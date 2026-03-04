Liên tiếp 3 ca nuốt dị vật nguy hiểm dịp Tết

Tại Trung tâm Tiêu hóa Gan mật, các bác sĩ cho biết chỉ trong vài ngày đã xử trí 3 trường hợp với các dị vật khác nhau, từ xương gà, thức ăn dai đến pin cúc áo. Điểm chung là đều xuất phát từ những tình huống rất quen thuộc trong bữa ăn hoặc sinh hoạt gia đình ngày Tết.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nam 66 tuổi, sau khi ăn thịt gà xuất hiện nuốt đau, vướng cổ nhưng chủ quan. Sau một ngày không cải thiện, bệnh nhân nhập viện, chụp cắt lớp vi tính phát hiện mảnh xương dài gần 3cm mắc ngang thực quản, đã găm vào niêm mạc và gây tổn thương. Dị vật được lấy ra kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm như thủng thực quản hay nhiễm trùng trung thất.

Một trường hợp khác là bệnh nhi 9 tuổi vô tình nuốt phải pin cúc áo trong lúc gia đình bận rộn tiếp khách. Kết quả chụp X-quang cho thấy dị vật đã vào dạ dày. Các bác sĩ nhanh chóng nội soi lấy pin ra an toàn. Theo cảnh báo, loại pin này có thể gây bỏng hóa chất nghiêm trọng chỉ sau vài giờ nếu không xử trí kịp thời.

Trường hợp thứ ba là bệnh nhân nữ 74 tuổi bị nghẹn sau khi ăn măng. Ban đầu, bệnh nhân tự xử lý bằng các mẹo dân gian như nuốt cơm, uống nhiều nước nhưng không hiệu quả. Nội soi cho thấy thức ăn mắc lại trong thực quản và đã được can thiệp kịp thời.

Các bác sĩ nhận định, dịp Tết là thời điểm nguy cơ cao xảy ra tai nạn nuốt dị vật do mâm cỗ nhiều món có xương, thực phẩm dai, thói quen vừa ăn vừa trò chuyện, sử dụng rượu bia làm giảm phản xạ nuốt. Trong khi đó, trẻ nhỏ có xu hướng hiếu động, còn người lớn lại dễ lơ là khi bận rộn.

Đáng lo ngại, nhiều người vẫn giữ thói quen tự xử lý khi mắc dị vật bằng cách nuốt cơm hoặc uống nhiều nước để "đẩy xuống". Cách làm này có thể khiến dị vật găm sâu hơn, làm tăng nguy cơ tổn thương.

Bác sĩ khuyến cáo, cần đến cơ sở y tế ngay khi có các dấu hiệu như nuốt đau, vướng kéo dài, cảm giác có vật mắc ở cổ hoặc ngực, khó thở, đau ngực hoặc khi trẻ nuốt phải pin, vật kim loại. Việc chậm trễ có thể dẫn đến biến chứng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Để phòng tránh, gia đình cần cắt nhỏ thức ăn cho người cao tuổi, nhắc trẻ ngồi yên khi ăn, không để các vật nhỏ như pin trong tầm tay trẻ, hạn chế vừa ăn vừa nói cười. Khi nghi ngờ có dị vật, cần đưa người bệnh đi khám ngay thay vì chờ đợi.

Các chuyên gia nhấn mạnh, chỉ một sơ suất nhỏ trong sinh hoạt cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Chủ động phòng ngừa là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình trong những ngày đầu năm.