọn hàng. Đại diện tiệm cho biết trong chiều 2-3 đã bán khoảng 170 ổ bánh mì. Đoàn kiểm tra ghi nhận điểm bán ở mặt tiền đường Đồ Chiểu, trong khi khu vực sơ chế thực phẩm đặt tại một địa chỉ khác.

Lực lượng chức năng lấy mẫu test nhanh

Qua kiểm tra, cơ sở xuất trình giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và giấy khám sức khỏe. Tuy nhiên, chủ tiệm chưa chứng minh được nguồn gốc một số nguyên liệu đầu vào.

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu pate, thịt, bơ và các thành phần liên quan để test nhanh. Kết quả ban đầu chưa phát hiện các chất bảo quản cấm như formol hay hàn the. Dù vậy, cơ sở vẫn bị yêu cầu tạm ngừng hoạt động để chờ kết luận xét nghiệm chính thức và làm rõ nguyên nhân.