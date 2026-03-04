Tò mò xem pháo nổ, người đàn ông 46 tuổi đối mặt nguy cơ mù lòa vĩnh viễn

Ngày 3/3, các bác sĩ Khoa Tạo hình Thẩm mỹ - Thần kinh Nhãn khoa, Bệnh viện Mắt Tp.HCM cho biết, thời gian gần đây đơn vị liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp chấn thương mắt nặng liên quan đến pháo nổ, trong đó không ít ca đứng trước nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.

Trường hợp bệnh nhân nam 46 tuổi ở Bình Định - Gia Lai nhập viện ngày 19/2 trong tình trạng thị lực hai mắt chỉ còn nhận biết sáng tối, kèm bỏng da mặt, sưng nề mi mắt, cháy xém lông mi và đa dị vật kết - giác mạc. Bệnh nhân được điều trị nội trú, rửa mắt và lấy dị vật mỗi ngày. Sau một thời gian điều trị, do chấn thương quá nặng, thị lực hai mắt không thể phục hồi.

Khai thác tiền sử bệnh theo lời kể, trong lúc đi ngang qua khu vực có người đang đốt pháo, ông quay lại nhìn thì pháo bất ngờ phát nổ, mảnh vỡ văng trực tiếp vào hai mắt.

BSCKII. Biện Thị Cẩm Vân, Phó Trưởng Khoa Tạo hình Thẩm mỹ - Thần kinh Nhãn khoa, Bệnh viện Mắt Tp.HCM thăm khám cho nam bệnh nhân bị chấn thương hai mắt do pháo nổ. Ảnh: BV.

Theo các bác sĩ, chấn thương mắt do pháo nổ thường xuất phát từ sóng xung kích làm tăng đột ngột áp lực nội nhãn, gây tổn thương cấu trúc sâu bên trong mắt. Ngoài ra, mảnh vỡ tốc độ cao như kim loại, nhựa, cát, vỏ pháo có thể bắn trực tiếp vào kết mạc, giác mạc hoặc xuyên sâu vào nhãn cầu. Bỏng nhiệt và hóa chất vùng mặt, mi mắt cũng làm tổn thương thêm bề mặt nhãn cầu.

Hậu quả có thể bao gồm đa dị vật kết - giác mạc, tróc biểu mô giác mạc diện rộng, phù đục giác mạc, xuất huyết tiền phòng, xuất huyết nội nhãn, thậm chí rách hoặc vỡ nhãn cầu. Khi cấu trúc nhãn cầu bị phá hủy, khả năng phục hồi thị lực rất hạn chế dù đã được điều trị tích cực.

Cảnh báo việc đốt các loại pháo

Điều đáng nói, theo PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Nam, Trưởng khoa Tạo hình Thẩm mỹ - Thần kinh Nhãn khoa, Bệnh viện Mắt Tp.HCM cho biết, trong số 7 trường hợp nhập viện bị chấn thương mắt liên quan trực tiếp đến pháo, có 1 trường hợp buộc phải bỏ nhãn cầu, 4 trường hợp nặng tiên lượng phục hồi thị lực thấp, trong đó có một ca thị lực gần như mù cả hai mắt. Các bệnh nhân vẫn đang tiếp tục theo dõi, điều trị do nguy cơ để lại di chứng lâu dài.

Theo PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Nam, dù pháo hoa tầm thấp được phép sử dụng theo quy định, nhưng tình trạng đốt pháo nổ tự chế, pháo dây, pháo bi, pháo cối hoặc pháo không rõ nguồn gốc vẫn còn diễn ra. Những loại pháo này tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe, đặc biệt là đôi mắt - cơ quan nhạy cảm và dễ tổn thương.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, trong các ngày đầu năm mới, đơn vị tiếp nhận nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ. Đáng lo ngại, phần lớn nạn nhân là trẻ em và thanh thiếu niên. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý đốt pháo nổ, không sử dụng pháo tự chế hoặc pháo không rõ nguồn gốc; không đứng gần, không cúi nhìn trực tiếp vào pháo đang cháy; không để trẻ em tiếp xúc với pháo và không đốt pháo khi đã sử dụng rượu bia.

Khi không may xảy ra tai nạn, cần che nhẹ mắt và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở chuyên khoa mắt gần nhất; không tự ý rửa sâu, tra thuốc hoặc cố lấy dị vật ra khỏi mắt để tránh làm tổn thương nặng hơn.

Hơn 330 ca cấp cứu do pháo nổ trong 8 ngày Tết Trong 8 ngày nghỉ Tết, Bộ Y tế ghi nhận 338 ca khám, cấp cứu do pháo nổ hoặc chất nổ, trong đó một người tử vong. So với cùng kỳ Tết năm ngoái, số ca khám, cấp cứu do pháo nổ, chất nổ giảm song số ca tử vong tăng.

Trúc Chi (t/h Dân Trí, Tin tức và Dân tộc)