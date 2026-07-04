Bác sĩ ung thư chỉ mặt 9 "ổ nguy cơ" ngay trong nhà: Càng dùng lâu, sức khỏe càng bị đe dọa

Một bác sĩ chuyên khoa ung thư đã chỉ ra 9 vật dụng và thói quen trong gia đình mà ông sẽ cân nhắc loại bỏ hoặc thay đổi để giảm nguy cơ ung thư.

Mặc dù không có món đồ nào trong nhà chắc chắn gây ung thư, các chuyên gia cho rằng việc giảm tiếp xúc với những yếu tố nguy cơ đã được xác định có thể góp phần bảo vệ sức khỏe về lâu dài.

Bác sĩ Jiri Kubes, chuyên gia xạ trị ung thư và Giám đốc Y khoa tại Proton Therapy Center (tại Cộng hòa Séc), cho biết: "Mọi người thường nghĩ phòng ngừa ung thư đòi hỏi một thay đổi lớn trong lối sống. Nhưng trên thực tế, đó thường là rất nhiều quyết định nhỏ, hợp lý được duy trì theo thời gian.”

“Chúng ta không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ung thư, nhưng có thể giảm tiếp xúc với một số yếu tố nguy cơ có thể phòng tránh và đưa ra những lựa chọn lành mạnh hơn mỗi ngày."

9 thứ bác sĩ ung thư khuyên nên loại bỏ hoặc thay đổi

1. Chảo chống dính bị trầy xước, bong lớp phủ

Nếu lớp chống dính bị trầy, bong hoặc nứt, bác sĩ Kubes khuyến cáo nên thay chảo mới.

Ông cho biết: "Các loại chảo chống dính hiện đại nhìn chung được coi là an toàn nếu sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, nên thay thế khi lớp phủ bị hư hỏng và tránh đun ở nhiệt độ quá cao khi không cần thiết."

2. Chai nhựa dùng một lần để ngoài trời nắng

Bác sĩ Kubes khuyến cáo không nên tái sử dụng nhiều lần các chai nhựa dùng một lần, đặc biệt sau khi chúng đã bị để trong ô tô nóng hoặc dưới ánh nắng trực tiếp.

"Tôi sẽ tránh tái sử dụng các chai nhựa dùng một lần, nhất là khi chúng đã tiếp xúc với nhiệt độ cao. Đây là thay đổi đơn giản giúp giảm tiếp xúc không cần thiết với các hóa chất."

Bác sĩ Kubes khuyến cáo không nên tái sử dụng nhiều lần các chai nhựa dùng một lần.

3. Thịt nướng bị cháy xém

Các bữa tiệc nướng ngoài trời không phải là vấn đề, nhưng việc thường xuyên ăn thịt bị cháy đen thì không nên.

Ông giải thích: "Khi thịt được nấu ở nhiệt độ rất cao đến mức cháy xém, có thể hình thành các hợp chất hóa học gọi là HCA và PAH. Bạn không cần tránh hoàn toàn đồ nướng, nhưng không nên thường xuyên ăn phần thịt bị cháy."

Bạn không cần tránh hoàn toàn đồ nướng, nhưng không nên thường xuyên ăn phần thịt bị cháy.

4. Bụi phát sinh khi sửa chữa nhà

Việc chà nhám gỗ, cắt bê tông hay khoan tường đều tạo ra bụi mịn mà bác sĩ Kubes đặc biệt lưu ý.

"Một số loại bụi, bao gồm bụi silica, được biết là có hại cho sức khỏe. Khi sửa chữa nhà, cần đảm bảo thông gió tốt và sử dụng thiết bị bảo hộ hô hấp phù hợp."

5. Nhà bếp thông gió kém

Việc nấu ăn, đặc biệt ở nhiệt độ cao, tạo ra nhiều hạt bụi và chất ô nhiễm trong không khí.

Ông khuyên: "Chỉ cần bật máy hút mùi hoặc mở cửa sổ khi nấu ăn cũng có thể cải thiện chất lượng không khí trong nhà."

6. Khí radon tại những khu vực nguy cơ cao

Radon là loại khí phóng xạ xuất hiện tự nhiên và là nguyên nhân gây ung thư phổi đứng thứ hai sau hút thuốc lá.

"Bởi hầu hết mọi người đều không nghĩ đến radon, nếu sống ở khu vực có nguy cơ cao thì nên kiểm tra xem ngôi nhà có cần đo nồng độ khí này hay không."

7. Thuốc lá

Theo bác sĩ Kubes, hút thuốc vẫn là nguyên nhân gây ung thư có thể phòng tránh lớn nhất.

"Nếu chỉ được chọn loại bỏ một thói quen thì đó chắc chắn là hút thuốc. Không có mức độ tiếp xúc nào với thuốc lá được coi là an toàn, kể cả hít phải khói thuốc thụ động."

8. Dự trữ quá nhiều rượu bia trong nhà

Rượu là yếu tố nguy cơ đã được ghi nhận đối với nhiều loại ung thư.

Ông gợi ý: "Nên để rượu bia cho những dịp đặc biệt thay vì sử dụng hằng ngày. Điều này sẽ giúp bạn giảm lượng tiêu thụ dễ dàng hơn."

9. Một ngôi nhà khiến việc sống thiếu lành mạnh trở nên quá dễ dàng

Thay đổi cuối cùng không liên quan đến việc bỏ đi một món đồ cụ thể.

"Tôi sẽ biến lối sống lành mạnh thành lựa chọn dễ thực hiện nhất. Hãy để trái cây ở nơi dễ nhìn thấy, dùng kem chống nắng, duy trì vận động, không hút thuốc và hạn chế rượu bia. Những thói quen này có tác động đến nguy cơ ung thư lớn hơn nhiều so với những gì mọi người vẫn nghĩ."

Bác sĩ Kubes cũng nhấn mạnh: "Tôi không muốn mọi người trở nên quá lo lắng về mọi món đồ trong nhà. Ung thư là căn bệnh phức tạp với rất nhiều nguyên nhân và hiếm khi chỉ do một yếu tố duy nhất gây ra.”

"Điều quan trọng là nhiều yếu tố nguy cơ lớn hoàn toàn có thể thay đổi. Những điều chỉnh nhỏ nhưng được duy trì đều đặn trong nhiều năm thực sự có thể tạo nên khác biệt đối với sức khỏe."



