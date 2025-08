Loại cá ở Việt Nam được nói vui "chưa nấu đã chín nhừ", là cá biển nhưng rẻ, bổ không thua cá đắt tiền

Bên cạnh các loại thịt hay rau xanh, trong mâm cơm hàng ngày của các gia đình, để cung cấp đầy đủ dưỡng chất cũng như tạo sự đa dạng, không thể không nhắc tới các loại cá. Cá được đánh giá là nguồn đạm lành mạnh, dễ dàng phù hợp với mọi đối tượng, chế biến được thành nhiều món ăn ngon.

Trong vô vàn các loại cá, có một loại được nhiều người Việt gọi vui là cá "chưa nấu đã chín nhừ". Với kích thước nhỏ, thuôn dài, 100gr cá này cung cấp đạm, năng lượng, chất béo, canxi cùng nhiều khoáng chất khác cho người ăn. Đặc biệt, hàm lượng omega-3 có trong cá cao hơn nhiều với loại cá khác.

Đang được nhắc tới chính là cá nục.

Ảnh minh họa

Loại cá phổ thông nhưng "không tầm thường"

Cá nục phổ biến trên thế giới là loại cá nục Đại Tây Dương. Loài cá này có đặc điểm thân thon, sống theo đàn dày đặc, thường được bắt gặp tại các vùng biển lạnh và ôn đới của Bắc Đại Tây Dương - từ bờ biển New England (Mỹ) đến tận Biển Đen, Địa Trung Hải. Theo NOAA Fisheries và IUCN, nhiều quốc gia như Canada, Na Uy hay Nhật Bản xem cá nục là “vàng xanh” của đại dương khi sản lượng khai thác có năm lên tới gần 1 triệu tấn.

Ở Việt Nam, người dân cũng có thể dễ dàng mua được cá nục tại siêu thị hay các khu chợ dân sinh. Có nhiều nhóm cá nục khác nhau được người Việt ưa chuộng như cá nục hoa, cá nục gai, cá nục suôn hay nục chuối, phân bố chủ yếu ở vùng biển miền Trung, Nam Bộ và thường được đánh bắt ven bờ.

Loại cá nục này cũng có phần khác so với cá nục Đại Tây Dương. Ví dụ như cá nục hoa có thân dày, mắt to, vảy óng ánh như nhuộm sắc ánh kim, còn cá nục gai thì dài và nhiều mỡ hơn. Cá nục Việt vẫn giữ giữ được ưu điểm là giàu chất đạm, omega-3, vitamin B12, và đặc biệt ít chất béo bão hòa – rất phù hợp với xu hướng ăn uống lành mạnh hiện nay.

Cá nục hoa

Tùy từng loại cá nục mà có hình thức khác biệt đôi chút, song hàm lượng dinh dưỡng được đánh giá tương đồng (Ảnh minh họa)

Bên cạnh hàm lượng dinh dưỡng, cá nục còn được nhiều người yêu thích là bởi giá thành bình dân, rẻ hơn đáng kể so với các loại cá biển khác. Khảo sát tại các siêu thị, giá cá nục tươi dao động khoảng 55.000 - 80.000đ/kg, rẻ hơn so với mức giá từ 100.000đ trở lên của cá ngừ thân nhỏ, 120.000đ trở lên của cá thu, 350.000đ trở lên của cá hồi. Mức giá cá nục được đánh giá chỉ nhỉnh hơn 1 chút so với các loại cá sông, cá nước ngọt như cá chép (40.000đ/kg trở lên), cá rô phi (30.000đ/kg trở lên)...

Vì những yếu tố trên, loại cá "chưa nấu đã chín" của người Việt là một trong những lựa chọn tốt - bổ - rẻ cho mâm cơm hàng ngày. Cá nục có thể được chế biến thành nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng, phù hợp với đa dạng đối tượng cá thành viên trong gia đình.

Công thức món ngon từ cá nục

Dưới đây là ba món ăn gợi ý từ cá nục – phù hợp cho cả bữa cơm gia đình lẫn những ngày muốn đổi vị cho thực đơn.

1. Cá nục kho cà chua – Món cơm nhà "quốc dân"

Với vị chua dịu của cà chua, ngọt thanh từ cá, món kho này luôn đứng đầu danh sách các món ăn quen thuộc của nhiều gia đình. Món này thích hợp dùng cá nục hoa hoặc cá nục gai – hai loại thịt chắc, ít tanh và không bị bở khi nấu lâu.

2. Cá nục nướng giấy bạc – Giữ trọn vị ngọt từ biển

Nếu muốn đổi vị hoặc làm món nhậu nhẹ cho bữa tối, cá nục nướng giấy bạc là lựa chọn lý tưởng.

3. Bún cá nục – Món ăn sáng đậm chất miền Trung

Không cầu kỳ như bún bò hay phở, bún cá nục là món ăn sáng mộc mạc, đậm đà vị biển, rất phổ biến ở các tỉnh duyên hải miền Trung. Món này hợp với cá nục nhỏ nguyên con – loại thường được các bà nội trợ miền Trung ưa chuộng để giữ trọn hương vị cá biển khi kho hoặc nấu nước.

Tổng hợp