Thoát nguy kịch sau khi bị sét đánh lúc đang lao động

Đang làm việc ngoài trời, người đàn ông 40 tuổi ở Phú Thọ bất ngờ bị sét đánh.

Ảnh: Sở Y tế Phú Thọ

Trung tâm Y tế khu vực Cao Phong (Phú Thọ) vừa cấp cứu thành công người bệnh B.V.C. (40 tuổi, trú tại xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ) bị sét đánh trong lúc lao động ngoài trời.

Theo người nhà, ngay sau khi tai nạn xảy ra, những người có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng ép tim ngoài lồng ngực cho nạn nhân, đồng thời đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cao Phong cấp cứu.

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng da và niêm mạc nhợt, tím tái đầu chi, rét run. Các y, bác sĩ lập tức triển khai hồi sức tích cực, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và theo dõi sát diễn biến lâm sàng.

Nhờ được sơ cứu đúng cách và chuyển đến cơ sở y tế kịp thời, người bệnh đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sức khỏe ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.

Theo BSCKI Bùi Thị Mừng, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, sét đánh là tai nạn thiên tai đặc biệt nguy hiểm, có thể gây ngừng tim, ngừng hô hấp, rối loạn nhịp tim, tổn thương thần kinh, bỏng và nhiều biến chứng nghiêm trọng khác. Khi gặp nạn nhân bị sét đánh, cần nhanh chóng đưa người bệnh ra khỏi khu vực nguy hiểm khi bảo đảm an toàn, kiểm tra ý thức, nhịp thở và mạch. Nếu nạn nhân ngừng tim hoặc ngừng thở, cần tiến hành hồi sinh tim phổi (CPR) ngay, đồng thời gọi cấp cứu và đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Các bác sĩ cũng lưu ý, người bị sét đánh không mang điện trong cơ thể, vì vậy có thể tiếp cận để sơ cứu ngay sau khi bảo đảm khu vực xung quanh an toàn.

Để phòng tránh tai nạn do sét trong mùa mưa giông, người dân nên thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, hạn chế làm việc ngoài trời khi có sấm sét, nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn khi có dấu hiệu giông và không đứng dưới cây cao, gần cột điện, khu vực trống trải hoặc tiếp xúc với các vật bằng kim loại. Khi phát hiện người bị sét đánh, cần gọi cấp cứu, sơ cứu đúng cách và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế sớm nhất để nâng cao cơ hội cứu sống và giảm thiểu biến chứng.