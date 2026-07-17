Loại cá có vẻ ngoài giản dị là cả một thế giới món ngon, rất giàu omega-3 và protein

Loại cá này ít được nhắc đến, có giá chỉ vài chục nghìn đồng/kg nhưng lại được xem là nguồn dinh dưỡng quý giá, giàu omega-3 và protein, vừa dễ chế biến, vừa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Cá trê.

Cá trê vốn là loài cá quen thuộc ở các miền quê. Ngày trước, chỉ cần ra đồng ruộng, ao hồ là bắt được một mẻ cá trê để chế biến thành đủ món ăn dân dã.

Cá trê có nhiều loại khác nhau, mỗi loài mang đặc điểm riêng biệt như cá trê trắng, cá trê vàng, cá trê lai, cá trê phi và cá trê đen. Trong đó, cá trê đen tự nhiên là loài được ưa chuộng hơn cả bởi thịt săn chắc, hương vị đặc trưng và đã gắn bó với người dân từ bao đời nay.

Loài cá này có thân màu vàng nâu hoặc xám, bụng trắng xám, dọc thân có các chấm trắng nhỏ. Cá trê đen thường bị nhầm với cá nheo, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy chúng có từ 4–6 râu dài, trong khi cá nheo chỉ có 2 râu.

Tập tính sống của cá trê đen cũng khá đặc biệt. Chúng thường ẩn mình dưới lớp thực vật thủy sinh, thích những nơi nước sâu và hoạt động chủ yếu về đêm. Không nổi tiếng như cá lóc, cá basa hay cá linh, cá trê lại là loại cá dân dã có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Từ những bữa cơm gia đình đến các món đặc sản miền quê, cá trê luôn có cách biến tấu đa dạng, mang hương vị riêng khiến nhiều người yêu thích.

So với nhiều loại cá đồng khác, cá trê có phần thịt mềm, béo, ít xương dăm nên dễ chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Đây cũng là lý do loại cá này xuất hiện trong nhiều món ăn dân dã của các vùng miền.

Cá trê kho tộ.

Cá trê có thể chế biến thành nhiều món ngon: Cá trê kho tộ đậm vị, cá trê chiên giòn chấm nước mắm tỏi ớt, cá trê nướng sa tế cay nồng, cá trê om chuối đậu hay nấu canh chua thanh mát... Đặc biệt, cá trê nướng rơm vẫn là món ăn khiến nhiều người lưu luyến bởi hương vị mộc mạc, thơm ngọt đặc trưng.

Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, cá trê còn là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng. Thịt cá chứa nhiều protein, omega-3, vitamin B12 và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Omega-3 trong cá trê rất tốt cho tim mạch và thị lực, giúp phòng ngừa các bệnh liên quan đến mắt. Vitamin B12 hỗ trợ hệ thần kinh, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung.

Ngoài ra, lượng protein cao nhưng ít calo khiến cá trê trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn giảm cân mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng.

Món cá trê nướng.

Với nhiều người dân vùng nông thôn, cá trê không chỉ là nguyên liệu nấu ăn mà còn gợi nhớ về những ngày bắt cá ngoài đồng, những bữa cơm giản dị bên gia đình.

Ngày trước, cá trê thường được xem là món ăn bình dân vì dễ tìm, dễ bắt. Tuy nhiên, nhờ hương vị thơm ngon và khả năng chế biến đa dạng, loại cá này ngày càng được nhiều người quan tâm hơn.

Không ít nhà hàng, quán ăn hiện nay đã đưa các món từ cá trê vào thực đơn như một cách giới thiệu hương vị quê nhà đến thực khách.

Cá trê chế biến được nhiều món ngon.

Một trong những bước quan trọng khi chế biến cá trê là sơ chế để loại bỏ mùi đặc trưng của cá da trơn. Người nội trợ thường dùng muối, chanh, giấm hoặc nước vo gạo để làm sạch nhớt trước khi nấu.

Khi chế biến, tùy từng món mà cá có thể được giữ nguyên con hoặc cắt khúc. Các loại gia vị quen thuộc như sả, nghệ, tiêu, ớt, riềng thường được sử dụng để làm tăng hương vị. Nhờ sự kết hợp giữa nguyên liệu dân dã và cách nấu đa dạng, cá trê có thể biến thành nhiều món ăn từ đơn giản đến cầu kỳ.

Không sở hữu vẻ ngoài bắt mắt, cá trê vẫn có sức hút riêng nhờ phần thịt thơm, béo và khả năng kết hợp với nhiều loại gia vị. Từ món cá trê kho tiêu trong bữa cơm gia đình đến cá trê nướng trong những buổi sum họp, loại cá dân dã này đã trở thành một phần của ẩm thực quê Việt.

Hương Giang (theo sastar, kienthuc)