Sau khi uống loại nước "vạn người mê", người đàn ông 36 tuổi đột ngột nguy kịch

Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam (36 tuổi) trong tình trạng nguy kịch.

Khai thác tiền sử bệnh gia đình bệnh nhân cho biết không có tiền sử bệnh lý nội khoa trước đó. Tuy nhiên, sau khi uống rượu cùng bạn bè, người này bắt đầu có dấu hiệu giảm tri giác nhanh chóng và rơi vào trạng thái hôn mê.

Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính sọ não, các bác sĩ xác định người bệnh bị đột quỵ xuất huyết não bán cầu phải trên nền tăng huyết áp chưa được phát hiện trước đó. Đây là tình trạng nặng, đe dọa tính mạng.

Sau cuộc nhậu, người đàn ông 36 tuổi ở Hà Nội bất ngờ hôn mê, được đưa đến viện trong tình trạng nguy kịch.

"Các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Ca mổ được thực hiện dưới kính hiển vi phẫu thuật, giúp lấy bỏ khối máu tụ trong não. Sau phẫu thuật, bệnh nhân qua cơn nguy kịch và được giữ lại tính mạng", bác sĩ Nguyễn Lê Duy, khoa Ngoại Thần kinh chia sẻ với Tri Thức.

Sau thời gian điều trị, hiện sức khỏe người bệnh ổn định và được xuất viện. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn di chứng liệt nửa người phải, ảnh hưởng đáng kể đến khả năng vận động và sinh hoạt hàng ngày.

Đột quỵ không chỉ đe dọa tính mạng mà còn để lại nhiều hệ lụy lâu dài cho người bệnh và gia đình. Những thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh như lạm dụng rượu bia, hút thuốc lá, thức khuya, căng thẳng kéo dài, ít vận động… cùng các bệnh lý tiềm ẩn như tăng huyết áp, bệnh thận là những yếu tố nguy cơ làm gia tăng đột quỵ, kể cả ở người trẻ.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, theo dõi và kiểm soát huyết áp, đồng thời duy trì lối sống lành mạnh để giảm nguy cơ đột quỵ.

Đột quỵ là tình trạng não bị tổn thương nghiêm trọng do quá trình cấp máu não bị gián đoạn hoặc giảm đáng kể, khiến não bị thiếu oxy. Đột quỵ là cấp cứu tối khẩn cấp. Mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào não có thể bị tổn thương không hồi phục nếu không được tái thông mạch kịp thời.

Người dân tuyệt đối không tự ý áp dụng các phương pháp dân gian như chích máu đầu ngón tay, cạo gió, cho uống nước chanh hay dùng thuốc không rõ nguồn gốc. Những hành động này chỉ khiến bệnh nhân mất đi "thời gian vàng" quý giá.

Cách phòng chống đột quỵ

Để phòng ngừa, chủ động phòng bệnh đột quỵ, TS.BS Bùi Phạm Minh Mẫn - Bệnh viện Đại học Y Dược Tp.HCM (cơ sở 3) khuyến cáo các biện pháp sau:

- Kiểm soát huyết áp: Trong tất cả các yếu tố nguy cơ, tăng huyết áp được xem là yếu tố quan trọng nhất liên quan đến đột quỵ. Đáng lưu ý, tăng huyết áp thường diễn tiến âm thầm và không gây triệu chứng rõ ràng. Nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi đã xảy ra biến cố tim mạch hoặc đột quỵ.

Việc đo huyết áp định kỳ, đúng kỹ thuật và theo dõi xu hướng thay đổi theo thời gian là biện pháp đơn giản nhưng có giá trị cao. Người trưởng thành, đặc biệt từ 40 tuổi trở lên hoặc có bệnh nền, nên duy trì thói quen đo huyết áp đều đặn, nhất là trong những ngày thời tiết lạnh. Lưu ý, khi ghi nhận huyết áp tăng kéo dài hoặc dao động bất thường, cần trao đổi với nhân viên y tế để được tư vấn điều chỉnh chế độ sinh hoạt hoặc điều trị phù hợp, thay vì tự ý xử trí.

- Nên duy trì lối sống lành mạnh: Phòng ngừa đột quỵ không đòi hỏi những thay đổi cực đoan, mà cần sự điều chỉnh hợp lý và duy trì đều đặn.

- Giảm ăn muối: Chế độ ăn nên được chú trọng giảm muối, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ muối mặn và tăng cường rau xanh, trái cây, cá và các nguồn đạm lành mạnh. Việc giảm lượng muối trong khẩu phần có tác động trực tiếp đến kiểm soát huyết áp.

- Vận động nhẹ nhàng: Hoạt động thể lực cần được duy trì ở mức phù hợp với thể trạng. Đi bộ nhanh, tập vận động nhẹ tại nhà hoặc các hình thức vận động vừa phải giúp cải thiện tuần hoàn, hỗ trợ kiểm soát huyết áp, đường huyết và mỡ máu. Trong thời tiết lạnh, cần khởi động kỹ và giữ ấm cơ thể khi vận động.

- Hạn chế rượu bia và không hút thuốc: Đây là một trong những biện pháp quan trọng để bảo vệ mạch máu. Rượu bia sử dụng quá mức có thể làm tăng huyết áp và rối loạn nhịp tim, trong khi thuốc lá gây tổn thương thành mạch và thúc đẩy quá trình xơ vữa.

- Ngủ đủ giấc: Giấc ngủ và sức khỏe tinh thần cũng cần được quan tâm. Thiếu ngủ và căng thẳng kéo dài có thể làm huyết áp dao động và làm giảm hiệu quả kiểm soát bệnh nền. Việc duy trì thời gian ngủ hợp lý, hạn chế thức khuya và sắp xếp công việc khoa học giúp cơ thể có điều kiện phục hồi tốt hơn.