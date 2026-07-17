Từ điều trị đến phục hồi: Giải pháp chăm sóc toàn diện cho người cao tuổi tại Phương Đông Asahi

Với người cao tuổi đa bệnh lý, rời bệnh viện chưa đồng nghĩa với hồi phục. Tiếp nối kết quả điều trị từ BVĐK Phương Đông, Phương Đông Asahi lấp đầy khoảng trống sau xuất viện bằng lộ trình chăm sóc chuyên sâu hằng ngày; từng bước giúp người cao tuổi giành lại khả năng vận động, tự chủ trong sinh hoạt và giữ trọn phẩm giá tuổi già.

Trong bữa trưa tại phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi, ông N.H.D. (86 tuổi) chậm rãi tự đưa từng thìa cơm lên miệng, bên cạnh là nhân viên chăm sóc đang chăm chú quan sát. Sau bữa ăn, ông có thể đứng lên và đi lại trong khu sinh hoạt với sự hỗ trợ của nhân viên. Những động tác tưởng chừng bình thường ấy lại là dấu mốc đáng quý với một người từng phụ thuộc gần như hoàn toàn vào người chăm sóc.

Sau một cú ngã, điều đáng lo không chỉ là gãy xương

Vài tháng trước, ông D. được BVĐK Phương Đông chẩn đoán gãy kín đầu trên xương cánh tay trái sau cú ngã trong nhà vệ sinh. Tuy nhiên, tổn thương xương chỉ là một phần trong bức tranh sức khỏe phức tạp. Trên nền Parkinson và Alzheimer, khả năng vận động, phản ứng của ông vốn suy giảm; quá trình điều trị còn ghi nhận viêm phổi, rối loạn điện giải, phù và suy kiệt. Sau giai đoạn cấp tính, ông được chuyển sang Phương Đông Asahi để phục hồi y tế kết hợp dưỡng lão dài hạn. Thời điểm tiếp nhận, ông chưa thể tự đứng hay đi lại, chỉ ngồi xe lăn trong thời gian ngắn, việc ăn uống phụ thuộc vào cháo loãng và súp; cơ thể loét tì đè độ 2 vùng cùng cụt.

Với người cao tuổi đa bệnh lý, ổn định tổn thương mới chỉ là bước đầu. Từ "đủ điều kiện ra viện" đến "trở lại đời sống thường ngày" vẫn là khoảng trống cần được lấp đầy bằng quá trình theo dõi toàn diện và liên tục, thay vì chỉ tái khám sau vài tuần.

Hành trình phục hồi bền vững từ mô hình chăm sóc cá nhân hóa tại Phương Đông Asahi

Khi tiếp nhận ông D. ngày 5/5, Phương Đông Asahi đã đánh giá toàn trạng, từ vận động, ăn uống, giao tiếp, dinh dưỡng đến nguy cơ té ngã. Từ đó, kế hoạch chăm sóc được xây dựng đồng thời theo các mục tiêu: cải thiện thể trạng, phục hồi vận động, phòng biến chứng và hỗ trợ nhận thức.

Khẩu phần dinh dưỡng được điều chỉnh cá nhân hóa theo tình trạng và khả năng nuốt, đồng thời tăng năng lượng, protein và kiểm soát nguy cơ sặc. Sau ba ngày, ông chuyển sang cháo đặc, đến ngày 20/5 bắt đầu ăn cơm mềm. Bên cạnh đó, ông được tập vận động khớp, ngồi dậy, giữ thăng bằng, chuyển tư thế, đứng và đi dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, kỹ thuật viên Phục hồi chức năng. "Ở người cao tuổi mắc nhiều bệnh lý nền, quá trình phục hồi cần được thực hiện từng bước, phù hợp với thể trạng và khả năng đáp ứng của mỗi người. Mỗi chức năng được cải thiện, từ ngồi vững, tự đứng dậy, thực hiện các hoạt động sinh hoạt hằng ngày đến đi lại, đều góp phần giảm mức độ phụ thuộc và nâng cao chất lượng cuộc sống", BS CKI Nguyễn Đức Anh - Trưởng khoa Phục hồi chức năng, BVĐK Phương Đông cho biết.

Ngoài 1-2 buổi tập chuyên môn mỗi ngày, nhân viên chăm sóc khuyến khích ông tự ngồi, cầm cốc, tự ăn và tập đi trong khả năng. Do mắc Alzheimer, ông được hỗ trợ bởi nhóm nhân viên quen thuộc, gọi đúng tên, nói chậm, nhắc lại và hướng dẫn theo từng bước ngắn. Lịch sinh hoạt ổn định cùng sự động viên đã giúp ông an tâm và hợp tác tốt hơn.

Hiệu quả của lộ trình phục hồi được thể hiện qua những thay đổi rõ rệt theo từng giai đoạn. Sau khoảng một tuần, ông ngồi vững lâu hơn, một tháng sau bắt đầu tự đứng; hơn một tháng rưỡi đã đi được quãng ngắn dưới sự giám sát của một nhân viên. So với thời điểm mỗi lần rời giường cần hai người phối hợp, mức độ phụ thuộc đã giảm rõ rệt. Ông còn tự cầm thìa, ăn phần lớn khẩu phần, tăng hơn 3kg, thể trạng và tinh thần đều cải thiện.

