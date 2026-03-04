Người đàn ông 51 tuổi tử vong khi đi tắm, 3 nguyên nhân quen thuộc khiến nhiều người "giật mình"

Trường hợp người đàn ông xấu số này xảy ra ở Trung Quốc. Ông Vương 51 tuổi đi tập thể dục để giải tỏa căng thẳng. Vào ngày xảy ra sự việc đau lòng ông chạy ở bờ sông gần nhà, chạy được vài vòng, ông Vương đã đổ mồ hôi đầm đìa, toàn thân ướt đẫm quần áo nên quay về nhà.

Về đến nhà ông Vương liền đi tắm ngay không ngờ gục ngã bất tỉnh trong nhà vệ sinh. Khi người vợ chạy vào vẫn thấy vòi hoa sen đang mở.

Thấy chồng nằm bất động người vợ hoảng sợ vội vàng gọi xe cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành chụp CT não thì thấy có một vùng máu đông lớn, kết luận đã bị nhồi máu não. Dù các bác sĩ cố gắng cứu chữa nhưng ông Vương đã tử vong.

Người đàn ông 51 tuổi tử vong đột ngột khi đi tắm. Ảnh minh họa.

Sau khi khám nghiệm các bác sĩ cho biết, do ông Vương đổ mồ hôi nhiều sau khi tập thể dục, cơ thể bị mất nước, máu đặc hơn và dễ bị huyết khối. Điều đáng nói là, ông Vương còn hút thuốc, uống rượu và ăn uống không điều độ nên mạch máu bị tắc. Kết hợp với nhiều yếu tố khác nhau như tắm nước lạnh, mạch máu nội sọ bị tắc nghẽn, máu không thể đi qua, cuối cùng dẫn đến nhồi máu não.

Tắm sai cách cũng có thể trở thành "kẻ giết người thầm lặng"?

Bác sĩ Liu Jianxiong, Giám đốc Khoa Tim mạch Bệnh viện Nhân dân số 2 Thành Đô, giải thích: Khi cơ thể đang nóng bức, lỗ chân lông giãn nở để thoát bớt nhiệt nhưng bạn đi tắm nước lạnh khiến nước ngấm qua lỗ chân lông dễ gây nhiễm lạnh, gây suy giảm miễn dịch. Điều này không gây nguy hiểm đến người hoàn toàn khỏe mạnh có sức đề kháng tốt nhưng với các đối tượng như: người già, phụ nữ mang thai, người đang điều trị ung thư, mắc bệnh gây suy giảm hệ miễn dịch…. sẽ dễ dẫn đến các bệnh lý khác nhau như cảm cúm, nhiễm siêu vi, viêm phổi và cả đột tử.

Điểm danh những sai lầm khi tắm, ai cũng nên biết để tránh mắc phải

- Vừa tập thể dục đi tắm ngay: Khi vừa vận động, mao mạch đang giãn nở. Tắm ngay làm thay đổi nhiệt độ cơ thể đột ngột, tăng gánh nặng cho tim, dễ dẫn đến chóng mặt, tức ngực hoặc tai biến. Bạn hãy nghỉ 20-30 phút, đợi nhịp tim ổn định rồi mới tắm, với nước khoảng 35-37 độ C.

- Tắm ngay sau khi uống rượu: Cơ thể tập trung chuyển hóa cồn khiến đường huyết giảm. Tắm nước nóng làm mạch máu giãn nở, đường huyết càng hạ sâu, dễ chóng mặt, mệt lả, thậm chí đột tử. Do đó, mọi người nên nghỉ 1-2 giờ sau khi uống hoặc chỉ lau người bằng nước ấm.

- Tắm đang đói hoặc ăn no: Sau khi ăn no, máu tập trung về dạ dày để tiêu hóa, nếu tắm ngay sẽ làm rối loạn tiêu hóa, thiếu máu lên tim và não, tăng nguy cơ đột quỵ.

Tắm là hoạt động mỗi ngày song ít ai tìm hiểu cách tắm đúng để không gây hại sức khỏe. Dưới đây là những thói quen tốt nên "bỏ túi" trước khi tắm.

- Nên chờ 1 giờ sau khi ăn mới tắm; có thể uống chút nước trước khi vào phòng tắm.

- Giữ nhiệt độ phòng khoảng 25 độ C.

- Không nên tắm quá lâu. Thời gian tắm lý tưởng khoảng 15 phút.