Ăn cà chua mỗi ngày suốt 1 năm, cô giáo 50 tuổi nhận kết quả bất ngờ

Sau hơn một năm duy trì thói quen ăn 1 quả cà chua mỗi ngày, người phụ nữ 50 tuổi không khỏi bất ngờ khi cầm trên tay kết quả khám sức khỏe định kỳ, điều khiến cả bác sĩ lẫn nhiều người xung quanh đều dành sự quan tâm.

Trong thời gian qua, nhiều câu chuyện về những người duy trì thói quen ăn cà chua trong thời gian dài và ghi nhận những thay đổi tích cực về sức khỏe đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Một trong những trường hợp điển hình là nữ giáo viên 50 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc. Câu chuyện của bà, được các phương tiện truyền thông địa phương chia sẻ lại gần đây, tiếp tục gây chú ý khi kết quả khám sức khỏe sau một năm ăn cà chua mỗi ngày cho thấy nhiều chỉ số cải thiện, đồng thời làm dấy lên những cuộc thảo luận về lợi ích cũng như cách sử dụng loại thực phẩm này một cách hợp lý.

Theo Sohu , bà Ngô bắt đầu bổ sung cà chua vào thực đơn hằng ngày sau khi tìm hiểu về giá trị dinh dưỡng của loại thực phẩm này. Ban đầu, bà chỉ mong muốn cải thiện làn da và tăng cường sức đề kháng bằng một thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống.

Đến kỳ khám sức khỏe định kỳ gần đây, các chỉ số của bà đều ghi nhận kết quả tích cực. Bác sĩ cho biết huyết áp của bà duy trì ở mức ổn định, cholesterol nằm trong ngưỡng lý tưởng và làn da cũng có dấu hiệu khỏe mạnh hơn so với trước.

Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những thay đổi này không đến từ riêng cà chua mà là kết quả của một chế độ ăn giàu rau củ, cân bằng và được duy trì trong thời gian dài. Cà chua là nguồn cung cấp vitamin C, chất xơ cùng lycopene - hợp chất chống oxy hóa được nghiên cứu với khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào và góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính.

Bác sĩ cũng lưu ý rằng không nên xem cà chua là "thần dược". Việc duy trì sức khỏe tốt phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chế độ ăn đa dạng, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và khám sức khỏe định kỳ.

"Điều quan trọng không phải là ăn thật nhiều một loại thực phẩm, mà là xây dựng chế độ dinh dưỡng cân bằng và duy trì lâu dài", chuyên gia nhấn mạnh.

Sau khi nhận được kết quả khám tích cực, bà Ngô quyết định chia sẻ kinh nghiệm của mình với đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh tại trường. Bà thường xuyên tổ chức những buổi trao đổi ngắn về dinh dưỡng, khuyến khích mọi người tăng cường rau củ quả trong bữa ăn hằng ngày.

Hoạt động này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của nhiều gia đình trong khu vực, góp phần nâng cao nhận thức về lối sống lành mạnh và dinh dưỡng khoa học.

Trong các buổi chia sẻ, nhiều người cũng bày tỏ băn khoăn về việc liệu cà chua có phù hợp với tất cả mọi người hay không.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, người mắc bệnh đái tháo đường vẫn có thể ăn cà chua vì đây là thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ cần được cân đối trong tổng khẩu phần ăn và theo dõi đường huyết theo hướng dẫn của bác sĩ.

Đối với người bị gout, suy thận hoặc sỏi thận, việc sử dụng cà chua cũng cần thận trọng. Dù là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cà chua chứa một số thành phần như kali và oxalat nên lượng ăn phù hợp sẽ phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của từng người.

Với người khỏe mạnh, các chuyên gia khuyến nghị có thể bổ sung khoảng 1-2 quả cà chua mỗi ngày như một phần của chế độ ăn đa dạng, thay vì phụ thuộc vào bất kỳ loại thực phẩm đơn lẻ nào để cải thiện sức khỏe.

Cà chua giàu dinh dưỡng, là nguồn cung cấp dồi dào vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa lycopene.. Đặc biệt, cà chua là nguồn cung cấp tuyệt vời vitamin C, kali, folate và vitamin K. Thường có màu đỏ khi chín, cà chua cũng có thể có nhiều màu sắc khác nhau, bao gồm vàng, cam... Có nhiều giống cà chua khác nhau với hình dạng và hương vị khác nhau.

Hàm lượng nước trong cà chua khoảng 95%. 5% còn lại chủ yếu bao gồm carbohydrate và chất xơ. Dưới đây là các chất dinh dưỡng trong một quả cà chua sống nhỏ 100 gram (g):

Năng lượng: 18 kcal

Nước: 95%

Protein: 0,9 g

Carbohydrate: 3,9 g

Đường: 2,6 g

Chất xơ: 1,2 g

Chất béo: 0,2 g

Cà chua là một nguồn cung cấp chất xơ tốt, hầu hết chất xơ (87%) trong cà chua là chất xơ không hòa tan, ở dạng hemicellulose, cellulose và lignin.