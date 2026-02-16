Không khí Tết trong dinh thự của phú bà 2 con Hạnh Xuka: Từ việc làm tinh tế của mẹ đến hành động đáng yêu của hai bé

Không khí những ngày giáp Tết tại dinh thự của hotmom Hạnh Xuka đang khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa bởi sự rộn ràng, ấm áp và tràn đầy yêu thương. Căn biệt thự sang trọng, hiện đại được khoác lên mình "chiếc áo mới" với sắc đỏ rực rỡ, từ cổng vào cho tới từng góc nhỏ trong nhà đều ngập tràn không khí Tết truyền thống.

Cả gia đình đã cùng nhau bắt tay vào việc trang hoàng nhà cửa. Từ treo câu đối đỏ, dán decal Tết, bày biện hoa tươi, mâm ngũ quả cho đến sắp xếp lại nội thất, tất cả đều được thực hiện trong tiếng cười nói rộn rã. Đặc biệt, hai "công chúa nhỏ" của hotmom Hạnh Xuka cũng vô cùng hào hứng tham gia cùng bố mẹ. Những khoảnh khắc các bé chăm chú phụ giúp, chạy khắp nhà để trang trí khiến không gian càng thêm sinh động, ấm cúng.

Một điểm nhấn đầy cảm xúc trong những ngày giáp Tết của gia đình hotmom Hạnh Xuka chính là sự quan tâm dành cho hai bác giúp việc gắn bó lâu năm. Mẹ 2 con đã chuẩn bị và trao tặng mỗi bác một bộ áo dài Tết, cùng nhau thực hiện bộ ảnh gia đình đón xuân vô cùng hạnh phúc.

Không chỉ vậy, Hạnh Xuka còn mời hai bác cùng ngồi ăn bữa cơm cúng Tết với gia đình, tạo nên khung cảnh sum vầy, gần gũi và chan chứa tình thân. Hành động tinh tế này khiến nhiều người không khỏi ấm lòng, bởi đó không chỉ là sự sẻ chia vật chất mà còn là sự trân trọng, gắn kết giữa các thành viên trong một mái nhà.

Và nếu như hotmom Hạnh Xuka tinh tế chuẩn bị những bộ áo dài Tết xinh xắn dành tặng hai bác giúp việc như một lời tri ân cho sự gắn bó suốt thời gian dài, thì hai công chúa nhỏ cũng học theo mẹ bằng những cử chỉ vô cùng dễ thương.

Các bé mang bánh kẹo đi mời từng cô chú, bác đang tất bật trang hoàng nhà cửa và làm các công việc thường ngày trong dinh thự. Những hành động tuy giản dị nhưng lại lan tỏa sự ấm áp, khiến ai chứng kiến cũng cảm thấy vui lây và thêm yêu không khí sum vầy của gia đình. Chính cách nuôi dạy con khéo léo, chú trọng đến lòng biết ơn và sự sẻ chia của Hạnh Xuka đã góp phần tạo nên một gia đình hạnh phúc, tràn đầy năng lượng tích cực trong những ngày cuối năm.

Chưa dừng lại ở đó, loạt khoảnh khắc đáng yêu của hai công chúa nhỏ trong những ngày cuối năm cũng nhanh chóng "đốn tim" cộng đồng mạng. Hình ảnh hai bé ríu rít bên gia đình, cùng mẹ thắp hương và chắp tay cầu khấn "phù hộ cho con học giỏi" khiến ai nấy đều bật cười thích thú. Cách các bé nghiêm túc chắp tay, nhắm mắt khấn vái vừa ngây ngô, vừa đáng yêu, tạo nên một nét rất riêng cho không khí Tết trong gia đình.

Có thể thấy, dinh thự của Hạnh Xuka không chỉ rực rỡ sắc đỏ ngày xuân mà còn ngập tràn tình yêu thương, sự sẻ chia và những khoảnh khắc sum vầy đáng quý. Đó chính là giá trị lớn nhất của Tết - khi mọi người được quây quần bên nhau, cùng nhau chuẩn bị, cùng nhau đón chờ một năm mới an khang, hạnh phúc.