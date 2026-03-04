Mượn thẻ Bảo hiểm y tế người khác đi khám chữa bệnh bị xử phạt ra sao?

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014), thẻ bảo hiểm y tế là căn cứ để người tham gia được hưởng các quyền lợi về khám, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm. Việc quản lý, sử dụng thẻ BHYT phải đúng đối tượng, đúng mục đích và không được gian lận dưới bất kỳ hình thức nào.

Các trường hợp bị thu hồi, tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế

Pháp luật quy định rõ các trường hợp thẻ bảo hiểm y tế bị thu hồi, gồm: gian lận trong việc cấp thẻ; người có tên trên thẻ không tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế; hoặc được cấp trùng thẻ.

Đáng chú ý, trong trường hợp người đi khám, chữa bệnh sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác, thẻ sẽ bị tạm giữ. Khi đó, người có thẻ bị tạm giữ phải trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền để nhận lại thẻ và thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo quy định.

Quy định này nhằm ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ BHYT, bảo đảm công bằng giữa những người tham gia và duy trì sự ổn định, bền vững của quỹ bảo hiểm y tế.

Mượn thẻ Bảo hiểm y tế người khác đi khám chữa bệnh bị phạt tới 5 triệu (Ảnh minh họa)

Mức phạt khi sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế người khác đi khám chữa bệnh

Điều 84 Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định rõ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với hành vi cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác khi đi khám, chữa bệnh.

Cụ thể:

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm nhưng chưa gây thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế;

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu hành vi vi phạm gây thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế.

Không chỉ dừng lại ở xử phạt tiền, người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hoàn trả số tiền đã gây thiệt hại vào tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế (nếu có).

Điều này đồng nghĩa với việc nếu sử dụng thẻ người khác để hưởng chế độ khám, chữa bệnh trái quy định, toàn bộ khoản chi phí quỹ bảo hiểm y tế đã thanh toán sai sẽ phải hoàn trả.

Việc mượn hoặc cho mượn thẻ bảo hiểm y tế tưởng chừng đơn giản nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý. Không chỉ bị xử phạt hành chính, người vi phạm còn có thể bị ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm y tế trong tương lai. Đồng thời, hành vi này làm sai lệch thông tin khám chữa bệnh, gây khó khăn cho công tác quản lý hồ sơ sức khỏe và kiểm soát chi phí y tế.

Trong bối cảnh cơ quan chức năng đang tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh và kiểm soát quỹ bảo hiểm y tế, các hành vi gian lận ngày càng dễ bị phát hiện và xử lý nghiêm.