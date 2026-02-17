Kiêng quét nhà mùng 1 Tết: Có được dùng máy hút bụi thay thế? Chị em đọc ngay!

Sáng mùng 1 Tết, khách đến chơi nhà cắn hạt dưa, hạt hướng dương vương vãi khắp sàn khiến nhiều chị em ngứa mắt muốn dọn ngay nhưng lại khựng lại vì lời dặn "kiêng quét nhà ngày đầu năm kẻo hốt luôn cả tài lộc đổ đi". Giữa thời đại 4.0, nhiều người bắt đầu thắc mắc: Nếu không dùng chổi thì lôi máy hút bụi ra dọn có phạm kỵ hay không?

Câu chuyện tưởng nhỏ mà lại là nỗi băn khoăn của không ít gia đình trong ngày đầu năm mới. Hãy cùng bóc tách vấn đề này dưới góc nhìn vừa tôn trọng truyền thống phong thủy phương Đông, vừa thấu hiểu thực tế đời sống hiện đại để chị em yên tâm đón Tết trọn vẹn nhé!

Nguồn gốc của tục kiêng quét nhà mùng 1: Không phải mê tín mà là mong cầu vượng khí

Nói một cách chân thật, phong tục kiêng quét nhà, đổ rác trong ba ngày Tết, đặc biệt là ngày mùng 1 không phải là sự mê tín vô căn cứ mà xuất phát từ những mong cầu rất nhân văn của ông bà ta từ ngàn xưa. Theo quan niệm phong thủy học, những ngày đầu năm mới là thời điểm trời đất giao hòa, vượng khí và tài lộc bắt đầu hội tụ về các gia đình.

Cây chổi vốn là vật dụng để xua đi bụi bặm, uế khí của năm cũ, nếu đem ra sử dụng ngay trong ngày mùng 1 thì chẳng khác nào bạn đang tự tay quét đi những luồng sinh khí tốt lành, những may mắn và tài lộc vừa mới gõ cửa.

Thêm vào đó, dân gian còn lưu truyền sự tích về người đàn bà nghèo rước được Thần Tài vào nhà ẩn trong đống rác, nên từ đó người ta sợ đổ rác ngày Tết sẽ đổ luôn cả Thần Tài đi mất. Tâm lý "có kiêng có lành" đã ăn sâu vào tiềm thức, khiến việc cầm cây chổi lên trong sáng mùng 1 trở thành một hành động đại kỵ. Tuy nhiên, nếu nhà cửa quá bẩn vì vỏ hạt dưa hạt bí, người xưa vẫn linh động bằng cách quét vun rác vào một góc khuất trong nhà chứ tuyệt đối không hót đổ ra ngoài cửa, đợi qua mùng 3 mới đem đi vứt để giữ trọn lộc xuân.

Máy hút bụi có phải là "phao cứu sinh" hợp lệ thay thế cây chổi?

Khi cuộc sống hiện đại hơn, sự xuất hiện của chiếc máy hút bụi hay robot lau nhà đã tạo ra một cuộc tranh luận khá rôm rả trên các diễn đàn hội chị em. Dưới góc nhìn phong thủy kết hợp với tính thực tế, câu trả lời là bạn hoàn toàn có thể sử dụng máy hút bụi một cách khéo léo mà không lo phạm kỵ.

Điểm mấu chốt của việc kiêng quét nhà là hành động "quét và hốt vứt ra ngoài", mang ý nghĩa tống khứ tài lộc khỏi cửa. Trong khi đó, cơ chế hoạt động của máy hút bụi là "thu gom và giữ lại" mọi thứ vào bên trong hộp chứa của máy, và chiếc máy đó vẫn nằm gọn gàng trong nhà bạn. Nghĩa là về mặt biểu tượng, bạn không hề đẩy lộc ra khỏi cửa mà chỉ đang gom chúng lại một chỗ một cách sạch sẽ và thông minh hơn mà thôi.

Hơn nữa, việc giữ cho không gian sống, đặc biệt là phòng khách luôn sạch sẽ, thoáng đãng cũng là một cách tuyệt vời để "nạp khí", tạo phong thủy tốt đón khách khứa đến chơi. Một ngôi nhà ngập rác chắn chắn không thể mang lại nguồn năng lượng tích cực bằng một không gian tinh tươm, sáng bóng.

Mẹo dọn nhà mùng 1 thông minh, vẹn cả đôi đường cho chị em

Dù máy hút bụi có thể xem là một giải pháp hợp lý để chị em dọn dẹp ngày Tết, nhưng để tâm lý được thoải mái nhất, chúng ta vẫn nên có những nguyên tắc nhỏ. Đầu tiên, hãy cố gắng tổng vệ sinh nhà cửa thật sạch sẽ từ chiều 30 Tết để tống cựu nghênh tân một cách hoàn hảo nhất.

Trong ngày mùng 1, nếu sàn nhà bẩn, bạn cứ vô tư dùng máy hút bụi dọn dẹp, nhưng tuyệt đối đừng tháo hộp rác đem ra ngoài bãi rác vứt ngay lập tức. Hãy cứ để bụi bẩn nằm ngoan ngoãn trong máy, đợi qua hết mùng 3 Tết hẵng đem đi đổ. Nếu nhà không có máy hút bụi mà buộc phải dùng chổi, hãy nhớ nguyên tắc "quét thu vào trong", tức là quét từ ngoài cửa lùa vào giữa nhà, gom gọn vào một góc khuất sát tường.

Bằng cách ứng xử linh hoạt này, chị em vừa giữ được sự mộc mạc, tôn trọng nếp nhà truyền thống, giữ vững niềm tin về tài lộc đầu năm, lại vừa đảm bảo không gian sống luôn tươm tất, tự tin khởi đầu một năm mới vạn sự hanh thông và rực rỡ.