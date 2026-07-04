Loại hạt đen quen thuộc là "trợ thủ" tim mạch, "khắc tinh" đột quỵ

Chỉ một nắm hạt nhỏ bé, giá vài nghìn đồng, nhưng lại chứa khả năng vừa giải nhiệt cơ thể, vừa hỗ trợ ổn định đường huyết và giảm nguy cơ mỡ máu, đột quỵ khiến nhiều người bất ngờ.

Loại hạt đen nhánh giá rẻ được nhắc đến ở đây chính là đậu đen - một loại thực phẩm dân dã quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Dù nhỏ bé và bình dị, đậu đen lại chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, từ tim mạch, đường huyết đến khả năng thanh nhiệt cơ thể.

Tiến sĩ, lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam, chia sẻ với Vietnamnet, đậu đen (hắc đậu) là một trong những thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng. Trong 100g đậu đen có khoảng 21g protein, 16g chất xơ cùng nhiều khoáng chất thiết yếu như: sắt, magie, kali, canxi, mangan, kẽm và folate. Ngoài ra còn chứa các vitamin nhóm B (B1, B2, B3, B6), vitamin E và K.

Đáng chú ý, đậu đen giàu anthocyanin - chất chống oxy hóa - tạo nên màu đen đặc trưng của vỏ hạt, có khả năng hỗ trợ chống lão hóa, chống ung thư. Tất cả thành phần trên kết hợp lại, tạo nên sức mạnh tổng hợp, không chỉ nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong mà còn phòng bệnh, hỗ trợ điều trị bền vững.

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"Lá chắn" tự nhiên cho tim mạch

Nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan, folate, magie và flavonoid, đậu đen có thể hỗ trợ giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL). Điều này góp phần giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, cao huyết áp và đột quỵ.

Bên cạnh đó, anthocyanin còn giúp chống oxy hóa, giảm viêm và tăng độ bền thành mạch máu những yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ hệ tim mạch.

Một số người cao tuổi thường duy trì thói quen uống nước đậu đen rang mỗi sáng như một cách hỗ trợ sức khỏe tim mạch lâu dài.

Hỗ trợ gan và thanh lọc cơ thể

Trong những ngày nắng nóng, nước đậu đen rang thường được dùng như một thức uống giải nhiệt. Theo một số phân tích dinh dưỡng, đậu đen chứa molybdenum khoáng chất hỗ trợ quá trình chuyển hóa và thải độc của gan, giúp cơ thể duy trì chức năng "lọc" tự nhiên hiệu quả hơn.

Ổn định đường huyết, hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Hàm lượng chất xơ và protein trong đậu đen giúp làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate, từ đó hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau ăn. Một số hợp chất thực vật trong loại đậu này còn có thể hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin.

Nhờ đó, đậu đen được xem là thực phẩm phù hợp với người có nguy cơ tiền tiểu đường hoặc đang kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, cần lưu ý không nên thêm nhiều đường khi sử dụng để tránh làm mất lợi ích sức khỏe.

Làm đẹp da, chống lão hóa từ bên trong

Nhờ giàu chất chống oxy hóa anthocyanin, đậu đen giúp trung hòa gốc tự do tác nhân gây lão hóa sớm. Đồng thời, vitamin E và các axit amin trong hạt còn hỗ trợ tái tạo tế bào da, giúp da khỏe hơn, giảm sạm nám và tăng độ đàn hồi.

Việc sử dụng đậu đen thường xuyên trong chế độ ăn có thể góp phần giúp làn da sáng mịn, tóc chắc khỏe hơn nhờ nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong.

Các chuyên gia nhấn mạnh, đậu đen chỉ mang tính chất hỗ trợ sức khỏe, không phải thuốc và không có tác dụng thay thế điều trị y khoa. Việc sử dụng nên kết hợp với chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh để đạt hiệu quả tốt nhất.

Uống nước đậu đen vào thời điểm nào là tốt nhất để cơ thể hấp thu hiệu quả?

Nước đậu đen từ lâu được xem là thức uống dân dã có tác dụng giải nhiệt, hỗ trợ thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, không phải uống lúc nào cũng mang lại lợi ích tối ưu. Việc lựa chọn đúng thời điểm sử dụng sẽ giúp cơ thể hấp thu tốt hơn các dưỡng chất và hạn chế những ảnh hưởng không mong muốn.

Cách nấu nước đậu đen rang đúng chuẩn: Để giữ được hương vị thơm ngon và tối ưu giá trị dinh dưỡng, đậu đen nên được rang trước khi nấu. Cách làm này giúp giảm bớt tính "hàn" tự nhiên của đậu, đồng thời tạo mùi thơm dễ chịu khi sử dụng.

Đặc biệt, phần vỏ đậu không nên bỏ đi vì chứa nhiều hoạt chất quan trọng như anthocyanin một chất chống oxy hóa mạnh, góp phần bảo vệ thành mạch và làm chậm quá trình lão hóa.

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Cách thực hiện đơn giản:

- Chọn đậu đen xanh lòng, hạt mẩy, không mốc, có nguồn gốc rõ ràng.

- Rửa sạch, để ráo nước.

- Rang trên chảo với lửa nhỏ, đảo đều tay.

- Khi hạt dậy mùi thơm, vỏ hơi nứt nhẹ thì tắt bếp.

- Hãm với nước sôi 15-20 phút hoặc đun sôi khoảng 10 phút.

- Lọc bỏ bã, lấy nước uống trong ngày.

Nước đậu đen có thể dùng trong ngày, nhưng có hai "khung giờ vàng" giúp cơ thể hấp thu tốt hơn:

Sau bữa sáng khoảng 30 phút: hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp năng lượng nhẹ nhàng cho cơ thể khởi động ngày mới

Buổi chiều (15h-17h): giúp giảm mệt mỏi, bổ sung nước và khoáng chất, hỗ trợ tỉnh táo

Dù có nhiều lợi ích, nước đậu đen không phù hợp với tất cả mọi người. Một số trường hợp nên hạn chế hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi dùng, đặc biệt là người có hệ tiêu hóa yếu, dễ lạnh bụng hoặc đang điều trị bệnh lý đặc thù.

Lưu ý: Nước đậu đen chỉ có tác dụng hỗ trợ sức khỏe, không phải thuốc chữa bệnh và không thể thay thế phác đồ điều trị y khoa.