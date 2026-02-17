Mùng 1 Tết: 5 việc nên làm trước 9 giờ sáng để cả năm tiền không chật vật

1. Mở ví với tiền "nền" - đừng để rỗng tay ngày đầu năm

Trước khi ra khỏi nhà chúc Tết, hãy kiểm tra ví. Không cần quá nhiều tiền mặt, nhưng đừng để ví trống trơn.

Giữ lại vài tờ tiền mới, sạch sẽ, ngay ngắn. Về mặt phong thủy, đó là biểu tượng của "tiền có sẵn trong tay". Về tâm lý tài chính, đó là cách nhắc mình luôn có quỹ dự phòng, không hoảng loạn khi cần chi.

Nhiều người giữ thói quen không tiêu đồng tiền mệnh giá cao nhất trong ví vào ngày mùng 1. Không phải mê tín, mà là cách tự đặt giới hạn: Không chi theo cảm xúc.

2. Chuyển một khoản nhỏ vào tiết kiệm - dù chỉ 50.000 đồng

Nếu có thể, sáng mùng 1 hãy chuyển một khoản tiền tượng trưng vào tài khoản tiết kiệm hoặc quỹ đầu tư của mình.

Con số không quan trọng. 50.000 – 100.000 đồng cũng đủ. Điều quan trọng là hành động: Năm mới bắt đầu bằng việc để tiền "đi vào" trước khi nghĩ đến chuyện chi ra.

Thói quen này giúp bạn thay đổi trật tự tài chính: Tiết kiệm trước – tiêu sau. Chỉ cần giữ được nguyên tắc đó trong vài tháng, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ ràng.

3. Lì xì theo ngân sách đã định - không rút thêm tiền giữa chừng

Mùng 1 thường là ngày đi chúc Tết họ hàng gần. Đây cũng là lúc ví tiền dễ "bốc hơi" nhất nếu không có kế hoạch.

Hãy chuẩn bị sẵn phong bao từ trước giao thừa, chia theo mức đã tính toán. Khi mở ví ra lì xì, chỉ lấy đúng số phong bao đã chuẩn bị. Đừng rút thêm tiền lẻ vì ngại hoặc vì thấy người khác lì xì nhiều hơn.

Phong thủy tốt nhất không nằm ở con số to nhỏ, mà nằm ở việc bạn không để mình rơi vào áp lực so sánh.

4. Tránh trả nợ, vay mượn hay ký kết vội vàng

Mùng 1 không nên là ngày xử lý các khoản tiền tồn đọng trong tâm thế gấp gáp. Trả nợ hay vay mượn ngay sáng đầu năm dễ khiến cả năm bị cuốn vào vòng xoáy "đuổi theo tiền".

Nếu có việc tài chính quan trọng, hãy để qua mùng 3 hoặc sau khi kỳ nghỉ kết thúc. Mùng 1 nên dành cho những giao dịch mang tính vui vẻ, chủ động – không phải vì áp lực.

5. Dành 10 phút viết mục tiêu tiền bạc năm mới

Trước 9 giờ sáng, khi nhà còn yên tĩnh, hãy dành vài phút tự hỏi mình:

- Năm nay muốn tiết kiệm bao nhiêu?

- Có khoản nợ nào cần xử lý?

- Có mục tiêu lớn nào cần chuẩn bị từ bây giờ?

Chỉ cần ghi ra 3 dòng, rõ ràng và thực tế. Không cần dài dòng.

Mùng 1 không quyết định vận mệnh, nhưng quyết định thái độ với tiền

Tiền bạc hiếm khi "tự nhiên đến" chỉ vì một nghi thức đầu năm. Nhưng cách bạn mở ví, cách bạn chi tiêu, cách bạn bắt đầu năm mới có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn.

Trước 9 giờ sáng mùng 1, nếu bạn kịp làm 5 việc trên, ít nhất bạn đã bắt đầu năm mới bằng sự chủ động.

Và trong tài chính, người chủ động luôn đỡ chật vật hơn người chỉ biết chờ may mắn.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm