Lee Seung Gi mời Lee Min Ho làm... rapper trong đám cưới của mình

Vào ngày 7/2, Lee Seung Gi đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi đăng tải tâm thư lên trang cá nhân xác nhận sẽ kết hôn vào ngày 7/4 tới đây. Được biết, nam diễn viên cùng bạn gái Lee Da In đã hẹn hò từ năm 2020 và được cả hai bên gia đình tán thành, ủng hộ. Thông tin này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng, đám cưới của cặp đôi cũng nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Lee Seung Gi và bạn gái chính thức về chung một nhà vào tháng 4 tới

Đặc biệt, dưới bài đăng của Lee Seung Gi, nhiều người đã nhận ra phần bình luận hài hước đến từ người bạn Lee Min Ho và màn tương tác giữa hai nam diễn viên đình đám Hàn Quốc đã khiến dân tình vô cùng thích thú.

Cụ thể, Lee Min Ho đã trêu Lee Seung Gi khi trong quá khứ, anh chàng từng thể hiện một ca khúc có tên Will You Marry Me?. Nam diễn viên Vagabond cũng không vừa khi nhanh trí mời ngay Lee Min Ho làm rapper thể hiện ca khúc đó cùng mình trong đám cưới.

Lee Min Ho được mời làm rapper trong đám cưới của Lee Seung Gi

Nam diễn viên từng hát ca khúc mang tên Will You Marry Me?

Trước màn tương tác hài hước của hai nam diễn viên, nhiều người không khỏi bật cười khi Lee Min Ho đi ăn đám cưới các bạn diễn từ năm này qua năm khác, nay đã mất tiền mừng lại còn bị mời làm rapper. Tuy nhiên, dân tình cũng mong Lee Min Ho sẽ còn đi ăn cưới dạo dài dài để không bị mất thêm một anh "chồng quốc dân" nào nữa. Một số bình luận của netizen:

- Nói thế chứ một ngày Lee Min Ho mà thông báo kết hôn chắc đầy người sốc vì mất đi chồng quốc dân đó!

- Tình anh em cảm lạnh, đã phải tốn tiền mừng cưới rồi còn bị hỏi khó. Nhưng mà hóng Lee Min Ho rap nha!

- Hóng màn kết hợp này nha, không hai anh song ca hát Aloha cũng được.

- Đám cưới Lee Seung Gi xong mà Lee Min Ho nối gót chắc tôi chết trong tâm trí.

- Lee Min Ho chắc đi ăn cưới sắp nghèo đến nơi rồi! Đùa thế chứ mong anh còn đi ăn cưới dài dài để mọi người vẫn còn chồng quốc dân.