"Lần gần đây nhất, chúng tôi rất vui khi thấy da dẻ ông hồng hào, đứng lên đi lại với sự hỗ trợ và trò chuyện cởi mở hơn. Gia đình càng yên tâm để ông tiếp tục được chăm sóc, phục hồi và an dưỡng lâu dài tại Phương Đông Asahi", người thân ông D. chia sẻ.

Với đội ngũ chăm sóc, những chuyển biến tích cực ấy còn mang ý nghĩa lớn hơn cả một kết quả phục hồi. "Từng ngày, từng tuần, cụ có những tiến bộ rõ rệt. Đây không chỉ là cải thiện thể chất mà còn thay đổi về chất lượng cuộc sống. Nhìn thấy cụ vui khỏe mỗi ngày chính là niềm hạnh phúc và động lực lớn cho chúng tôi", chị Nguyễn Thị Hồng Diệp - Phó phòng Chăm sóc tại Phương Đông Asahi xúc động bày tỏ.

Đáp ứng đa dạng nhu cầu với mô hình dưỡng lão chăm sóc toàn diện

Nhu cầu chăm sóc liên tục không chỉ dành cho người vừa điều trị chuyên sâu. Khi đến dưỡng lão tại Phương Đông Asahi, bà N.T.M. (88 tuổi) có thể trạng yếu, thường xuyên dùng xe lăn, cần hỗ trợ sinh hoạt và ít tham gia hoạt động chung.

Đội ngũ chăm sóc đã duy trì vận động phù hợp, khuyến khích bà xông hơi trị liệu theo thể trạng và từng bước kết nối với các cư dân. Sau một thời gian, bà có thể tự đi dưới sự giám sát, ít phụ thuộc xe lăn, ăn nhai tốt hơn và chủ động tham gia câu lạc bộ. Mọi hoạt động hằng ngày đều được cập nhật thường xuyên tới gia đình.

Nếu hành trình của ông D. cho thấy vai trò của chăm sóc hậu điều trị, trường hợp bà M. lại mở rộng ý nghĩa của phục hồi: không chỉ cải thiện thể chất, người cao tuổi còn cần lấy lại sự tự tin, khả năng giao tiếp và cảm giác thuộc về cộng đồng.

Phương Đông Asahi - "Cánh tay y tế" nối dài hành trình điều trị và phục hồi

Giá trị của hệ sinh thái Phương Đông nằm ở sự kết nối giữa điều trị chuyên sâu tại bệnh viện và chăm sóc dài hạn sau xuất viện. Sau khi BVĐK Phương Đông kiểm soát biến cố sức khỏe, Phương Đông Asahi tiếp tục triển khai các chỉ định y khoa một cách toàn diện, giúp kết quả điều trị chuyển hóa thành khả năng sống thực tế của người cao tuổi.

Dưỡng lão gắn với chăm sóc chuyển tiếp

Khi tiếp nhận người cao tuổi sau xuất viện, Phương Đông Asahi đánh giá thể trạng, bệnh nền, thuốc đang dùng, lịch tái khám, khả năng vận động, nhu cầu dinh dưỡng và mức hỗ trợ sinh hoạt để xây dựng kế hoạch chăm sóc phù hợp.

Theo dõi đa yếu tố và quản trị y tế dự phòng

Trong quá trình dưỡng lão, cư dân được các bác sĩ từ nhiều chuyên khoa thăm khám và theo dõi toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Cách tiếp cận này tiệm cận định hướng của WHO về chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi: tích hợp các giải pháp y tế và xã hội trên nguyên tắc lấy con người làm trung tâm.

Phục hồi những khả năng thiết yếu của cuộc sống

Mục tiêu cốt lõi không phải là bao bọc hay làm thay hoàn toàn mà là kiên trì hỗ trợ người cao tuổi từng bước phục hồi khả năng tự chủ: từ ăn uống, đi lại với mức trợ giúp giảm dần đến giao tiếp và tham gia hoạt động cộng đồng. Đó cũng là cách gìn giữ phẩm giá và quyền chủ động lâu dài cho người cao tuổi.

Trường hợp của ông D. hay bà M. là minh chứng rõ nét cho giá trị của mô hình dưỡng lão trên nền tảng y tế, nơi điều trị, phục hồi, quản trị nguy cơ và chăm sóc tinh thần được tích hợp vào đời sống hằng ngày. Trong hệ sinh thái Phương Đông, Phương Đông Asahi đóng vai trò là mắt xích chuyển tiếp hoàn hảo sau điều trị, kiến tạo nên một "miền sống hạnh phúc" và nâng tầm chất lượng sống cho người cao tuổi.

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Phức hợp Nghỉ dưỡng – Dưỡng lão Phương Đông Asahi

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