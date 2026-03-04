Bác sĩ chỉ ra bộ phận “bẩn nhất” của vịt, nhiều người vẫn mê ăn vì tưởng bổ

Thịt vịt là nguyên liệu chế biến quen thuộc được nhiều gia đình Việt ưa chuộng vì dễ nấu, dễ ăn, có thể biến tấu thành nhiều món hấp dẫn như vịt om sấu, vịt nấu chao, vịt om măng.

Thịt vịt món ăn khoái khẩu của nhiều người.

Bác sĩ Lạc Nhạc Linh, chuyên gia dinh dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Cathay (Đài Bắc), chia sẻ với tờ United Daily News (Đài Loan) trong các loại thịt, thịt vịt có hàm lượng chất béo thấp hơn không chỉ so với thịt lợn, thịt bò và thịt cừu, mà còn ít chất béo hơn một chút so với thịt gà, ở cùng một phần thịt.

Thịt vịt không chỉ có tỉ lệ axit béo bão hòa thấp mà còn chứa tỉ lệ axit béo không bão hòa cao, lên đến 5%, cao hơn thịt gà và thịt lợn. Axit béo không bão hòa có thể làm chậm quá trình hình thành cholesterol xấu và có tác dụng chống oxy hóa.

Thịt vịt cũng nổi bật với hàm lượng vitamin A và B cao. So với thịt gà hoặc thịt lợn cùng trọng lượng, thịt vịt chứa lượng vitamin A gần gấp đôi; vitamin nhóm B không chỉ giúp ổn định hệ thần kinh mà còn là các enzyme quan trọng cho quá trình chuyển hóa năng lượng.

Phao câu vịt rất bẩn, chứa nhiều ký sinh trùng, độc tố cần loại bỏ trước khi chế biến hoặc hạn chế ăn. Ảnh minh họa.

Một số chị em phụ nữ mê ăn phao câu chỉ vì tin rằng, ăn phao câu giúp da đẹp, tóc mượt và cải thiện vòng 3. Đó chỉ là những lời đồn đoán không có căn cứ khoa học. "Thông tin ăn phao câu giúp da đẹp, tóc mượt không hề đúng. Thậm chí, có người không cắt tuyến nhờn để có tác dụng tốt hơn khi ăn. Trên thực tế, chưa có một nghiên cứu khoa học nào chứng minh ăn phao câu có tác dụng như vậy!", bác sĩ Hưng từng chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống.

Theo Tencent, không chỉ không có giá trị dinh dưỡng đặc biệt nào, phao câu vịt là cơ quan bài tiết, do đó đây là nơi khiến vịt có mùi hôi khó chịu nếu không được làm sạch.

Ngoài ra, phao câu vịt còn chứa tuyến mỡ và túi Fabricius. Các tuyến tiết mỡ nằm ở phía trong phao câu, vịt thường mổ vào lớp mỡ ở khu vực này để bảo vệ lông của chúng. Vì vậy, tuyến mỡ này dễ bị hình thành mủ, viêm nhiễm, nguy cơ lây lan phần thịt xung quanh.

Điều đáng nói, túi Fabricius là một trong những cơ quan miễn dịch trung tâm của vịt, nằm ở phần trên của trực tràng và cũng là cơ quan bạch huyết. Nó có thể chứa các vật thể lạ như mầm bệnh, chất thải chuyển hóa chưa tiêu hóa hết.

Lý do cơ bản là tất cả các loại phân vịt cần phải đi qua phần này. Rồi sẽ có người bắt bẻ rằng, rửa sạch sẽ không tốt sao? Nhưng bạn phải biết rằng độc tố không thể rửa sạch được, nó đã tích tụ trong cơ thể nó nhiều năm, nhiều bạn quan sát kỹ nên nhận thấy trên mông vịt có rất nhiều u nhỏ, đây đều là độc tố, một số là chất khác, u tuyến.

Do đó, khi chế biến, mọi người nên cắt bỏ hết phần phao câu vịt, không để lại phần thừa nào để loại bỏ hoàn toàn mùi hôi và mầm bệnh.

Theo chuyên gia, có ba nguyên tắc quan trọng khi sử dụng thịt vịt:

- Kiểm soát khẩu phần, tránh ăn quá nhiều trong một bữa.

- Hạn chế phần da và các bộ phận giàu béo nếu đang cần kiểm soát cân nặng, mỡ máu.

- Đảm bảo vệ sinh thực phẩm: làm sạch kỹ lòng, phao câu; nấu chín hoàn toàn để giảm nguy cơ vi sinh vật có hại.

Trúc Chi (t/h)