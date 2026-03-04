Bộ phận của lợn “giữ” nhiều độc tố nhất, nhiều người vẫn lầm tưởng là bổ nên mê ăn

Phổi lợn được nhiều người chế biến thành món ngon, tuy nhiên các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn quá nhiều vì phổi là bộ phận của lợn dễ bị ký sinh trùng tấn công nhất. Phổi có chức năng giúp lợn thở. Môi trường sống của chúng nhiều bụi bẩn, phân chuồng chứa vi khuẩn, ký sinh trùng tồn tại trong một thời gian dài. Lợn hay có thói quen hít ngửi sát đất, dễ dàng tiếp xúc với các yếu tố trên. Đây cũng là cơ quan dễ viêm nhiễm nhất.

Hơn nữa, phế nang lợn rất khó làm sạch, và phổi chứa nhiều bệnh tật rất dễ bị bán ra thị trường, rủi ro không an toàn.

Không nên ăn quá nhiều phổi để tránh "rước bệnh" vào người. Ảnh minh họa.

Phó giáo sư Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa (Hà Nội) từng chia sẻ với Vietnamnet phổi là một bộ phận hô hấp của lợn. Phổi lợn hay của bất kỳ loài động vật nào cũng là cơ quan nội tạng “bẩn” nhất. Phổi chứa vi khuẩn, bụi bẩn, các tạp chất mà cơ quan hô hấp đưa vào. Đây cũng là cơ quan dễ viêm nhiễm nhất. Đặc biệt, các chuyên gia thống kê động vật cũng có thể bị viêm phổi.

Điều đáng nói theo kết quả kiểm nghiệm, 60% thành phần độc tố trong thức ăn chăn nuôi, các chất tạo nạc trong quá trình nuôi nhốt tồn tại trong phổi lợn. Ngoài ra, phổi còn nhiều đường khí quản để không khí lưu thông nên rất khó làm sạch. Vì vậy, khi chế biến các loài động vật từ gà, lợn, bò, dê… người dân thường bỏ bộ phận này đi.

Nhiều người có quan niệm sai lầm là "ăn gì bổ nấy" dẫn tới tiêu thụ phổi lợn quá mức. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng người bình thường nên ăn ít phổi lợn để đảm bảo sức khỏe. Người già, trẻ em, người đang chữa bệnh tốt nhất là không nên ăn.

Để bảo vệ sức khỏe chỉ nên ăn phổi lợn từ nguồn cung cấp đáng tin cậy, đảm bảo lợn được nuôi trong môi trường sạch sẽ và không bị nhiễm bệnh. Nên mua phổi lợn tươi sống và chế biến kỹ, nhất là bước rửa sao cho sạch. Tuyệt đối không ăn phổi lợn đã bị thâm đen, tanh, hôi hay có dấu hiệu bất thường khác.