Mỹ đánh giá là "rau tốt nhất thế giới", bán nhiều ở chợ Việt nhưng ít người để ý

Từng được Mỹ xếp vào danh sách “rau tốt nhất thế giới”, loại rau này lại rất quen thuộc ngay trong các khu chợ Việt với mức giá bình dân, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Để xác định những loại rau và trái cây giàu dinh dưỡng nhất, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã tiến hành đánh giá dựa trên mật độ dinh dưỡng tức lượng dưỡng chất thiết yếu mà thực phẩm cung cấp trên mỗi calo.

Trong nghiên cứu này, các loại rau và trái cây được phân tích ở dạng tươi sống, nhằm đảm bảo kết quả không bị ảnh hưởng bởi sự hao hụt dinh dưỡng trong quá trình chế biến. Tuy nhiên, CDC cũng lưu ý rằng cách nấu nướng có thể làm thay đổi hàm lượng dưỡng chất của nhiều loại rau.

Các nhà nghiên cứu tập trung vào 17 dưỡng chất quan trọng, bao gồm: chất xơ, kali, sắt cùng các vitamin A, C, D, E và K. Tổng cộng 47 loại rau và trái cây được chấm điểm dựa trên khả năng cung cấp những dưỡng chất này so với lượng calo mà chúng chứa.

Từ bảng xếp hạng của CDC, tạp chí First For Women đã chọn ra 10 loại rau có mật độ dinh dưỡng cao nhất thế giới.

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Top 10 loại rau tốt nhất thế giới

Danh sách cho thấy rau lá xanh gần như chiếm ưu thế tuyệt đối. Đứng đầu là cải xoong với số điểm hoàn hảo 100, tiếp theo là cải thảo, cải cầu vồng, lá củ dền và rau chân vịt. Đây đều là những loại rau rất giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa nhưng lại chứa rất ít calo.

Top 10 loại rau giàu dinh dưỡng nhất theo CDC:

1. Cải xoong (100,00 điểm)

2. Cải thảo (91,99)

3. Cải cầu vồng (89,27)

4. Lá củ dền (87,08)

5. Rau chân vịt (86,43)

6. Rau diếp xoăn (73,36)

7. Rau xà lách (70,73)

8. Rau mùi tây (65,59)

9. Rau xà lách Romaine (63,48)

10.Rau cải rổ (62,49)

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Điểm chung của các loại rau dẫn đầu bảng xếp hạng là mật độ dinh dưỡng rất cao. Phần lớn đều là rau lá xanh đậm, giàu vitamin A, C và K, đồng thời cung cấp nhiều chất xơ, sắt, kali và các hợp chất chống oxy hóa.

Những dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe, giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ tim mạch, duy trì xương chắc khỏe, hỗ trợ thị lực và góp phần giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính.

Đáng chú ý, nhiều loại rau trong danh sách như: cải thảo, rau chân vịt, xà lách, rau mùi tây... đều rất phổ biến và dễ tìm tại Việt Nam, giúp người tiêu dùng dễ dàng bổ sung vào thực đơn hằng ngày để nâng cao chất lượng dinh dưỡng.

Giá trị dinh dưỡng nổi bật của rau diếp xoăn

Đáng chú ý, trong bảng xếp hạng các loại rau giàu dinh dưỡng do CDC Mỹ công bố, rau diếp xoăn đứng ở vị trí thứ 6. Đây là loại rau lá xanh được đánh giá cao nhờ hàm lượng vitamin và khoáng chất phong phú, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đặc biệt, ở Việt Nam, rau diếp xoăn khá phổ biến, dễ trồng và được bán nhiều tại các chợ với mức giá rất bình dân, nên người tiêu dùng có thể dễ dàng bổ sung vào bữa ăn hằng ngày.

Trong 100g rau diếp xoăn phần ăn được, có tới khoảng 92,3% là nước, cùng với protein, chất xơ, khoáng chất và các vitamin thiết yếu như A, C, E và K. Loại rau này còn chứa các hợp chất thực vật có lợi như lactucopicrin và lactucarinum, tạo nên vị đắng nhẹ đặc trưng nhưng lại có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và thanh nhiệt cơ thể.

Ngoài ra, rau diếp xoăn còn giàu inulin và oligosaccharid – những prebiotic tự nhiên giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, cải thiện hệ tiêu hóa và hỗ trợ hấp thu canxi tốt hơn.

Hỗ trợ tiêu hóa, ngừa táo bón: Rau diếp xoăn có tác dụng nhuận tràng tự nhiên, giúp cải thiện tình trạng táo bón mãn tính và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn khi sử dụng thường xuyên.

Tốt cho mắt và thị lực: Nhờ hàm lượng vitamin A cao cùng các dưỡng chất thực vật có lợi, rau diếp xoăn góp phần bảo vệ mắt, hỗ trợ giảm mỏi mắt và cải thiện sức khỏe thị lực.

Hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết: Chất inulin trong rau giúp cân bằng đường huyết, hỗ trợ người mắc tiểu đường, đồng thời góp phần giảm cholesterol, tốt cho tim mạch.

Thanh lọc gan và hỗ trợ giải độc : Rau diếp xoăn được xem như một loại thảo dược tự nhiên giúp hỗ trợ chức năng gan, cải thiện quá trình thải độc và hỗ trợ hoạt động của túi mật.

Tăng cường sức khỏe tổng thể: Nhờ giàu chất chống oxy hóa và khoáng chất, loại rau này giúp nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

Cách chế biến rau diếp xoăn ngon và dễ ăn

Dù có vị hơi đắng nhẹ đặc trưng, rau diếp xoăn vẫn có thể chế biến thành nhiều món ngon, dễ dùng và giữ được dinh dưỡng:

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Salad rau diếp xoăn trộn dầu giấm

- Rửa sạch rau, để ráo.

- Trộn cùng cà chua bi, dưa leo, hành tím.

- Thêm dầu olive, giấm táo và chút muối.

Món này giữ nguyên độ giòn và vị tươi mát tự nhiên của rau.

Nước ép rau diếp xoăn mix trái cây

- Ép rau diếp xoăn cùng cà rốt, táo hoặc cần tây.

- Có thể thêm mật ong để giảm vị đắng.

Thức uống giúp thanh lọc cơ thể và bổ sung vitamin nhanh chóng.

Rau diếp xoăn xào tỏi

- Phi thơm tỏi.

- Cho rau vào xào nhanh trên lửa lớn

- Nêm nhẹ muối, tiêu.

Giữ được độ xanh và vị giòn, dễ ăn hơn

Rau diếp xoăn không chỉ là một loại rau xanh quen thuộc mà còn là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, hỗ trợ tiêu hóa, tim mạch, thị lực và sức khỏe tổng thể. Với nhiều cách chế biến đơn giản, đây là loại rau rất đáng để bổ sung thường xuyên vào thực đơn hằng ngày.